Gemini – được hậu thuẫn bởi Winklevoss – ra mắt dịch vụ staking và hợp đồng vĩnh viễn 100x tại châu Âu sau khi được MiCA phê duyệt

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa công bố gói sản phẩm mới cho nhà đầu tư tại Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA). Bộ sản phẩm bao gồm dịch vụ Gemini Staking cho Ethereum (ETH) và Solana (SOL), cùng với Gemini Perpetuals – sản phẩm phái sinh được cấp phép và quản lý.

Theo thông cáo báo chí, việc triển khai diễn ra sau khi Gemini được phê duyệt theo Quy định Thị trường Tài sản Điện tử (MiCA) của EU, thông qua Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA). Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Âu, đồng thời củng cố vị thế Gemini như một nền tảng “one-stop” cho nhà đầu tư tài sản số.

Chương trình staking được thiết kế để tối đa hóa tính tiện lợi: không yêu cầu số lượng tối thiểu, phần thưởng được tích lũy hàng ngày, và lãi suất (APR) hiện tại được hiển thị trực tiếp trong ứng dụng. Theo Gemini, SOL có thể mang lại lợi suất lên tới 6% APR, trong khi tỷ lệ với ETH biến động tùy thuộc vào điều kiện thị trường và mức phí.

Về mặt an toàn, Gemini nhấn mạnh mô hình lưu ký với hệ thống lưu trữ lạnh tách biệt và kiểm soát vận hành theo chuẩn thể chế, cho phép khách hàng kiếm lợi nhuận từ staking mà không cần trực tiếp quản lý khóa riêng tư.

Perpetuals dưới MiFID II: Giao diện hợp nhất cho Spot và Phái sinh

Với Gemini Perpetuals, nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức có thể linh hoạt giao dịch long hoặc short trên tài sản số thông qua hợp đồng perpetual futures, vốn nổi bật nhờ không bị ràng buộc bởi ngày đáo hạn hàng tháng.

Các hợp đồng này được định giá bằng USDC, hỗ trợ đòn bẩy lên tới 100x và được tích hợp hoàn toàn trong nền tảng Gemini, cho phép khách hàng giao dịch cả spot và phái sinh trên cùng một giao diện duy nhất.

Một số cơ chế nổi bật gồm:

Cross-collateralization với số dư spot, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Khả năng tận dụng phần thưởng staking để xây dựng chiến lược đa dạng như hedging, giao dịch chênh lệch (basis trades) hoặc spreads trong cùng một hệ sinh thái.

Theo Gemini, sản phẩm Perpetuals sẽ được triển khai dưới khuôn khổ giấy phép MiFID II, nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu đối với công cụ tài chính, đồng thời tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Chiến lược: Bộ công cụ đa dạng, tuân thủ quy chuẩn

Với hơn 140 token hiện có cho giao dịch spot, danh mục sản phẩm của Gemini nay kết hợp cả thu nhập từ staking và tiếp cận phái sinh, tất cả được gói gọn trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu dân chủ hóa khả năng tiếp cận các công cụ tài chính thay thế, được quản lý rủi ro bài bản,” ông Mark Jennings, CEO khu vực châu Âu, chia sẻ. “Gemini là một trong số ít sàn giao dịch tại châu Âu cung cấp bộ sản phẩm đa dạng này trên một nền tảng trực quan và an toàn.”

Theo Gemini, staking được thiết kế như một “lớp thu nhập” ổn định cho những người nắm giữ dài hạn, còn Perpetuals đóng vai trò là công cụ đa năng vừa để phòng vệ rủi ro, vừa để tối ưu hóa lợi nhuận. Từ các chiến lược an toàn đến những lựa chọn chấp nhận rủi ro cao, tất cả đều có thể được triển khai ngay trong hệ sinh thái giao dịch tích hợp của Gemini.

Trọng tâm tại châu Âu và bước đi tiếp theo

Sau khi được phê duyệt theo MiCA và chuyển đổi sang pháp nhân CASP tại Malta, Gemini cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Âu. Công ty nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm phái sinh tuân thủ quy định, vốn chiếm phần lớn khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

“Châu Âu vẫn là trọng tâm chiến lược,” ông Jennings khẳng định, đồng thời cho rằng MiCA có thể giúp chuẩn hóa quy định trên 30 quốc gia EU và mang lại sự tin tưởng lớn hơn cho nhà đầu tư.

Với việc staking, hợp đồng perpetuals và giao dịch spot nay đã hội tụ trong cùng một nền tảng, Gemini đang định vị mình như một trung tâm giao dịch được quản lý toàn diện, sẵn sàng đón làn sóng tiếp theo của việc ứng dụng tiền điện tử tại châu Âu.

Gemini IPO hướng tới định giá 2,22 tỷ USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đang đặt mục tiêu đạt mức định giá lên tới 2,22 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ sắp tới.

Động thái này phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng của các nền tảng tài sản số, khi khẩu vị của nhà đầu tư đối với các thương vụ niêm yết công khai đang dần hồi phục sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mới đây, Gemini dự kiến chào bán 16,67 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với mức giá trong khoảng 17 – 19 USD/cổ phiếu. Nếu được định giá ở mức cao nhất, thương vụ này có thể huy động tới 317 triệu USD.