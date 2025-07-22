فقدان 912,000 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمة 3.4 مليار دولار بسبب أخطاء لا يمكن تداركها

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فيما تواصل عملة إيثيريوم (Ethereum) جذب الاهتمام المؤسساتي من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، تم فقدان جزء كبير من أرصدتها بسبب الأخطاء البشرية.

النقاط الأساسية: تم فقدان 912,296.82 عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ دائم، وفقاً لسجلات البلوكتشين العامة.

تصدَّر صندوق ETHA -التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)- الاستثمارات الواردة، لترتفع إجمالي الاستثمارات الواردة إلى كافة صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) في الولايات المتحدة إلى 5.5 مليار دولار.



لا يتضمن نموذج الحفظ الذاتي لعملات إيثيريوم (Ethereum) أي آلية لاستعادة الأصول في حال وقوع أخطاء من جانب المستخدم.

في منشور حديثٍ على GitHub، وثق كونر غروغان (Conor Grogan) -رئيس المنتجات الاستثمارية لدى كوينبيس ((Coinbase- فقدان أكثر من 912,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ دائم بسبب أخطاء المستخدمين أو فشل البروتوكولات، ما يُمثل أكثر من 0.76% من المعروض المتداول لعملة ETH، وقد جمع غروغان عناوين المحافظ من السجلات العامة وعمليات تدقيق العقود الذكية وبياناتٍ قدّمها المجتمع، مع استثناء الحوادث التي تشمل فقدان مفاتيح خاصةٍ غير مؤكدة، حيث شمل التحليل فقط العملات التي ثبت أنها غير قابلةٍ للوصول بشكلٍ مؤكد.

إجمالي عملات إيثيريوم (Ethereum) المفقودة يبلغ 912,296.82 عملة

قال غروغان: “للتوضيح، هذا الرقم -الذي يتجاوز 3.4 مليار دولار- لا يُعبّر بدقةٍ عن كمية عملات إيثيريوم (Ethereum) المفقودة فعلياً أو التي لا يمكن الوصول إليها… بل يشمل فقط الحالات التي تم فيها حجز العملة إلى الأبد”، مضيفاً أن هذا الرقم “لا يشمل -على سبيل المثال- جميع المفاتيح الخاصة المفقودة أو محافظ أوائل المستثمرين بعملة إيثيريوم (Genesis Wallets) التي تم نسيانها”.

Based on my research, a minimum of 913,111 Ethereum is lost forever due to user error. This is 0.76%+ of ETH supply, or $3.43 billion in lost funds



If we include EIP‑1559 burned ETH (5.3M), then >5% of all ETH ever made ($23.42B) have been permanently destroyed pic.twitter.com/IlTduN7Kzx — Conor (@jconorgrogan) July 20, 2025

وتتضمّن الخسائرُ الضخمة 306,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) محجوزةً في عقد متعدد التوقيع تابع لشركة Parity، والذي تم استخدامه سابقاً من قِبلِ مؤسسة الويب الثالث (Web3 Foundation)، إضافة إلى 60,000 عملة ETH تم فقدانها بسبب انهيار منصة QuadrigaCX، و11,500 عملة ETH خسرتها مجموعة Akutars لمشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) نتيجة خطأ في العقد الذكي؛ كما ذكر غروغان أن 25,000 عملة ETH تم إرسالها يدوياً إلى عنوان معروفٍ لحرق العملات.

وتشمل مجموعة البيانات نتائج الباحث يوهانس (Johannes) الذي وثق -بمساعدة إسهامات الباحِثين Tayvano وJ6sp5r- ضياع أكثرَ من 12,000 عملة ETH بسبب أخطاء كتابية في عناوين المحافظ.

وتابع غروغان مُوضحاً أن التحديثات المستقبلية ستُوسع مجموعة البيانات لتغطية حالاتٍ إضافية مثل خسائر كوريا الشمالية والحالات التي تتعلق بالمفاتيح الخاصة التي لا يُمكن استردادها.

صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) تشهد ورود استثمارات استثنائية

تجاوز إجمالي الاستثمارات الواردة إلى صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) مقدار 5.5 مليار دولار، والتي تلقت 3.3 مليار دولار منذ منتصف نيسان/أبريل، ويأتي هذا التجدد في الطلب إثرَ ارتفاع عوائد عملة إيثيريوم (Ethereum) وزيادة نشاط العقود الآجلة.

فقد قاد صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) -التابع لشركة بلاك روك- هذه المكاسب مُحققاً 489 مليون دولار في 17 تموز/يوليو، وهو أعلى رقم يُسجله على الإطلاق. وتلقى الصندوق استثماراتٍ بقيمة 1.25 مليار دولار عبر خمس جلسات تداول، ليرتفعَ إجمالي الأصول المُدارة من قبله إلى 6.94 مليار دولار.

كما شهدت صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) في الولايات المتحدة -مجتمعة- ورود استثماراتٍ بلغت 726.74 مليون دولار في 17 تموز/يوليو، متجاوزةً أعلى مستوياتها السابقة. أيضاً، أضاف صندوق FETH -الخاص بشركة فيديلتي (Fidelity)- والصندوق المصغر لشركة جرايسكيل (Grayscale) 113.31 مليون دولار و54.18 مليون دولار على الترتيب.

وتشير استمرارية فقدان عملات إيثيريوم (Ethereum) إلى صرامة بروتوكول تسوية المعاملات الخاص بالبلوكتشين وغياب أي آلياتٍ لتعويض أخطاء المستخدمين. وعلى عكس الأنظمة المالية التقليدية التي توفر إمكانية استرجاع الأموال أو التعويض عبر الجهات الوصائية، فإن نموذج الحفظ الذاتي لعملة إيثيريوم يجعل استعادة الأصول مستحيلة عملياً بمجرد وقوع أخطاء معينة.

ومع تنامي الاستثمار المؤسساتي الآن من خلال المنتجات الاستثمارية مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، تصبح زيادة وعي المستخدمين وتعزيز أمان المحافظ أكثرَ أهمية من أي وقتٍ مضى، وبالتالي فإن الوقاية من الخسائر المستقبلية قد تعتمد بشكلٍ أكبر على تطوير أدواتٍ ومعايير أفضلَ بدلاً من تعديل البروتوكول نفسه.

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