Hyperliquid dẫn đầu làn sóng DEX với khối lượng giao dịch vượt 1 nghìn tỷ USD

Thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) đang chứng kiến sự bùng nổ trong giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perpetual swaps), với khối lượng giao dịch tháng 10 đạt hơn 1 nghìn tỷ USD, vượt qua kỷ lục 762 tỷ USD của tháng 8, theo DeFiLlama.

Sự tăng trưởng này, đạt mức 30% so với tháng trước, phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với giao dịch đòn bẩy và sự chuyển dịch sang các nền tảng phái sinh on-chain. Hyperliquid đang dẫn đầu xu hướng này, khẳng định vị thế trong lĩnh vực giao dịch phi tập trung.

Hyperliquid dẫn đầu với khối lượng giao dịch perp hàng ngày đạt 78 tỷ USD

Hyperliquid đứng đầu với 317,6 tỷ USD khối lượng giao dịch trong tháng 10, theo sau là Lighter (255,4 tỷ USD), Aster (177,6 tỷ USD) và edgeX (134,7 tỷ USD). Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã ghi nhận con số ấn tượng 78 tỷ USD trong ngày 10 tháng 10. Với tốc độ hiện tại, các nền tảng perp phi tập trung dự kiến đạt khoảng 1,3 nghìn tỷ USD vào cuối tháng, gần gấp đôi kỷ lục trước đó.

Sự hấp dẫn của hợp đồng tương lai vĩnh viễn đến từ tính linh hoạt: giao dịch 24/7, đòn bẩy cao và không có ngày hết hạn. Mặc dù vậy, các DEX vẫn còn khoảng cách lớn so với các sàn giao dịch tập trung (CEX) như Binance (69,3 tỷ USD) và Bybit (26 tỷ USD) về khối lượng giao dịch hàng ngày, theo CoinGecko.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng khoảng cách này đang thu hẹp nhờ sự cải thiện về giao diện người dùng, tốc độ thực thi và khả năng tiếp cận thanh khoản của các DEX.

Kain Warwick, nhà sáng lập Infinex, nhận xét: “Hyperliquid là nền tảng đầu tiên thực sự làm đúng và mở rộng thành công.” Động lực của Hyperliquid được củng cố thêm sau khi MetaMask tích hợp nền tảng này vào ngày 8 tháng 10, cho phép người dùng giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp từ ví của họ.

Hyperliquid Strategies huy động 1 tỷ USD để trở thành cổ đông lớn nhất của HYPE

Hyperliquid Strategies đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để huy động tới 1 tỷ USD, với mục tiêu mở rộng danh mục tiền điện tử và mua thêm token HYPE. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường sự hiện diện của công ty trong thị trường phái sinh phi tập trung. Chardan Capital Markets đảm nhiệm vai trò cố vấn cho đợt chào bán, bao gồm tối đa 160 triệu cổ phiếu phổ thông.

Công ty được hình thành từ thương vụ hợp nhất giữa Sonnet BioTherapeutics và Rorschach I LLC, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Khi hoàn tất, David Schamis sẽ đảm nhiệm vai trò CEO, và Bob Diamond, cựu lãnh đạo Barclays, sẽ là chủ tịch. Tin tức về hồ sơ này đã đẩy giá token HYPE tăng 8%, đạt 37,73 USD, trong khi thị trường tiền điện tử chung giảm nhẹ.

Sau khi hợp nhất, Hyperliquid Strategies dự kiến sở hữu 12,6 triệu token HYPE, trị giá khoảng 470 triệu USD, cùng với 305 triệu USD tiền mặt dành cho các thương vụ mua thêm, đưa công ty trở thành cổ đông doanh nghiệp lớn nhất của HYPE.