Zcash Fiyatında Düşüş Sinyalleri! ZEC Fiyatı Ne Olur?

ZEC ivme kaybederken fiyat grafiğinde görülen ikili tepe formasyonu da Zcash fiyat tahminlerinin negatife dönmesine yol açtı.

Altcoin 300 dolarda tepe oluşturdu ve şimdi dip seviyelere gerileme ihtimali var.

Bu arada geçen ay yaklaşık 2 milyon ZEC coin kilitlendi ve kilitli tokenlerin sayısı dolaşımdaki arzın %30’una ulaştı.

Over 30% of all Zcash are now shielded! Wow pic.twitter.com/7MGMr5XLdY — Shielded Labs (@ShieldedLabs) October 23, 2025

Bu durum tokenin güven kazandığını gösteriyor. Yatırımcılar, kısa vadeli fiyat oynaklıklarını izleyerek işlem yapmak yerine tokenlerini elde tutmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bu durum da tokeni olumlu yönde etkiliyor.

buying zcash at $300 is like buying bitcoin at $300 — Ansem (@blknoiz06) October 21, 2025

Son zamanlarda Zcash’e duyulan ilgide artış görüldü. Bunun nedeni kurumsal yatırımcıların kriptoya ilgisinin artmasıdır. Kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte gizlilik çözümlerine duyulan ihtiyaç da arttı.

Zcash, Grayscale Zcash Trust’ın piyasaya sürülmesiyle dünyanın en büyük dijital varlık yöneticisinin desteğini aldı.

ZEC Fiyat Tahmini: ZEC’in Yükselişi Bu Desteğe Bağlı

300 dolar civarında duraklayan Zcash’in ikili tepe formasyonu oluşturmaya başladığı görülüyor.

4 saatlik ZEC / USDT grafiği, ikili tepe formasyonu boğa flamasıyla kesişiyor. Kaynak: TradingView.

İkili tepe formasyonu tamamen gerçekleşirse altcoinin %50 değer kaybederek ekim ayında kaydettiği 120 dolar civarına gerileme ihtimali var. Bu durumda kaydedilen kazançların büyük bir kısmı silinebilir.

Ancak ZEC’in momentum indikatörleri tükenişten ziyade güce işaret ediyor. RSI yükselme eğilimi gösterirken MACD histogramı ise yatay seyrediyor. Hem RSI hem de MACD satın alma baskısının arttığını gösteriyor.

Öte yandan boğa flaması formasyonu da hala devrede olabilir. Flama formasyonu kırılırsa ZEC fiyat keşfi aşamasına girebilir ve %125 artışla 500 doları hedefleyebilir. Son zamanlarda yaşanan düşüşün Zcash’in sıradaki yükselişine zemin hazırlamış olabileceği yönünde tahminler de var.

Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (FED) önümüzdeki hafta faiz indirimine gitmesi durumunda Zcash fiyatı yükselişini sürdürebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.