DCG phản công, kiện Genesis 1,1 tỷ USD giữa tranh chấp bồi thường 3,1 tỷ USD

Tập đoàn DCG khởi kiện ngược Genesis với khoản yêu cầu bồi thường 1,1 tỷ USD, sau khi công ty con này đòi 3,1 tỷ USD thiệt hại liên quan đến vụ sụp đổ của Three Arrows Capital, làm bùng nổ “cuộc chiến pháp lý nội bộ” xoay quanh vấn đề xử lý trái phiếu nợ.

Tập đoàn Digital Currency Group (DCG) đã nâng cấp căng thẳng pháp lý với công ty con phá sản Genesis Global Capital bằng cách đệ đơn khởi kiện ngược, yêu cầu 1,1 tỷ USD liên quan đến trái phiếu nợ cùng 105 triệu USD được cho là khoản thanh toán vượt mức.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Genesis đang theo các vụ kiện chống lại công ty mẹ, đòi bồi thường hơn 3,1 tỷ USD.

Sự sụp đổ của Three Arrows Capital châm ngòi cho cuộc chiến pháp lý trong nội bộ tập đoàn

Cuộc xung đột bắt nguồn từ tháng 6/2022, khi Three Arrows Capital (3AC) vỡ nợ khoản vay 2,36 tỷ USD từ Genesis.

Để ngăn chặn tổn thất lan rộng, Digital Currency Group (DCG) đã tự nguyện phát hành trái phiếu nợ trị giá 1,1 tỷ USD nhằm bảo lãnh cho khoản thua lỗ tiềm tàng do sự sụp đổ của quỹ phòng hộ này. Trái phiếu bao gồm điều khoản giảm trừ tự động dựa trên số tài sản Genesis có thể thu hồi từ 3AC.

Sau đó, Genesis đã thu hồi gần 2,8 tỷ USD từ 3AC, chủ yếu thông qua cổ phiếu GBTC, vốn đã tăng giá mạnh từ 428,5 triệu USD lên hơn 2,1 tỷ USD vào tháng 5/2024.

DCG cho rằng theo điều khoản ban đầu, khoản thu hồi này đã tự động xóa sạch phần gốc của trái phiếu nợ, song công ty vẫn tiếp tục thanh toán 106 triệu USD cho Genesis do “hiểu nhầm” về số dư còn lại. Hiện DCG yêu cầu được hoàn trả số tiền này cùng lãi phát sinh thông qua bốn cáo buộc pháp lý, bao gồm tuyên bố phán quyết và làm giàu bất chính.

Căng thẳng leo thang sau khi Genesis nộp đơn phá sản vào tháng 1/2023 với khoản nợ tích lũy 3,5 tỷ USD. Hồ sơ tòa án được giải mật trước đó tiết lộ rằng ban lãnh đạo DCG đã lo ngại từ năm 2022 rằng Genesis có thể bị coi là “bản sao pháp lý” (alter ego) của tập đoàn, với CFO Michael Kraines cảnh báo về kịch bản “xuyên thủng bức màn công ty” (corporate veil piercing).

Genesis cũng tung ra các đòn phản công, kiện đòi 2,2 tỷ USD tài sản số tại tòa án Delaware và hơn 1 tỷ USD giao dịch gian lận thông qua tòa phá sản New York. Công ty con cáo buộc DCG đã rút 450 triệu USD tài sản số cùng 297 triệu USD thông qua các giao dịch quốc tế ngay trong lúc Genesis rơi vào khủng hoảng thanh khoản.

Cuộc chiến pháp lý càng phức tạp khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào cuộc tháng 1/2025, phạt DCG 38 triệu USD vì vi phạm chứng khoán và phạt cựu CEO Genesis Michael Moro 500.000 USD do cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư sau sự sụp đổ của 3AC.

Các hồ sơ điều tra cho thấy ban lãnh đạo DCG đã biết rõ về khoản lỗ hơn 1 tỷ USD của Genesis nhưng vẫn tìm cách tạo ấn tượng về sự ổn định tài chính.

Cáo buộc thao túng công ty và “kỹ thuật tài chính”

Các tài liệu nội bộ do Ủy ban Giám sát Kiện tụng của Genesis công bố cho thấy DCG đã đối xử với Genesis như một “kho bạc thực tế”, liên tục rút giá trị thông qua các khoản vay nội bộ và giao dịch rủi ro.

Nhân viên Genesis mô tả một “văn hóa phục tùng”, nơi họ buộc phải đặt lợi ích của DCG lên trên sự ổn định hoạt động của chính công ty.

Ủy ban rủi ro của DCG trì hoãn cuộc họp đầu tiên tới 9 tháng sau khi thành lập. CFO Michael Kraines thậm chí còn đùa rằng sự chậm trễ này sẽ khiến lời khai tương lai của ông dễ dàng hơn.

Các kiểm toán viên bên ngoài đã cảnh báo về những yếu kém trọng yếu tại Genesis từ năm 2020, nhưng DCG vẫn bị cáo buộc tiếp tục rút vốn.

Ủy ban cáo buộc DCG đã dàn dựng các giao dịch gian lận, bao gồm trái phiếu nợ tháng 6/2022 và một thương vụ mua bán vòng vo vào tháng 9/2022 nhằm che giấu tình trạng tài chính kiệt quệ của Genesis.

Genesis khẳng định họ đã mất khả năng thanh toán ngay từ cuối năm 2021, dù khi đó vẫn đang gánh 14 tỷ USD dư nợ cho vay. Công ty tư vấn Oliver Wyman từng cảnh báo DCG về các điểm yếu tài chính của Genesis từ tháng 11/2021, song tập đoàn mẹ không có biện pháp khắc phục.

Ngược lại, các tin nhắn nội bộ năm 2022 cho thấy nhân viên tin rằng Genesis chỉ được “chống đỡ tạm thời” để DCG rút tiền trước khi công ty sụp đổ.

Dù vậy, Genesis đã đạt tiến triển đáng kể trong việc hoàn trả cho chủ nợ bất chấp các vụ kiện đang diễn ra. Tính đến tháng 5/2024, công ty đã phân phối 2,18 tỷ USD cho khoảng 232.000 người dùng, trong đó có thỏa thuận dàn xếp 1,8 tỷ USD với nhà đầu tư Gemini Earn đang chờ phê duyệt.

Trước đó, DCG cũng đã dàn xếp hơn 1 tỷ USD nợ, bao gồm 627 triệu USD Genesis phải thu vào tháng 1/2024, theo thỏa thuận đạt được sau vụ kiện đòi nợ vào tháng 11/2023. Tuy nhiên, DCG từng vỡ nợ hơn 620 triệu USD vào tháng 5/2023.

Hiện nay, hàng loạt vụ kiện vẫn tiếp diễn, khi cả DCG và Genesis cùng phải điều hướng quá trình tái cấu trúc phá sản, chịu sức ép từ cơ quan quản lý và đối mặt với hàng tỷ USD yêu cầu bồi hoàn phát sinh từ sự sụp đổ thị trường tiền số năm 2022.