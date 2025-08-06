النقاش يحتدم حول موسم العملات البديلة مع زيادة سيولة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) ونمو محافظ حيتان عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) ونجاحات عملة كاردانو (Cardano-ADA)

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تزداد حدة الحديث عن موسم العملات البديلة مع بحث مُتداولين عن إشاراتٍ خارج إطار عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC). ومع استقرار قراءة مؤشر موسم العملات البديلة دون مستوى 40، فإن السوق لم يقلع بالكامل بعد. مع ذلك، ما تزال عملة شيبا إينو (Shiba Inu) وعملة دوجكوين (Dogecoin) وعملة كاردانو (Cardano) تُظهر أن الاستثمارات الانتقائية يُمكنها تحديد معالم هذه المرحلة من الدورة.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): نظام تقني مرن في سوق يخيم عليه الهدوء

يبلغ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) 0.000012$، مع قيمة سوقية قدرها 7 مليار دولار وحجم تداول يومي يقترب من 210 مليون دولار، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.

وعلى عكس الدورات السابقة، لم تعُد أهمية عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مرتبطة فقط بالطاقة الاجتماعية، حيث يستمر حل الطبقة الثانية الخاص بها شيباريوم (Shibarium) بتسوية معاملات التمويل اللامركزي (DeFi) وأنشطة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، بينما تسعى مقترحات المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) إلى زيادة مشاركة الحوكمة.

وعلى الرغم من انخفاض سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي، تشير المشاركة على البلوكتشين إلى قاعدة أكثر استدامة مقارنة بدورات عملات الميم السابقة. كذلك، يدعم نمو محافظ الحيتان (كبار المستثمرين) بأكثر من 600% خلال الأسابيع الأخيرة فكرة استمرارية نشاط مالكي الأصول على المدى الطويل.

عملة دوجكوين (Dogecoin): مرساة السيولة المتعلقة بشهية المخاطر

يتم تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) بسعر يبلغ حوالي 0.20$، مع قيمة سوقية قدرها 30 مليار دولار وحجم تداول يومي يبلغ 1.7 مليار دولار. وقد تراجع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 5% منذ أعلى مستوياته أواخرَ شهر تموز/يوليو، لكنّها لا تزال من أكثر العملات البديلة سيولة.

سعر عملة دوجكوين. (المصدر: CoinMarketCap)

بالنسبة للمتداولين، تعمل عملة دوجكوين (Dogecoin) كمرساة للسيولة عندما ترتفع شهية المُضاربة، ويتوقع المُحللون مقاومة على المدى القريب حول مستوى 0.215$ مع ارتفاع مُحتملٍ نحو 0.30$ إذا ازدادت السيولة في الأصول الخطرة.

وبفضل قاعدة مستثمريها المتنامية وتكاملها مع منصات الدفع، تتميز عملة دوجكوين (Dogecoin) بين عملات الميم من حيث الحفاظ على حجم تداول منتظم خلال دورات السوق المختلفة. ويدعم سلوك عملة دوجكوين (Dogecoin) مقولة تؤكد أن موسم العملات البديلة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار عملات المشاريع الجديدة فقط، بل غالباً ما يُعيد إحياء العملات القديمة التي ما تزال قادرةً على جذب السيولة بسرعة.

عملة كاردانو (Cardano): اختبار البيئة المؤسساتية

يستقر سعر عملة كاردانو (Cardano) فوق مستوى 0.73$، مع قيمة سوقية تقترب من 26 مليار دولار وحجم تداول يومي يتجاوز مليار دولار.

ولا تزال خارطة الطريق الفنية لعملة كاردانو (Cardano) معتمدةً، فقد أصبَحت تحديثات التوسع هايدرا (Hydra) والمزامنة ميثريل (Mithril) قيد التشغيل، بينما تستمر خطوات الحوكمة ضمن إطار Voltaire. غير أن ما يُميز عملة كاردانو (Cardano بالفعل في هذه المرحلة هو جاذبيتها للمستثمرين المؤسساتيين والمهتمين بالامتثال للقوانين التنظيمية.

هنا، تسعى عملات مستقرة مثل يو إس دي إيه (USDA-USDA) ودجيد (Djed-DJED) إلى زيادة سيولتها على البلوكتشين، ووصل إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) الخاصة بها إلى حوالي 470 مليون دولار. ويشير المحللون إلى أن هذه التطورات قد تمنح عملة كاردانو (Cardano) ميزةً تنافسية إذا عادت الاستثمارات الأوسع في وقتٍ لاحق من عام 2025، بالرغم من استمرار ضعف المزاج العام قصير الأجل.

موسم عملات بديلة انتقائي

يشير المستوى الحالي لمؤشر موسم العملات البديلة إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) لا تزال تتفوق على معظم العملات البديلة. مع ذلك، تُظهر عملات شيبا إينو (Shiba Inu) ودوجكوين (Dogecoin) وكاردانو (Cardano) عدم اشتراط اتساع دوران رأس المال حتى يكون مؤثراً. إذ تسلك كل عملة مساراً مختلفاً؛ مثل استدامة المجتمع ومرونة السيولة والمواءمة المؤسسية.

وبدلاً من بدء موسم شامل للعملات البديلة، تتميز هذه الفترة بالتمركز الانتقائي في العملات التي تمتلك دعائم واضحة للسيولة أو الاستخدامات. ويبدو أن المتداولين على استعداد لتخصيص رؤوس الأموال حيث توجد هيكلية ومشاركة، حتى مع استمرار ضعف أداء العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة.

على أي حال، تعكس عملات شيبا إينو (Shiba Inu) ودوجكوين (Dogecoin) وكاردانو (Cardano) معاً طبيعة موسم العملات البديلة المتنوعة هذا، حيث تُركز عملة شيبا إينو على استدامة النظام التقني، وتواصل عملة دوجكوين توفير السيولة القائمة على المضاربة، بينما تجذب عملة كاردانو احتمالات النمو المرتبطة بالقوانين التنظيمية.

ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيتطور إلى موسم عملات بديلة كاملٍ أم لا، إلا أن هذه العملات بدأت بالفعل بتشكيل كيفية نظر المتداولين إلى تدوير رأس المال في منتصف عام 2025.