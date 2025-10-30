اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) ينجح بجمع 25.25 مليون دولار لإطلاق أسرع حلول الطبقة الثانية، فهل بإمكان خفض معدلات الفائدة دفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لبلوغ 126,000$؟

يُواصل مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) المُوفر لأسرع حلول توسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) من الطبقة الثانية إثبات أنه لا يُمكن إيقافه؛ فقد نجح بجمع 150,000$ إضافيةٍ بين ليلةٍ وضحاها إثرَ تخطيه حاجز 25 مليون دولار الثلاثاء الماضي، بينما يتابع المستثمرون مشاركتهم الفاعلة فيما يبدو أنه أسبوعٌ مفصليٌّ لأسواق الكريبتو.

فبعدَ أن قام الاحتياطي الفيدرالي مساء أمس بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ أصبحت الأجواء مهيئةً لارتداد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للأعلى بقوة بفضل تحسّن السيولة وعودة الشهية للمُخاطرة بعد أسابيعَ من الاستقرار ضمن نطاق تداول عرضي.

يبدو هذا توقيتاً مثالياً لانتعاشة عملة بيتكوين (Bitcoin) المُعتادة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو الشهر الذي سجّلت فيه العملة تاريخياً مكاسبَ وسطية بنسبة 48% بانتهائه، مع إمكانية امتداد الانطلاقة حتى كانون الأول/ديسمبر. ومع علم المتداولين بأن وقت الجدّ قد حان رغم تسجيل أداءٍ دون المتوقع في شهر تشرين الأول/أكتوبر، يشير إقبال المستثمرين الأوائل على الاكتتاب إلى أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أصبَحت جزءاً من إعدادات الانطلاقة المنتظرة، لا لمجرّد اللحاق بقطار مكاسبها، وإنما لتوفير مكاسبَ مضاعفة.

فمرحلة الاكتتاب الحالية ما تزال جارية، ويُمكن للمهتمين المُسارعة إلى المشاركة في الاكتتاب وشراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعرها الحالي البلغ 0.013195$ والمُقرر ارتفاعه بعد يوم واحد بحلول مرحلته التالية، فقد يكون الاستثمار المبكر شديد الأهمية لتحقيق المكاسب في ظل اكتساب زخم صاعد مع الترقب المتزايد لإطلاق عملة المشروع.

الأسواق تستعد للاستفادة من خفض معدلات الفائدة، وعملة بيتكوين (Bitcoin) تستهدف معاودة الانطلاق

يأتي خفض معدلات الفائدة بالأمس بعد 6 أسابيع من خفضها الأخير منتصف أيلول/سبتمبر إلى نطاق 4.00%-4.25% من أجل مكافحة العلامات المبكرة لتباطؤ السوق. أما الآن ومع إظهار قطاع التوظيف بوادرَ ضعفٍ وهدوء وتيرة ازدياد معدلات التضخم وتحسّن المزاج العام بعد القرار، فيشير الخفض الجديد إلى نية الفيدرالي اتباع سياساتٍ نقديةٍ أكثرَ تساهلاً، الأمر الذي قد يصبح المُحفز المنتظر لعملة بيتكوين (Bitcoin) وأصول المخاطرة لاستعادة الزخم مع بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

فقد بقيَ سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) دون مستوى 120,000$ منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، مُخالفاً النمط المعتاد للشهر المبشر الذي طالما وفّرَ مكاسب وسطية بنحو 20%.

ويُجادل المحللون الفنيون بأن تطورات الاقتصاد الكلي تدفع قليلاً باتجاه التفاؤل، فبحسب محلل السوق TitanOfCrypto: يشير اختراق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لحاجز خط الاتجاه الممتد، إلى أنّ دورة السوق الصاعدة الحالية لم تنتهِ بعد، فهذه الوضعية توحي باستعداد السعر لانطلاقته التالية وربّما استهداف مستوى 130,000$، ما سيتيح مكاسبَ تقدر بنحو 18% مقارنةً بالمستويات الحالية.

كما تحدّث Titan عن التأثير المحدود للانتكاسة السعرية قصيرة الأمد الهادفة إل سد فجوة العقود الآجلة في أسواق بورصة شيكاغو التجارية (CME)، حيث يبقى التوجه العام بعيدَ المدى مُحتفظاً بدلالاته المبشرة، ما يعني معاملة موجات التصحيح كفرصةٍ للشراء بدلاً من انعكاسٍ للمسار يدفع باتجاه البيع.

فطالما بقيَ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستقراً أعلى خط الاتجاه المُوضّح باللون الأحمر بعد تحوّله إلى مستوى دعمٍ طويل الأجل، ستبقى هيكلية السوق محتفظةً بسلامتها وإمكانية مواصلة المسار الصاعد بدعم من حل الطبقة الثانية لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الذي يُواصل اكتتابُ عملته تلقّي استثماراتٍ قويةٍ بالتزامن مع تحوّل المزاج العام إلى الإيجابية.

هل سيمثل مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الحافز المطلوب لدفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) باتجاه 250,000$؟

يتزايد النظر إلى عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باعتبارها المُحفز الذي يُمكنه دفع عملة بيتكوين (Bitcoin) لتجاوز قمتها السعرية التاريخية وبلوغ مستوياتٍ عليا جديدة طرحتها بعض الأصوات البارزة في القطاع؛ حيث يُؤمن رئيس قسم الأبحاث لدى شركة Fundstrat توم لي (Tom Lee) وآرثر هايز (Arthur Hayes) أحد مؤسسي منصة BitMEX بقدرة العملة على بلوغ مستوى 250,000$ نهاية العام، ويُعَد هذا الرقم أكبرَ من ضعفي الهدف المُوضّح على مخطط TitanOfCrypto البياني.

ويُراهن “لي” و”هايز” على “شهر الانطلاقات التاريخية تشرين الثاني/نوفمبر”، والذي يُعرَف بأنه أكثر أشهر عملة بيتكوين (Bitcoin) توفيراً للمكاسب، وبخاصةٍ مع تحوّل الفيدرالي نحو اتباع سياسات التيسير النقدي وتحسّن عوامل الاقتصاد الكلي؛ كما بدأ حافز جديد بالتشكل أمام أعيننا يتمثل بمشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)؛ حيث يُؤمن المستثمرون بقدرته على إكساب عملة بيتكوين (Bitcoin) موجة طلب جديدة بفضل الاستخدامات العملية التي يُوفرها للعملة.

ويواصل فريق مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تطويرَ نظام تقني بالاعتماد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ما سيسمحُ للمُطوّرين بإنشاء تطبيقاتٍ لامركزية (dApps) سريعةٍ ومنخفضة الكلفة تتمتع بمعايير أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

في النتيجة سيتوفر جيل جديد من التطبيقات التي تتمتع بسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وأمان ولامركزية بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، ما سيَسمح لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بالتنقل بحريةٍ فيما بين منصات التمويل اللامركزي (DeFi) ومشاريع الألعاب وأنظمة التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA) وغيرها من الاستخدامات عالية الأداء.

هكذا، يُصبح بإمكان عملة بيتكوين (Bitcoin) تجاوز دورها كمخزنٍ للقيمة كي تُصبح عملةً متعددة أوجه الاستفادة العملية ضمن الشبكة الجديدة؛ حيث يُوفر حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مصدراً جديداً للطلب المدفوع بالاستخدامات الوظيفية، ما يُمكنه دفعُ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للانطلاق صوب 250,000$ وربّما تجاوزه.

شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة تضع أساسات نظامٍ تقني داعمٍ للمطورين

بدأت معالم النظام التقني لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بالتشكل مع صدور تحديث البنية التحتية للمُطورين الأسبوع الماضي؛ حيث طرَح الفريق باقة أدواتٍ خفيفة متعددة الوحدات مثل النقاط النهائية لاستدعاء الإجراء عن بعد (RPCs) وبرمجيات العُقد وأنظمة مراقبة الشبكات، وتُمثل هذه الأدوات أساساً ضرورياً يسمح للتطبيقات والمحافظ والخدمات بالتواصل بسلاسةٍ عبر شبكته الجديدة.

كما يُسهّل هذا التحديث انتقال مُطوّري بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) إلى النظام التقني لحل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) دون الحاجة إلى تعلم لغاتٍ برمجيةٍ أو تطوير أكواد برمجيةٍ جديدة، ما سيمنحُ المُطوّرين إمكانية إطلاق تطبيقاتهم الجديدة سريعاً وإثبات قدرة المشروع على التأثير، وبخاصةٍ إذا نجحَ بتوفير قيمةٍ إضافيةٍ إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) بمرور الوقت.

المشاركة بدفع عجلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin hyper) لجمع 26 مليون دولار

يستمرُّ المشروع باستعداداته للإطلاق الوشيك، بينما يُوفر الاكتتاب فرصة المشاركة المبكرة في سردية رفع الطلب على عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ مستدام.

يُذكر نجاحُ الاكتتاب حتى الآن بجمع تمويلٍ بقيمة .2525 مليون دولار، وقد تبلغ حصيلته 26 مليون دولار خلال أيامٍ أو ساعات، حيث تلقى الاكتتاب استثماراتٍ بقيمة 4 مليون دولار خلال أسبوع واحد، ما يُؤكد سرعة تلقيه للاستثمارات.

يُمكنكم أيضاً المُشاركة عبر زيارة الموقع الرسمي لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشراؤها بواسطة عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) وعملة بينانس (Binance Coin-BNB)، كما يمكنكم الدفع باستخدام الفيزا والماستركارد.

وستعملُ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على تشغيل النظام التقني الجديد، كما يُمكنكم رهن ممتلكاتكم منها ضمن بروتوكول الرهن والاستمتاع بكسب دخلٍ دون عناء؛ حيث توفر عائداً سنوياً (APY) متبدلاً تبلغ نسبته حالياً 47%.

للحصول على أفضل تجربةٍ ممكنةٍ، يمكنكم استخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin) في القطاع، فهي توفر لكم وصولاً مباشراً إلى عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر قسم “العملات المنتظرة”، ما من شأنه تسهيل عملية شراء وتتبع أرصدتكم وتحصيلها فورَ الإطلاق. وللبقاء على اطلاع دائم بآخر مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصتي تيليجرام وX.