أحد الحيتان القدامى يبيع عملات بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 9.53 مليار دولار بعد الاحتفاظ بها لمدة 14 عاماً، محولاً استثماراً بقيمة 132,000$ إلى مليارات الدولارات
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أحد حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) القدامى يبيع عملات بقيمة 9.53 مليار دولار بعد الاحتفاظ بها لمدة 14 عاماً، ما مكنه من تحويل استثمار بقيمة 132,000$ إلى عوائد قدرها 72,000 ضعف.
قام أحد الحيتان (المستثمرين الكبار) القدامى ببيع كافة عملات بيتكوين (Bitcoin) التي يملكها -والبالغة 80,202 عملة- بعد الاحتفاظ بها لمدة 14 عاماً، بقيمةٍ بلغت 9.53 مليار دولار وسعر بيع وسطيّ قدره 118,834$؛ وخلال الأيام الثلاثة الماضية، قام هذا الحوت -الذي يستخدم محفظة بيتكوين (Bitcoin) ينتهي عنوانها بـ “f4au0” ببيع احتياطياته من هذه العملة الرقمية بشكلٍ مدروس.
ففي 15 تموز/يوليو، أشارت بيانات البلوكتشين من منصة Arkham -والتي رصدها حساب EmberCN- إلى قيام أحد الحيتان من حقبة ساتوشي (Satoshi) بنقل 40,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) -منها 18,343 عملة بقيمةٍ تقارب 2.172 مليار دولار- إلى منصة Galaxy Digital التي توفر خدمات تداول عملة BTC خارج منصات التداول (OTC).
حوت عملة بيتكوين (Bitcoin) القديم يحقق عوائد قدرها 72,000 ضعف، مستفيداً من ارتفاع سعرها من 1.64$ إلى 118,000$
قام هذا الحوت بالأمس بنقل 40,192 عملة إضافية بقيمة 4.83 مليار دولار إلى منصة Galaxy Digital. وبهذه المعاملة الأخيرة، أتم هذا المستثمر الكبير بيع كافة ممتلكاته من عملة بيتكوين (Bitcoin) -البالغة 80,000 عملة تقريباً- مع تأكيد منصة Arkham أنه تم إرسال كافة العملات إلى منصات التداول.
وعمد هذا المستثمر الكبير إلى شراء هذه العملات قبل 14 عاماً بقيمة 132,000$ تقريباً، أي بسعر 1.64$ للعملة الواحدة، ما وفر له عوائد استثنائية قدرها 72,000 ضعف؛ جدير بالذكر أن عملة بيتكوين (Bitcoin) كانت بلا أي قيمةٍ عندما نشر ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) ورقتها البيضاء في عام 2009، لكنّ سعرَها ارتفع بشكلٍ تدريجي من 0.10$ إلى 0.20$ في 26 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2010.
وفي عام 2011، بدأ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالارتفاع فوق مستوى 1$، ليصل إلى 29.60$ في 8 حزيران/يونيو من عام 2011، ومن المرجّح أن هذا الحوت قام بشراء عملات بيتكوين (Bitcoin) في الفترة الممتدة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل من عام 2011. وتشير هذه المعاملة الأخيرة إلى فعالية الإستراتيجية الرائجة للاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل رغم التقلبات السعرية الشديدة، وهوَ ما يتناقض بشدة مع ما قامت به الحكومة الألمانية التي تعرّضت لانتقاداتٍ حادة بسبب ما وصفه البعض بـ “البيع بدافع الذعر”، مفوّتة أرباحاً قدرها 3.51 مليار دولار بعد أن باعت 54,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 58,000$ في عام 2024.
ولا تُعَد هذه المرة الأولى التي تنشط فيها حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاملة، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الأسعار. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي، قامت محفظة لأحد مُعدّني عملة BTC -والذي حصل على 50 عملة كمكافأة تعدين في 14 تموز/يوليو من عام 2010، أي بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain)- بنقل كافة عملاته إلى منصة Binance، ما وفر له أرباحاً بقيمة 3 مليون دولار ببيع هذه العملات التي كانت قيمة الواحدة منها أقل من دولار واحد.
1.75 مليون محفظة من حقبة ساتوشي ما تزال تحتفظ بعملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 121 مليار دولار
أشار تقرير لمجلة Fortune إلى وجود نحو 1.75 مليون محفظة بيتكوين (Bitcoin) غير نشطةٍ منذ 10 سنوات تقريباً، وتحتوي مجتمعة على 1,798,681 عملة BTC بقيمة 121 مليار دولار تقريباً.
جدير بالذكر أن إعادة تنشيط المحافظ الخاملة بشكلٍ مفاجئ يثير عادةً التكهنات بأن حيتان هذه العملة بصدد تصفية أجزاء كبيرة من ممتلكاتهم، ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin). فمثلاً، في المرة السابقة التي قام فيها الحوت المعروف بعنوان “f4au0” ببيع ممتلكاته من هذه العملة، تم إيداع نحو 236 مليون دولار مباشرةً في منصات التداول -مثل Binance وBybit- ما يشير إلى أن جزءاً من هذه الكمية كان على الأرجح مُعدّاً للبيع.
في الوقت الحالي، يبدو أن ضغوط البيع تسبّبت بانخفاض زخم السعر بشكلٍ مؤقت، مع بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً 118,606$ بانخفاض نسبته 0.8% في ساعات التداول الأولى يوم الجمعة الماضي، وتشير بيانات CoinGlass أن المتداولين يواصلون المضاربة على انخفاض السعر، ما خلق حاجز تصفيةٍ كبيراً عند مستوى 121,500$.
مع ذلك، يؤكد المحللون أن موجة الارتفاعات ما تزال بعيدةً عن نهايتها، خاصة مع بداية موسم العملات البديلة، حيث سجلت عملة ريبل (Ripple-XRP) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 3.7$ تقريباً، ونجح سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بخرق مستوى المقاومة المتواصل منذ 6 أشهر عند 3,500$.
أخيراً، يشير التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أنه في حال نجاح السعر باختراق مستوى المقاومة عند 121,000$، فقد يواصل ارتفاعه نحو 132,000$.