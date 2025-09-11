3 عملات رقمية بسعر يقل عن 1$ مرشحة لتحويل استثمار بقيمة 100$ إلى 1,000$ – 10 أيلول/سبتمبر

اكتتابات واعدة لعملات رقمية جديدة تتيح مكاسب لافتة لمن يبادر باقتناص الفرصة مبكراً، وهذه ثلاثةٌ من أكثر المشاريع الواعدة اعتباراً.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

مع استعادة القيمة السوقية لقطاع الكريبتو علامة 4 تريليون دولار عقب الانتكاسة الأخيرة، إليكم ثلاثة من أفضل عملات الميم التي يقلُّ سعرها عن 1$ وتُمثل فرصاً استثمارية جديرةً بالاهتمام، فدعونا نستعرض معاً أبرز أسباب كونها لافتة للأنظار، وما يُميّزها كفرص استثمارية مغريةٍ وزهيدة التكلفة في فئة عملات الميم.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): خليفة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) المدعومة باستثمارات بلغت علامة المليون دولار

رحّبوا معنا بعملة الميم الواعدة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) المنافسة الجديدة لعملة دوجكوين (Dogecoin)، والتي أثارت ضجّة قوية بنهجها الفريد. فهيَ توفر رؤية مختلفة تميّزها عن عملة الميم الأصلية التي طالما هيمنت على هذا القطاع؛ فمع القيمة السوقية الضخمة لعملة دوجكوين (Dogecoin)، بات أداؤها السعري أكثر اتساقاً مع العملات الرائدة مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، ورغم استمرار تصنيفها كعملة ميم فقد هدأت حدة تقلباتها السعرية بشكلٍ ملحوظٍ مقارنةً بارتفاعاتها الحادة عام 2021.

وللمتداولين الباحثين عن فرص استثمارية ذات مخاطرَ أعلى ومكاسب أقوى كثيراً، فإن سرعة اكتساب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) للزخم دفعَ حصيلة اكتتابها كي تتجاوز 2 مليون دولار خلال أسابيعَ قليلةٍ على انطلاقه.

فعملة ماكسي دوج (Maxi Doge)المُصممة للعمل وفق معيار ERC-20 تولي أهمية قصوى لمجتمعها، إذ يعمل فريقها بجدٍّ على بناء ساحاتٍ تفاعليةٍ عبر منصتي تيليجرام وديسكورد عبر إطلاق مسابقات تداول وفعالياتٍ جماعية لتعزيز المشاركة المجتمعية.

فمن معروضها الكلي البالغ 150.24 مليار عملة MAXI، خصص مطوروها 25% منه لصندوق “دعم ماكسي” المخصص لتمويل الحملات التسويقية وإطلاق الشراكات، كما يُمكن لمالكي العملة رهنُ ممتلكاتهم منها والاستمتاع بتلقي عائد سنوي تبلغ نسبته حالياً 157%، ومن المرجّح تراجع هذه النسبة مع اتساع قاعدة المشاركين في المشروع.

حالياً، تُباع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بسعر 0.000256$، ومن المقرر ارتفاع السعر قليلاً خلال الساعات القليلة القادمة، ويُمكن للمستثمرين شراء العملة مباشرةً عبر الموقع الرسمي لمشروع ماكسي دوج (Maxi Doge) باستخدام محافظ مثل ميتاماسك (MetaMask) أو بيست واليت (Best Wallet)، ولا تنسوا متابعة حسابات المشروع الرسمية على منصتي X وتيليجرام.

لزيارة الموقع الرسمي للاكتتاب اضغط هنا

عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE): اكتتاب جديد فاقت حصيلته المليون دولار يقلب موازين عملات الميم من خلال توفير آلية التعدين من أجل الكسب

تمثل عملة بيبي نود (PepeNode) إحدى أحدث إصدارات عملات الميم العاملة وفق معيار ERC-20، فقد أثارت ضجةً قوية بفضل آلياتها غير التقليدية ونجاحات اكتتابها المتوالية؛ فعلى الرغم من انطلاقه قبل أسبوعين فقط، فاقت حصيلة الاكتتاب علامة المليون دولار، ما يعكس اهتماماً متنامياً وسريعاً.

يُذكر أن عملة بيبي نود (PepeNode) تقدّم نفسها باعتبارها أولى عملات الميم الموفرة لآلية التعدين من أجل الكسب (M2E)؛ فبدلاً من اعتماد آلية الرهن دون بذل جهد، يُضفي المشروع طابعاً تفاعلياً على المكافآت بتمكين مالكي العملة من امتلاك عُقَدٍ افتراضية للتعدين.

فكلما ازداد عدد عُقد التعدين التي يُنشِئها المستخدم وفقاً لأرصدة عملة بيبي نود (PepeNode) بحوزته، ازدادت عوائد الرهن التي يتلقاها، ما يخلق دورةً تكافئ التجميع والمشاركة، فقد تُسهم هذه الآلية المبتكرة في تعزيز التفاعل طويل الأجل وتُوفي الطلب المستدام على العملة، حيث يُمكن لمن يُبادر برهن مشترياته من العملة خلال الاكتتاب تلقي عائد سنوي بمعدل 1,445%، علماً أنه سيتراجع مع اتساع قاعدة المشاركين، ما يستدعي من المستثمرين التحرّك سريعاً لتحقيق أقصى استفادة منها.

ويُمكن للمستثمرين شراء عملة بيبي نود (PepeNode) بسعرها الحالي البالغ 0.0010533$، والمُقرّر ارتفاعه تدريجياً كل عدة أيام حتى انتهاء الاكتتاب، ما يمنح أوائل المشترين أفضل مستويات الدخول، فلا تَغفلوا عن متابعة حساب مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) عبر منصتي X وتيليجرام للاطلاع على آخر مستجداته.

لزيارة الموقع الرسمي للاكتتاب اضغط هنا

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE): منحُ صغار متداولي الكريبتو الأدوات اللازمة عبر مجتمع تداول متخصص، وبسعر يقل عن 0.001$

انطلقت عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) مطلع العام على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain)، وتُركز عملة الميم هذه على بناء مجتمع تداول نشطٍ، وهي حالياً بصدد التحضير للانطلاق على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain).

فمنذ نهاية أيار/مايو، ارتفع سعر عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) العاملة على بلوكتشين إيثيريوم بنسبةٍ تجاوزت 250%، كما تفوّقت مكاسبها اليومية منذ الإثنين الماضي على عملات رائدة مثل عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة بيبي (Pepe-PEPE). وحتى خلال تراجعها الطفيف اليوم، لم ينخفض سعرها سوى بنسبة 0.4% وبما يتماشى مع أداء عملة دوجكوين (Dogecoin)، مع حفاظها على قيمة أعلى من منافساتها.

وتتمثل فكرة المشروع بالجمع بين طابع عملات الميم وجاذبيتها وبين منظومة تداول متكاملةٍ تتيح للمستثمرين الانتساب إلى مجتمعاتٍ توفر أدواتٍ وتحليلاتٍ وتنبيهات تداول لدعم إستراتيجيات تداول جماعية.

جدير بالذكر أن إطلاق عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) لا يُغيّر من معروضها الكلي، لكنه يُضيف محفزاً جديداً للارتفاع؛ فشراء أرصدة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) على بلوكتشين سولانا سيقابله حرق كميةٍ مكافئةٍ من الأرصدة المبنية على بلوكتشين إيثيريوم تلقائياً عبر العقود الذكية، وبهذا سيتوسّع نطاق التوزيع مع الحفاظ على توازن المعروض.

وبالانتقال إلى بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُرجّح أن تستفيد عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) من المُعاملات الأسرع، والرسوم الأقل، وإتاحة قابلية التوسع، مع فتح الباب أمام شريحةٍ أوسع من المستثمرين، ويُمكن شراء العملة على بلوكتشين سولانا بسعر 0.001$ من الموقع الرسمي لمشروع Wall Street Pepe، على أن يتم إدراجُها قريباً في المنصات.

ختاماً، يُمكنكم متابعة حساب مشروع Wall Street Pepe عبر منصتي X وتيليجرام للاطلاع على آخر التحديثات.