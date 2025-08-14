شركة Ark Invest تشتري 2.53 مليون سهم لشركة Bullish عبر 3 من صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs) بعد اكتتاب عام (IPO) مثير لأسهمها

أعلنت شركة أرك إنفست (Ark Invest)التي أسستها كاثي وود (Cathie Wood) أنها اشترت مؤخراً 2.53 مليون سهم في شركة Bullish عبر ثلاثةٍ من صناديقها الاستثمارية المتداولة في البورصة (ETFs).

وتبعاً لآخر إفصاح للشركة بخصوص أنشطتها التداولية، اشترى صندوق ARK Innovation المتداول في البورصة (ARKK ذات الرمز) 1.7 مليون سهم في شركة بوليش (Bullish)، تبعه صندوق ARK Next Generation Internet (ذات الرمز ARKW) باستحواذه على 545,416 من الأسهم، تلاه صندوق ARK Fintech Innovation (ذات الرمز ARKF) بشراء 272,755 من الأسهم، وذلك ضمن أنشطة شراء تمت جميعها أمس الأربعاء.

Ark Invest bought 2,532,693 shares of the Bullish $BLSH IPO today 👀 pic.twitter.com/MXMdF6R8vP — The Market Matrix (@MarketMatrixs) August 14, 2025

أتت عملية الشراء البالغة قيمتها الإجمالية 172 مليون دولار بعد بدء تداول سهم شركة Bullish في بورصة نيويورك (NYSE) يوم أمس الموافق 13 آب/أغسطس بعد إتمام الطرح العام المثير لأسهم الشركة المالكة لمنصة تداول الأصول الرقمية المدعومة من بيتر تيل (Peter Thiel) للاكتتاب العام بسعر 37$ للسهم الواحد، متجاوزاً التوقعات التي تراوحت بين 32$ و33$.

سعر سهم شركة Bullish يرتفع أكثر من 200% وسط تهافت مؤسساتي قوي

عقبَ إطلاق سهم شركة Bullish للتداول في البورصة للمرة الأولى بقليل، ارتفع سعر سهم الشركة المالكة لمنصة الكريبتو الشهيرة بنسبةٍ بلغت 200% عند أعلى مستوياته اليومية مقارنةً بسعر طرحه للاكتتاب العام الأولي (IPO) ليتم إيقاف تداوله لاحقاً بسبب التقلبات الشديدة، ويُنهي جلسة تداول الأمس على ارتفاع بنسبة 84% في 24 ساعة ليصل إلى 68$ وفقاً لبيانات موقع Yahoo Finance.

يُذكر تمتّع شركة Bullish باهتمام مؤسساتي متزايد قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام. حتى أنه عند بدء تداولها، أعربت شركتا بلاك روك (BlackRock) وArk Invest لإدارة الاستثمارات عن رغبتهما في الاستحواذ على أسهم بقيمةٍ تصل إلى 200 مليون دولار.

وصرّح توماس فارلي (Thomas Farley) -الرئيس التنفيذي لشركة Bullish- في خطاب مُوجّهٍ إلى المستثمرين حول الاكتتاب العام بقوله: “أعتقد أن قطاع الأصول الرقمية يمر بمرحلة تحولٍ في التبني المؤسساتي، وتتمتع شركة Bullish بموقع فريد وسط هذا القطاع”.

تزايد الطلب على الاكتتابات العامة (IPOs)

نظراً لتوجهات إدارة ترامب الداعمة لقطاع الكريبتو، تُواصل الاكتتابات العامة (IPOs) لأسهم شركات الكريبتو اجتذاب طلب مؤسساتي متزايد. ومع عملية الإدراج الأخيرة، فقد انضمَّ سهم شركة Bullish إلى القائمة المتنامية لمستثمري الكريبتو المتطلعين للاستفادة من هذه السوق المزدهرة.

فقد تمكنت شركة سيركل- (Circle) إحدى جهات إصدار العملات المستقرة- من رفع حجم الاكتتاب العام لأسهمها في حزيران/يونيو كي يبلغ 32 مليون سهم بعد أن كان مخططاً له تغطية 24 مليوناً في السابق، لتُعدّل الشركة سعر الاكتتاب من 27$ إلى 28$ للسهم الذي ارتفعت قيمته بأكثر من 400% بعد إطلاقه للتداول.

وفي تموز/يوليو الماضي، طرحت شركة التصاميم العملاقة فيجما (Figma) أسهمها للاكتتاب العام، وكشفت في إفصاحها المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كتمهيد لطرح أسهمها للاكتتاب العام عن استثمارها 69.5 مليون دولار في صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs)، ليتضاعف سعر سهمها بنسبة 250% في أول ظهور له في السوق أواخر تموز/يوليو.