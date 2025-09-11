منذ ثماني سنوات كان عليكم صرف عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) كاملة لشراء هاتف iPhone، كم هاتف iPhone 17 يمكنكم الحصول عليه مقابل عملة بيتكوين واحدة اليوم؟

قبل 8 سنوات، كان يُمكنكم شراء هاتفiPhone مقابل عملة بيتكوين (Bitcoin) واحدة، أي بسعر 1,000$ لكل جهاز. أما الآن مع بلوغ سعرها 112,000$، يُمكنكم شراء 140 هاتف iPhone 17، مُظهرةً أرباحاً بنسبة 2,700%.

منذ ثمانية أعوام -أي مطلع عام 2017- بلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو 1,000$ بينما كان سعرُ هاتف آيفون X (iPhone X) يقدر بـ 999$، أي أنه مقابل عملة BTC واحدة كان يُمكنكم شراء هاتف آيفون واحد. أما اليوم، بعد أن وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حوالي 112,000$، وأصبح سعر هاتف آيفون 17 (iPhone 17) الجديد يبدأ من 799$، فيُمكن لعملة BTC واحدة أن تجلب لكم 140 هاتف آيفون.

فعندما تم إطلاق هاتف آيفون X كأول هاتفٍ ذكي من شركة آبل (Apple) بسعر 1,000$، كان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يرتفع نحو ذروته في عام 2017 والتي بلغت حوالي 20,000$.

الانعكاس العظيم في الثروة الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2,700% منذ أيلول/سبتمبر 2017، بينما ظلت أسعار هواتف آيفون مستقرةً نسبياً مع تعديلات مُعدّل التضخم، إذ تبلغ تكلفة النسخة الأصلية من هاتف آيفون 17 (iPhone 17) حوالي 799$، وهي أقل بنحو 200$ من سعر آيفون X (iPhone X) عند إطلاقه قبل ثماني سنوات.

المصدر: Apple

وقد حافظت شركة آبل على استقرار أسعار هواتفها من خلال تحسين كفاءتها وتقديم نماذج متعددة منها، والتي تضمنت مجموعة آيفون 17 النسخة الأصلية بسعر 799$، وآيفون 17 Air (iPhone 17 Air) بسعر تراوح بين 899-949$، وآيفون 17 Pro (iPhone 17 Pro) بسعر 999$، وآيفون 17 Pro Max (iPhone 17 Pro Max) بسعر 1,199$. أما هاتف آيفون الأصلي فقد تم إطلاقه في عام 2007 بسعر 499$، أي ما يُعادل 760$ بسعر اليوم بعد تعديله وفقاً للتضخم.

من جانبها، مرّت عملة بيتكوين (Bitcoin) -منذ ظهورها في عام 2009 حينما كانت قيمتها تقترب من الصفر- بعدة محطاتٍ سعرية رئيسية حتى بلغت مستوياتها الحالية؛ فقد تخطى سعرُها مستوى الـ 1$ في عام 2011، ثم وصل إلى 1,000$ في عام 2013، وتجاوز الـ 100,000$ في كانون الأول/ديسمبر 2024 قبل أن يستقرَّ عند مستوياته الحالية.

وتُعتبر صفقة البيتزا الشهيرة مثالاً حياً على رحلة عملة بيتكوين (Bitcoin) السعرية المثيرة؛ ففي أيار/مايو 2010، كانت قيمة 10,000عملة BTC تعادل 41$، وهو ما كان يكفي -آنذاك- لشراء فطيرتين بيتزا فقط، فيما أصبح هذا المبلغ نفسه من العملة يساوي 1.12 مليار دولار، أي أنه يستطيع شراء 1.4 مليون جهاز آيفون 17 أو تشغيل المتاجر التابعة لشركة آبل لعدّة أشهر.

عندما كان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أقل من ثمن فنجان قهوتكم الصباحية

بلغ أول سعر مُسجلٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) نحو 0.0009$ في عام 2010، عندما نشرت شركة نيو ليبرتي ستاندرد إكستشينج (New Liberty Standard Exchange) أول سعر تداول لها.

ما تلا ذلك كان تبنياً واسع النطاق وتطويراً للبنية التحتية دفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ، وعكست دورة السوق الصاعدة في عام 2017 زيادة انتشار عملة بيتكوين (Bitcoin)، ليدفع صغار المستثمرين سعرها من 1,000$ إلى ما يقرب من 20,000$ بالتزامن مع إطلاق هاتف آيفون X (iPhone X). وبعد ذروة عام 2017، شهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تصحيحاً بنسبة 84%، حيث انخفض إلى 3,200$ بحلول كانون الأول/ديسمبر 2018.

بطبيعة الحال، اختبرت دورة السوق الهابطة المُطوّلة قناعة المستثمرين وثقتهم بعملة بيتكوين (Bitcoin)، بينما استمرت إصدارات شركة آبل السنوية لطرازاتٍ جديدة من هواتف آيفون التي تنطوي على تحسيناتٍ تدريجية.

وتسارعت وتيرة تعافي عملة بيتكوين (Bitcoin) أثناء جائحة كورونا (COVID-19)، حيث بدأ المستثمرون المؤسساتيون -بما في ذلك شركة تسلا (Tesla) ومايكروستراتيجي (MicroStrategy) وشركات كبرى أخرى- بتخصيص جزء من خزائنهم لشرائها. كذلك، قامت شركات أخرى مثل شركة باي بال (PayPal) وسكوير (Square) وخدمات مالية تقليدية أخرى بتضمين خدمات الكريبتو لديها، ما ساهم في زيادة نطاق تبني عملة بيتكوين (Bitcoin).

وقد دفعت دورة السوق الصاعدة في عام 2021 سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 69,000$، ليُعادل سعر عملة واحدة منها 86 طرازاً من هواتف آيفون 12 برو (iPhone 12 Pro)، فيما أدت ضغوط الاقتصاد الكلي وارتفاع مُعدل الفائدة إلى تصحيح آخر دفعَ سعرها إلى 15,600$ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

حالياً، يُمثل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -البالغ حوالي 112,000$- فئة أصولٍ ناضجة مدعومة من قِبلِ المؤسسات مع وضوح تنظيمي وإقرار عالمي، كما تقدم المؤسسات المالية الكبرى -مثل شركة بلاك روك (BlackRock) وجرايسكيل (Grayscale) وفان إيك (VanEck)- صناديق لتداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs)، بينما اعترفت بعض الدول بها كعملةٍ قانونية.

هل يجدر بكم الانتظار حتى عام 2033 وشراء 24 أو 25 هاتف آيفون بدلاً من شراء هاتفiPhone 17 واحد اليوم؟

إذا قمتم بالاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) بدلاً من شراء هاتف آيفون 17 اليوم، فإن المسار السابق لهذه العملة يُظهر إمكانية تمتعها بقوة شرائية مذهلةٍ في المستقبل، أي أنكم إذا اشتريتم جزءاً من عملة بيتكوين (Bitcoin) بدلاً من هاتف آيفون 17 بسعر 799$، سيعني هذا أنكم اشتريتم حوالي 0.00713 عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعرها الحالي البالغ 112,000$.

واستناداً إلى نموذج نمو سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) السابق على مدى 8 سنواتٍ بنسبة 2,700%، فقد يصل هذا الاستثمار -من الناحية النظرية- إلى 21,573$ بحلول عام 2033، مع إشارة تاريخ أسعار شركة آبل إلى ثبات تكاليف الإنتاج لديها مُعدلةً وفقاً للتضخم، حيث حافظ هاتف آيفون على أسعاره عند مستوياتٍ تتراوح بين 700-800$ منذ عام 2014.

صورة مُصممة

وبافتراض استمرارية الأنماط السعرية آنفة الذكر، فقد تبلغ تكلفة هاتف آيفون في عام 2033 حوالي 850-900$، مع الأخذ بالاعتبار التقدمَ التكنولوجي والتضخم. بالتالي، قد يتيح لكم الاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) شراء 24 إلى 25 هاتف آيفون في عام 2033 بدلاً من شراء هاتفٍ واحد فقط اليوم.

مع ذلك، تفترض هذه التقديرات أن عملة بيتكوين (Bitcoin) ستواصل نموّها بمعدلاتٍ مماثلة، وهو ما قد يزداد صعوبة في ظل تنامي قيمتها السوقية، إذ أظهرَ أداؤها السابق أن عوائدها تناقصت خلال دورات السوق المتتالية؛ فقد حققت في الفترة من عام 2009 إلى عام 2017 عوائدَ تخطت 2,000,000%، بينما حققت الفترة من عام 2017 إلى عام 2025 زيادة بحوالي 460% رغم بلوغ سعرها مستوياتٍ غير مسبوقة.

وتُرجّح ظروف السوق أيضاً أن قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تتراجع في المستقبل مع نضوج معدلات تبنيها من قِبلِ المؤسسات واستقرار الأطر التنظيمية، لكنّها ستظل محتفظة بدورها كمخزن للقيمة.

توقعات الخبراء تشير إلى مكاسب مستقبلية ضخمة

تشمل السيناريوهات البديلة توقعاتٍ بأن يتراوح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بين 500,000$ و1,000,000$ بحلول عام 2033، وفقاً لتوقعات العديد من المحللين.

وبوصول سعرها إلى مستوى 500,000$، سيتيح لكم الاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) بمبلغ 799$ شراءَ نحو 135 هاتف آيفون في المستقبل، أما عند بلوغ سعرها 1,000,000$ فستتمكنون من شراء 170 جهاز آيفون.

وتفترض التوقعات الأكثرُ تحفظاً أن تنمو عملة بيتكوين (Bitcoin) بمعدل سنوي يتراوح بين 20-30% الأمر الذي يُطابق معدلات نمو قادة سوق الأسهم، بمعنى أن قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تصل إلى نحو 350,000$ و450,000$ بحلول عام 2033، ما يتيح لكم شراء ما بين 90 إلى 110 جهاز آيفون في المستقبل، بدلاً من شراء هاتفٍ واحد من النموذج الحالي.

بُنيت هذه التقديرات على أنّ استخدامات هاتف آيفون الوظيفية ستظلُّ ثابتة، بينما ستحتفظ عملة بيتكوين (Bitcoin) بمكانتها كمخزن للقيمة.

ويُمكن لشركة آبل تحسينُ أجهزتها من خلال تضمين تقنياتٍ مثل الواقع المُعزز والذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحيوية، ما سيُؤثر على هيكل التسعير الخاص بها، وقد تحلُّ نماذج اشتراك آيفون أو الإيرادات المعتمدة على الخدمات محلَّ مبيعات الأجهزة التقليدية، ما يجعل المقارنات المباشرة في الأسعار غير مجديةٍ، علماً أن عوائد خدمات شركة آبل تتخطى بالفعل إجمالي عوائد العديد من شركات Fortune 500.

وتختلف طبيعة عملة بيتكوين (Bitcoin) الانكماشية عن تضخم العملات النقدية الذي يؤثر على أسعار هواتف آيفون، وإذا أصبَحت عملة بيتكوين (Bitcoin) العملة الاحتياطية العالمية، فقد تنخفض أسعار آيفون مقابل سعرها بغض النظر عن تأثير التضخم على الدولار الأمريكي.

بناءً على الوضع السابق، تسير عملية التبني التكنولوجي وفق المسار المتوقع مع تحقيق داعميها الأوائل عوائدَ متباينة، كما يشبه وضع عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالي معدل تبني الإنترنت في التسعينيات، مع تمتعها بإمكانات نمو قويةٍ في المستقبل.

ماذا لو استثمرتم في سهم شركة آبل بدلاً من ذلك؟

يُمكنكم أن تشتروا بـ 799$ -سعر آيفون 17- ما قدرُه 3.36 من أسهم شركة آبل بسعرها الحالي البالغ 238$. وعلى مدار ثماني سنوات، سيختلف العائد على الاستثمار (ROI) في تلك الأسهم عن ذلك الذي قد تحصلون عليه إذا استثمرتم في عملة بيتكوين (Bitcoin). وفق ذلك، يُظهر الأداء السابق لأسهم شركة آبل تحقيقها عائداً سنوياً مُركباً نسبته 22% على مدار العقد الماضي، وهو أقلُّ من 83% من العائد الذي حققته عملة BTC، ولكنّه ينطوي على تقلب أقل.

واستناداً إلى توقعات النمو المتحفظة التي تتراوح بين 7-15% سنوياً، يُمكن أن يصل عائد الاستثمار في أسهم شركة آبل إلى 1,400-2,500$ بحلول عام 2033. وبمتوسط مُعدل نموّ أسهمها السنوي البالغ 10%، سيصل العائد على استثماركم بمبلغ 799$ إلى حوالي 1,719$ بعد ثماني سنوات.

وقد يتيحُ هذا العائد لكم شراء هاتف آيفون واحد أو اثنين في المستقبل، بافتراض أن الشركة أبقت على إستراتيجيتها الحالية في تحديد الأسعار عند نطاق يتراوح بين 700-900$. أيضاً، يُمكن أن تتحوّل العوائد المحتملة لاستثماركم في عملة بيتكوين (Bitcoin) -البالغة 20% سنوياً خلال نفس الفترة- بمبلغ 799$ إلى حوالي 3,437$، أي أنه سيكون بإمكانكم شراء ثلاثة هواتف آيفون أو أربعةٍ في المستقبل.

مع ذلك، قد تؤدي تقلبات عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى تصحيحاتٍ تتراوح بين 50-80%، ما قد يترتب عليه تقليص قوتها الشرائية مؤقتاً. لكنْ مع تنامي معدل تبنيها من قِبل المؤسسات الكبرى، انخفضت التصحيحات السنوية بشكلٍ كبير لتصل إلى أقل من 20%.

كما تعكسُ القيمة السوقية لشركة آبل -البالغة 3.7 تريليون دولار- مكانتها الرائدة في قطاع التكنولوجيا، والتي تطلب زياداتٍ هائلة في الإيرادات لتحقيق مكاسبَ كبيرة في الأسهم. أخيراً، تشير القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) -البالغة 2.2 تريليون دولار- مقارنةً بالذهب -التي تبلغ 24 تريليون دولار- إلى وجود مزيد من الفرص لنموّ مُعدلات التبني المؤسساتي.