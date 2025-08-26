SEC huy động toàn lực biến Mỹ trở thành “trung tâm tiền điện tử toàn cầu” – phát ngôn đáng chú ý từ Chủ tịch của SEC

Trong buổi phỏng vấn gần đây với Fox News, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) – ông Paul Atkins nhấn mạnh rằng cơ quan này đang tổng lực triển khai nhằm hiện thực hóa chương trình nghị sự về tài sản số của Tổng thống Trump.

Theo cuộc trò chuyện với phóng viên Maria Bartiromo của Fox News, ông Atkins cho biết SEC đang “huy động” mọi nguồn lực với mục tiêu đưa Mỹ trở thành trung tâm toàn cầu về tài sản kỹ thuật số, khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc dẫn dắt cuộc chơi tài sản số trên phạm vi quốc tế.

SEC “ra quân toàn bộ hệ thống” biến Mỹ thành thủ phủ crypto toàn cầu – Chủ tịch Paul Atkins tuyên bố

Xuất hiện trên sóng truyền thông ganaf daady, ông Paul Atkins nhấn mạnh cam kết thực thi kế hoạch của Tổng thống Donald Trump: đưa Mỹ trở thành tâm điểm toàn cầu của tài sản số.

Ông chia sẻ: “Cách đây vài tuần, chính quyền đã công bố báo cáo thuộc về Tổ Công tác của Tổng thống về tài sản số tại Mỹ, trong đó có những chỉ dẫn rõ ràng từ SEC… để chúng tôi thực hiện và biến tuyên bố Tổng thống Donald Trump đưa nước Mỹ thành thủ phủ crypto của thế giới của trở thành hiện thực.”

“Chúng tôi đang huy động mọi bộ phận, mọi văn phòng trong SEC để tập trung biến cam kết đó thành sự thật.” – ông Atkins nhấn mạnh thêm.

SEC thay đổi chiến lược từ “quản lý bằng kiện tụng” sang xây dựng hàng lang pháp lý rõ ràng cho crypto

Thông tin từ cuộc phỏng vấn mới nhất của Chủ tịch Paul Atkins xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ông tái khẳng định việc SEC sẽ rời xa cách quản lý bằng các biện pháp cưỡng chế cứng nhắc vốn áp dụng lâu nay cho lĩnh vực blockchain.

Ngày 11/8, Ủy viên SEC Hester Peirce đã có bài đăng trên X, hoan nghênh việc cơ quan này chính thức rút lại vụ kiện với nền tảng tiền điện tử mang tên Ripple:

“Đây chính là một bước tiến tích cực với nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là thay vì sa lầy trong kiện tụng, giờ đây chúng ta có thể tập trung vào việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng cho crypto.” – Peirce viết.

Atkins cũng đồng tình với ý kiến trên khi khẳng định: “Ủy viên Peirce nói đúng. Khi chương này khép lại, chúng ta có cơ hội chuyển nguồn lực từ phòng xử án sang bàn soạn thảo chính sách. Nội dung trọng tâm mà SEC nên làm lúc này là xây dựng khung pháp lý minh bạch vừa bảo vệ nhà đầu tư, vừa thúc đẩy đổi mới.”

Thông điệp cốt lõi được đưa ra dựa trên tuyên bố của Atkins rất rõ ràng: SEC đang “chuyển mình” từ việc liên tục đối đầu với crypto tại tòa án sang chủ trương xây dựng các luật lệ để có thể đưa nước Mỹ trở thành cường quốc tài sản số toàn cầu.