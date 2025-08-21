Quỹ giáo dục DeFi & Andreessen Horowitz kêu gọi SEC lập “vùng an toàn” cho blockchain

Đề xuất mới kêu gọi SEC chính thức miễn trừ cho các ứng dụng blockchain trung lập khỏi quy định broker-dealer. Lý do được đưa ra: việc siết chặt quá mức hiện nay có thể kìm hãm đổi mới và làm suy yếu những lợi ích mà công nghệ blockchain vốn được thiết kế để mang lại.

Theo một bài blog đăng gần đây trên website của Andreessen Horowitz (a16z), quỹ đầu tư này cùng Quỹ giáo dục DeFi (DeFi Education Fund) đang kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) xây dựng một “vùng an toàn” dành cho các ứng dụng trong lĩnh vực blockchain toàn cầu.

SEC được yêu cầu tạo ra vùng an toàn cho Blockchain

Mới đây, DeFi Education Fund cùng Andreessen Horowitz (a16z) đã nộp kiến nghị lên SEC, kêu gọi cơ quan này thiết lập một “vùng an toàn” pháp lý cho các ứng dụng vận hành trên blockchain.

Trong bài đăng trên blog a16z nhấn mạnh: “Trước đây, SEC đã nhiều lần khẳng định – thông qua các hành động thực thi pháp luật và thông báo Wells – rằng các nhà phát triển ứng dụng có thể bị xem là nhà môi giới (broker) nếu cho phép người dùng giao dịch chứng khoán.”

Để giải quyết vấn đề này giải pháp được đưa ra đó là SEC nên áp dụng cơ chế “giả định có thể bác bỏ” (rebuttable presumption) rằng các giao diện phần mềm dùng cho giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) không được coi là “hoạt động môi giới – dealer”.

Bài viết cũng chỉ rõ: “Những lo ngại về cách tiếp cận trước đây của SEC không chỉ đơn thuần là gánh nặng thủ tục rườm rà.”

“Việc yêu cầu các ứng dụng trung lập phải đăng ký như broker sẽ buộc nhà phát triển phần mềm phải gánh những vai trò vốn dĩ không thuộc về họ, từ làm ‘người gác cổng’, giữ tài sản, đến trung gian giao dịch. Tất cả những điều này không chỉ làm suy yếu lợi ích cốt lõi của hệ thống blockchain, mà còn tạo thêm rủi ro mới cho người dùng.” – bài đăng trên a16z tiếp tục đưa ra những luận cứ cho quan điểm tại sao blockchain cần có có không gian phát triển đúng tiềm năng, thay vì bị kìm hãm bởi khung pháp lý lỗi thời.

Liệu SEC có chấp thuận đề xuất của DeFi Education Fund và Andreessen Horowitz hay không?

Thông tin về đề xuất chung của a16z và DeFi Education Fund được đưa ra chỉ vài tháng sau khi a16z thúc giục Ủy viên SEC Hester Peirce xây dựng một “bến đỗ an toàn” cho token sưu tầm số (digital collectible).

Trong bức thư gửi hồi tháng 3, a16z nhấn mạnh: “SEC nên thiết lập một nơi trú ẩn an toàn (thông qua tuyên bố chính sách cấp Ủy ban, bằng cách cung cấp hướng dẫn cấp Ủy ban hoặc bằng ban hành các quy tắc chính thức) nhằm đưa ra các điều kiện khách quan, qua đó những giao dịch thông thường với token sưu tầm sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng luật chứng khoán.”

Xem xét một cách tổng thể, các đề xuất này phản ánh làn sóng vận động mạnh mẽ từ giới công nghiệp tiền điện tử nhằm thuyết phục SEC tạo ra một hành lang pháp lý đặc thù, vừa bảo vệ nhà phát triển blockchain khỏi nghĩa vụ pháp lý ngoài ý muốn, vừa duy trì những giá trị cốt lõi của công nghệ này.