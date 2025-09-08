Fortune cảnh báo: Chiến lược kho bạc crypto kéo theo lo ngại giao dịch nội gián

Các cơ quan quản lý đang xem xét những cách tiếp cận mới nhằm xử lý tình trạng cổ phiếu tăng vọt do tác động từ tiền điện tử, trong bối cảnh chiến lược quản lý ngân quỹ thay đổi và các lỗ hổng trong công bố thông tin vẫn tồn tại.

Theo báo cáo của Fortune, những biến động bất thường của cổ phiếu trước các thông báo liên quan đến tiền điện tử tại một số công ty vốn hóa nhỏ đang thu hút sự chú ý từ giới quản lý, với nghi ngại về khả năng giao dịch nội gián.

Bài viết dẫn ra nhiều trường hợp cổ phiếu tăng mạnh ngay trước khi doanh nghiệp công bố các thương vụ mua vào lớn liên quan đến tiền điện tử. Chẳng hạn, cổ phiếu MEI Pharma gần như tăng gấp đôi ngay trước khi công ty tiết lộ thương vụ mua Litecoin trị giá 100 triệu USD. Điều đáng chú ý là không có bất kỳ hồ sơ pháp lý hay thông báo công khai nào được phát hành trước đợt tăng giá này.

Chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ lo ngại

Một mô hình tương tự cũng xuất hiện tại các công ty như SharpLink, Mill City Ventures và Kindly MD.

“Điều này trông khá đáng ngờ với tôi,” ông Xu Jiang, giáo sư tài chính tại Đại học Duke nhận định. “Thường thì hiện tượng này hay xảy ra trong nhiều trường hợp giao dịch nội gián mà tôi từng biết đến.”

Cổ phiếu SharpLink đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng ba ngày trước khi công ty công bố kế hoạch phân bổ 425 triệu USD vào Ethereum. SharpLink cho biết họ đã “thiết lập các chính sách và quy trình” nhằm ngăn chặn giao dịch nội gián, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, Mill City Ventures – hiện đã đổi tên thành SUI Group Holdings – chứng kiến cổ phiếu tăng gấp ba lần trước khi công bố huy động 450 triệu USD để mua lại Sui.

“Rõ ràng đã có hoạt động giao dịch cổ phiếu trước khi thông tin được công bố,” ông Stephen Mackintosh, một lãnh đạo tham gia thương vụ, thừa nhận.

Theo Elisha Kobre, đối tác tại hãng luật Sheppard Mullin, các giám đốc điều hành và nhà đầu tư được tiếp cận thông tin quan trọng chưa công khai trước khi diễn ra một thương vụ tiền điện tử đều phải tuân thủ luật giao dịch nội gián – bao gồm cả những người được thông tin trong quá trình roadshow.

Bóng dáng giao dịch nội gián phủ lên ngành tiền điện tử

Một số công ty hiện đang giữ lại thông tin mã cổ phiếu cho đến sau khi thị trường đóng cửa, nhằm hạn chế biến động giá bất thường. Trong những tuần gần đây, CEA Industries và Verb Technology đã áp dụng biện pháp này.

“Giải quyết triệt để vấn đề này là điều có lợi cho tất cả các bên,” ông Louis Camhi, nhà sáng lập RLH Capital, nhấn mạnh.

Mặc dù các quy định về giao dịch nội gián đã được thiết lập chặt chẽ trong tài chính truyền thống, nhưng sự trỗi dậy của chiến lược nắm giữ tiền điện tử trong kho bạc doanh nghiệp lại tạo ra nhiều vùng xám trong khâu thực thi. Khác với các thương vụ M&A hay báo cáo lợi nhuận, việc mua tài sản số thường liên quan đến hệ sinh thái phi tập trung, giá biến động mạnh và kênh trao đổi không chính thức, khiến cơ quan quản lý khó giám sát dòng chảy thông tin hay lần theo các rò rỉ.

Song song đó, xu hướng ngày càng phổ biến khi doanh nghiệp xem tiền điện tử như một tài sản chiến lược trên bảng cân đối kế toán cũng làm mờ đi ranh giới giữa quyết định vận hành và tín hiệu thị trường. Các nhà phân tích cho rằng chỉ cần kỳ vọng về tác động giá từ việc xoay trục sang crypto cũng đủ kích hoạt làn sóng đầu cơ, ngay cả khi không có rò rỉ thông tin chính thức.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các tiêu chuẩn kế toán tiền điện tử được đề xuất có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu khi doanh nghiệp nắm giữ crypto không?

Có. Nếu các khoản nắm giữ crypto buộc phải được hạch toán theo giá thị trường theo quy định mới, điều này có thể làm gia tăng biến động lợi nhuận, từ đó khuếch đại phản ứng của nhà đầu tư trước các thông báo liên quan đến kho bạc.

Bảo vệ người tố giác có được áp dụng trong các vụ nghi ngờ giao dịch nội gián liên quan đến kho bạc crypto không?

Nhân viên báo cáo việc chia sẻ thông tin trái phép về giao dịch crypto có thể được bảo vệ theo các chương trình tố giác hiện hành của SEC, mặc dù phạm vi áp dụng còn phụ thuộc vào cách xác định tính “trọng yếu” của thông tin.

Nhà đầu tư tổ chức có tham gia vào các thương vụ kho bạc crypto không, hay chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân dẫn dắt?

Dù có sự tham gia của một số quỹ đầu cơ, nhiều chiến lược kho bạc crypto dường như nhắm đến nhu cầu đầu cơ từ khối nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt trong các cổ phiếu vốn hóa nhỏ với rào cản thanh khoản thấp.

Cấu trúc quản trị phi tập trung có làm phức tạp quá trình điều tra giao dịch nội gián không?

Trong những trường hợp quyết định liên quan đến crypto được chi phối bởi DAO hoặc thông qua biểu quyết của người nắm giữ token, việc truy vết “ai biết thông tin gì và khi nào” trở thành thách thức lớn đối với cơ quan quản lý.

Các nhà đầu tư bán khống có theo dõi xu hướng kho bạc crypto để xây dựng chiến lược giao dịch không?

Có. Một số nhà bán khống quan sát những đợt tăng giá bất thường trước tin tức kho bạc crypto và đặt cược chống lại các mức định giá bị thổi phồng, đặc biệt khi yếu tố cơ bản của doanh nghiệp không thay đổi.