موسم العملات البديلة يعود مجدداً: سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) يرتفع بنسبة 15% وعملة بونك (Bonk-BONK) بنسبة 140% فيما يقترب سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA) من 1$

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مع استمرار تراجع هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الربع الثالث من عام 2025، ينتقل اهتمام المتداولين إلى العملات البديلة ذات الإمكانات الكبيرة، حيث تستعيد العملات التي تم تجاهلها سابقاً زخمَها مرةً أخرى في موسم العملات البديلة الحالي.

وتمثل عملتا شيبا إينو (Shiba Inu) وبونك (Bonk) موجة متجددةً من المضاربة على عملات الميم، بينما تجذب عملة كاردانو (Cardano) رؤوس الأموال بفضل السيناريوهات المؤسسية. وتشير هذه العملات الثلاثة مجتمعة إلى بدء مرحلةٍ جديدة في السوق، مدفوعة بمزيج من الضجة وقوة المجتمع والتطوير الحقيقي، فيما تتحرّك دورات المزاج العام أسرَع من أي وقتٍ مضى.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): أكثر من مجرد عملة ميم

يتم تداول عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بسعر 0.00001367$، بقيمة سوقية تبلغ 8 مليار دولار وحجم تداول يقترب من 462 مليون دولار في 24 ساعة. وعلى الرغم من أنها لا تزال تُصنّف كعملة ميم، إلا أن عملة شيبا إينو (Shiba Inu) قامت بهدوء ببناء نظام تقني متكامل. ويدعم حل الطبقة الثانية شيباريوم (Shibarium) التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتطبيقات اللامركزية (NFTs)، وتُستخدم عملة SHIB لدفع رسوم الغاز ما يزيد من استخداماتها.

كذلك، أضافت المقترحات الأخيرة التي تخص المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) المُجتمعية وتكاملات الرهن المزيدَ إلى بنيتها التحتية.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع ممتلكات محافظ الحيتان (كبار المستثمرين) بأكثر من 600% في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لـ CryptoRank. بالإضافة إلى ذلك، سجلت عملة شيبا إينو (Shiba Inu) أكثر من 6,400 إشارةً وحوالي 350,000 تفاعلٍ في شهر تموز/يوليو الحالي.

هذه الأرقام، إلى جانب تحقيق مكاسبَ شهرية نسبتها 15%، تشير إلى أن عملة شيبا إينو (Shiba Inu) قد تتطور لتُصبح عملة هجينة، نصفها عملة ميم ونصفها يلعب دورَ منصة. وفي دورة السوق الحالية، ربّما يحافظ هذا المزيج على أهميتها.

عملة بونك (Bonk): تسيطر على موسم العملات البديلة

يتم تداول عملة بونك (Bonk) بسعر 0.000034 $، وقيمة سوقية تبلغ 2.76 مليار دولار وحجم تداول على مدار 24 ساعة يتجاوز 1.6 مليون دولار.

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سعر عملة بونك (المصدر: CoinMarketCap)

وأصبَحت عملة بونك (Bonk) مُدمجة الآن في العديد من التطبيقات اللامركزية (dApps) على بلوكتشين سولانا (Solana)، بما في ذلك Jupiter وتطبيقات التمويل اللامركزي الأصلية القائمة على الألعاب.

وعلى الرغم من أنها بدأت مسيرَتها كعملة ميم، فقد ارتفعت استخدامات عملة بونك (Bonk) في توفير السيولة وأدوارها داخل الألعاب، كما زاد عدد منصات التداول التي تدعمها، وبدأت عمليات حرق العملة برفع ندرتها.

أيضاً، لا يزال النشاط المجتمعي مرتفعاً، مع دخول وخروج محافظ الحيتان بشكلٍ متكرر، ما يشير إلى وجود تداول قائم على المضاربة والاتجاهات الرائجة.

وقد حققت العملة مكاسبَ تقترب من 140% في آخر 30 يوماً. وعلى الرغم من التقلبات الحادة، يبدو أن عملة بونك (Bonk) تنضجُ بالتزامن مع انتعاش نظام بلوكتشين سولانا (Solana) التقني ككل. لذلك، يُمكن أن تُحقق عملة بونك (Bonk) أداءً تنافسياً إذا عاد موسم العملات البديلة بالفعل في النصف الثاني من عام 2025.

عملة كاردانو (Cardano): تركيز على الاستخدامات العملية

يتم تداول عملة كاردانو (Cardano) حالياً بسعر 0.81$، بقيمة سوقية تبلغ 29 مليار دولار وحجم تداول يومي يصل إلى 2.4 مليار دولار.

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↪️ Scroll down for complete event details pic.twitter.com/EwzhGprmdz — Cardano Community (@Cardano) July 24, 2025

جدير بالذكر أنّ مكانة عملة كاردانو (Cardano) في السوق قد تم دعمُها بتحديثاتٍ جوهرية، إذ يعمل بروتوكول حل توسع الطبقة الثانية هيدرا (Hydra) بالفعل، كما تم إطلاق تحديث ميثريل (Mithril) للمزامنة السريعة. أيضاً، تُحرز مراحل حوكمة فولتير (Voltaire) تقدماً، ما يمنح مالكي العملة سيطرةً أكبر.

علاوةً على ذلك، يستمر نشاط العملات المستقرة في الارتفاع، وتقوم عملتا دي جاي إي دي (Djed-DJED) ويو إس دي إيه (USDA-USDA) بعملهما بالفعل، ما يُساهم في زيادة السيولة على البلوكتشين.

وعلى عكس عملات الميم الأخرى، تستفيد عملة كاردانو (Cardano) من الثقة طويلة الأجل. مع ذلك، يسير ارتفاعها الحالي بنفس وتيرة ارتفاع عملات الميم، ما يثبت أن فئتي المستثمرين الصغار والمؤسسات الكبرى قد بدأتا العمل بانسجام بالنسبة لاستثمار الأموال.

موسم العملات البديلة: الاهتمام يوجه الاستثمار

تختلف طبيعة عملات شيبا إينو (Shiba Inu) وبونك (Bonk) وكاردانو (Cardano) عن بعضها البعض، فمنها من يعتمد على المضاربة ومنها من يعتمد على الاستخدامات. لكنّها تتشارك جميعاً في الاستفادة من موجة استثماراتٍ جديدة ضمن سوق سريعة التقلب، ويُعزى هذا الزخم إلى طاقة عملات الميم وتحديثات البروتوكولات وقوة المجتمعات الداعمة. ففي موسم العملات البديلة، يمثل الاهتمام المقياس الحقيقي للزخم. والآن، تحظى هذه العملات الثلاث باهتمام كبير حالياً.

من ناحيةٍ أخرى، يتزايد حماس المستثمرين الصغار جنباً إلى جنب مع زيادة النشاط على البلوكتشين، ما يشير إلى أن موسم العملات البديلة هذا لم يَعُد مقتصراً على الارتفاعات السريعة. بل على العكس، أخذت العملات القوية تتطور تحت ضغط السوق، لتقوم بدمج الأفكار والاستخدامات والتفاعل المجتمعي.

لذلك، تُظهر عملات شيبا إينو (Shiba Inu) وبونك (Bonk) وكاردانو (Cardano) طرقاً مختلفة يُمكن للعملة الحفاظ على أهميتها من خلالها، خاصة مع عودة تقلب السوق. وسواء كانت العملة مدعومة بالمجتمع أو الاستخدامات أو زخم المتداولين، فإنها ستظل قيد التداول، في الوقت الحالي على الأقل.