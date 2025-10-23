Hyperliquid Strategies huy động 1 tỷ USD để mua HYPE token và mở rộng

Lần cập nhật cuối: Tháng 10 23, 2025

Hyperliquid Strategies, theo hồ sơ đăng ký S-1 nộp vào thứ Tư, dự kiến phát hành tới 160 triệu cổ phiếu phổ thông để tài trợ cho việc mua thêm token Hyperliquid (HYPE) và chi trả các chi phí doanh nghiệp chung. Chardan Capital Markets đảm nhiệm vai trò cố vấn tài chính cho đợt chào bán này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động nhẹ, nhưng HYPE token đã tăng 8%, đạt mức 37,73 USD trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Hợp nhất Sonnet BioTherapeutics và Rorschach hình thành Hyperliquid Strategies

Hyperliquid Strategies là kết quả của thương vụ hợp nhất đang chờ hoàn tất giữa Sonnet BioTherapeutics, một công ty công nghệ sinh học niêm yết trên Nasdaq, và Rorschach I LLC, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Sau khi hoàn tất, công ty hợp nhất sẽ do David Schamis làm Giám đốc điều hành, với Bob Diamond, cựu Giám đốc điều hành Barclays, đảm nhiệm vai trò chủ tịch.

Khi thương vụ hoàn tất, Hyperliquid Strategies dự kiến sở hữu 12,6 triệu token HYPE, trị giá khoảng 470 triệu USD, cùng với 305 triệu USD tiền mặt dành cho việc mua thêm HYPE. Vị thế này sẽ đưa công ty trở thành cổ đông doanh nghiệp lớn nhất của token HYPE, củng cố sự liên kết với hệ sinh thái Hyperliquid – một trong những nền tảng phái sinh phi tập trung (DeFi) hoạt động mạnh nhất toàn cầu.

Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các công ty, cả niêm yết và tư nhân, sử dụng các công cụ tài chính truyền thống như vốn cổ phần, nợ hoặc các công cụ lai để xây dựng kho tiền điện tử tiềm năng ngoài Bitcoin (BTC) và Ether (ETH). Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn đặt câu hỏi về tính bền vững dài hạn của các chiến lược này, đặc biệt trong các giai đoạn suy thoái của thị trường altcoin.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai phi tập trung vượt 1 nghìn tỷ USD trong tháng 10

Theo DeFiLlama, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perpetual futures) phi tập trung đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD trong 23 ngày đầu tháng 10, phá vỡ kỷ lục 772 tỷ USD của tháng 9. Hyperliquid dẫn đầu với khối lượng 317,6 tỷ USD, vượt xa các đối thủ như Lighter (255,4 tỷ USD), Aster (177,6 tỷ USD) và edgeX (60,6 tỷ USD), khẳng định vị thế thống trị trong lĩnh vực phái sinh DeFi.

Hyperliquid hiện chiếm khoảng 70% thị phần thị trường DEX hợp đồng tương lai, theo dữ liệu từ Token Terminal và DeFiLlama.

Nền tảng này liên tục thiết lập các chuẩn mực cho ngành. Vào tháng 5 năm 2025, Hyperliquid ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 248 tỷ USD, thể hiện tính thanh khoản và hoạt động giao dịch vượt trội. Đến tháng 8, nền tảng báo cáo doanh thu kỷ lục 106 triệu USD, cao hơn bất kỳ giao thức DeFi nào khác vào thời điểm đó.