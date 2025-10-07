Brad Garlinghouse thông báo kết hôn với Tara Milsti

CEO Ripple, Brad Garlinghouse, vừa chính thức kết hôn với chuyên gia dinh dưỡng Tara Milsti trong một lễ cưới xa hoa, quy tụ dàn khách mời đình đám từ cả giới tiền điện tử lẫn Hollywood. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ripple đạt được thỏa thuận lịch sử với SEC, khép lại một năm đầy dấu ấn trong sự nghiệp của vị lãnh đạo ngành crypto.

Brad Garlinghouse chính thức kết hôn với chuyên gia dinh dưỡng Tara Milsti, vị CEO Ripple đã thông báo trong một bài đăng chúc mừng trên X vào ngày thứ Hai.

Brad Garlinghouse chính thức “về chung một nhà”

Trong bài đăng trên mạng xã hội gần đây, Garlinghouse dành lời khen ngợi cho Tara Milsti, cho rằng “chặng đường mới của cuộc đời trở nên ngọt ngào hơn nhiều” khi có vợ ở bên.

I feel so lucky for so many reasons — and marrying Tara this past weekend takes the cake! This next chapter of life is so much sweeter with you. ❤️ pic.twitter.com/TzQL3X2YEP — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 22, 2025

“Tôi cảm thấy thật may mắn vì rất nhiều lý do – và việc cưới Tara cuối tuần qua chính là điều tuyệt vời nhất,” ông viết.

Nhiều nhân vật chủ chốt trong ngành tài sản số đã gửi lời chúc mừng đến tân lang qua mạng xã hội, trong đó có Tyler Winklevoss – đồng sáng lập Gemini, John Deaton – cựu ứng viên Thượng viện Mỹ thân thiện với crypto, và Cody Carbone – CEO Digital Chamber.

Đám cưới “đình đám” này còn quy tụ dàn sao Hollywood tại vùng Riviera (Pháp), bao gồm Zac Efron (vai chính trong High School Musical), Nina Dobrev (The Vampire Diaries) và Miles Teller (Top Gun).

SEC rút lại vụ kiện Ripple

Đám cưới của Brad Garlinghouse đánh dấu cột mốc quan trọng thứ hai trong năm của vị CEO Ripple, sau khi công ty đạt được thỏa thuận dàn xếp lịch sử với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào tháng 5.

Trước đó, SEC đã khởi kiện Ripple từ tháng 12/2020 với cáo buộc bán XRP như một loại chứng khoán chưa đăng ký. Sau nhiều năm tranh chấp, cơ quan này chính thức rút kháng cáo, khép lại vụ kiện kéo dài gần 4 năm.

“Đây chính là khoảnh khắc chúng ta chờ đợi bấy lâu,” Garlinghouse chia sẻ trong một video đăng trên X mùa xuân vừa qua. “SEC sẽ rút kháng cáo – một chiến thắng vang dội cho Ripple và cho toàn ngành crypto.” Ông cũng khẳng định: “Tương lai thật tươi sáng. Hãy cùng xây dựng.”

Động thái của SEC được nhìn nhận như một phần trong sự thay đổi cách tiếp cận quản lý, từ “cưỡng chế” sang mềm mỏng hơn với lĩnh vực blockchain. Ngoài Ripple, cơ quan này cũng đã hủy bỏ các vụ kiện với Gemini, Coinbase và Binance, dù chưa rõ liệu sẽ còn thêm công ty nào được “gỡ rào” từ nay đến cuối năm.