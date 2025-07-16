Yeni XRP ETF’i Piyasaya Sürülüyor: XRP Fiyatı 1.000 Dolar Olur mu?

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New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) XRP tabanlı borsa yatırım fonunu (ETF) listelemeye hazırlanırken XRP son 7 günde %25 değer kazandı.

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) 18 Temmuz’da işlem görmeye başlayacak. XRP ETF’inin işlem görmeye başlaması tokenin hacmini artırabilir. Dolayısıyla bu gelişmeyle birlikte XRP fiyat tahminleri pozitife döndü.

We’re excited to introduce ProShares Ultra Solana ETF (SLON) and ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). These new funds target 2x the daily returns of Solana and XRP, respectively. Learn more about our crypto-linked ETFs: https://t.co/ivXmFp8gMJ



These funds invest in cryptocurrency… pic.twitter.com/m28zvnukkF — ProShares (@ProShares) July 15, 2025

Ripple çok uzun bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile çekişme yaşıyor. Bu nedenle böyle bir ETF’in piyasaya sürülmesi XRP için önemli bir dönüm noktası olabilir.

UXRP’nin yanı sıra ProShares’in Ultra Solana ETF’i (SLON) de listeleme onayı aldı. SLON, UXRP’ye benzer bir şekilde çalışıyor.

SEC henüz bir spot XRP ETF’ine onay vermedi. UXRP, kaldıraçlı pozisyonlar açmak için vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi türevleri kullanıyor.

Piyasa bu haberlere olumlu tepki verdi ve XRP son 24 saatte %1.1’lik bir fiyat artışı yaşadı.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3 Doları Aşarsa 4.8 Dolar Seviyesini Hedefleyebilir

Tanınmış kripto analisti Ali Martinez, XRP fiyatının önümüzdeki günlerde 3 doları aşması halinde 4.8 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

A weekly close above $3 could send $XRP to a new all-time high of $4.80! pic.twitter.com/fvvq0EpW6j — Ali (@ali_charts) July 16, 2025

Martinez bunun hem psikolojik hem de teknik açıdan kritik bir seviye olduğunu söyledi.

XRP’nin günlük grafiği de bu fikri destekliyor. Grafiğe bakıldığında XRP’nin 3 dolar seviyesine yaklaştığı görülüyor.

XRP iki gün önce kısa bir süreliğine bu seviyeyi aştı ve ortalamanın üzerindeki işlem hacimleri, yatırımcıların 3 dolar seviyesinden satış yaptığını gösteriyor.

XRP ivmesini korursa bir kırılma gerçekleştirebilir. 3 dolar seviyesi aşılırsa bir sonraki durak 4 dolar seviyesi olabilir.

Ancak XRP’nin yükseliş için gerekli olan likiditeyi toplamak üzere 2.65 doları yeniden test etme ihtimalinin olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

XRP’nin şimdilik 1.000 dolara ulaşması imkansız gibi görünse de uzun vadede iyi performans göstermeye devam edebilir.

Kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken, SUBBD (SUBBD) gibi en iyi kripto ön satış projeleri bu yükselişten yararlanmaya hazırlanıyor.

SUBBD (SUBBD) Ön Satışı 1 Milyon Dolara Yaklaşıyor

SUBBD (SUBBD) , yasakları ortadan kaldıran ve merkezi olmayan bir içerik platformudur.

Proje, içerik üreticilerinin yapay zeka ile üretilmiş görsellerden ve videolardan para kazanmalarına imkan tanıyacak. Ayrıca SUBBD token sahibi olan içerik üreticileri, platformun yönetim politikaları hakkında söz sahibi olacak.

Platforma şimdiden 2.000’den fazla içerik üreticisi katıldı ve bu sayının artması bekleniyor. Bu arada SUBBD token sahibi olan kullanıcılar abonelik ücretlerinde indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi çeşitli avantajlara sahip olacak.

Platform faaliyete geçtiğinde tokene yönelik talebin de artması bekleniyor.

SUBBD’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak 0.055925 dolarlık indirimli ön satış fiyatında SUBBD token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.