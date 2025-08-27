Yeni Dogecoin Balinası Binance’den Dev Miktarda DOGE Çekti!

Kripto piyasasında bu hafta dalgalı bir seyir izlenirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Yeni bir Dogecoin balinası, dünyanın en büyük kripto borsalarından bir olan Binance’den tam 52,9 milyon DOGE çekti.

Bu miktar, bir günden kısa sürede borsadan çıkan yaklaşık 12 milyon dolarlık likiditeye denk geliyor. Transferler iki büyük parçayla gerçekleşti: Önce 32,9 milyon DOGE, ardından 20 milyon DOGE. Her iki dilim de yakın zamanda oluşturulmuş tek bir cüzdana yönlendirildi ve balina şu anda tüm birikimini bu cüzdanda tutuyor.

Dogecoin’in dolaşımdaki arzı yüz milyarlarca dolara ulaşsa da, tek bir adreste bu kadar büyük bir miktarın toplanması, kısa vadede emir defterinde belirgin hareketler yaratabilir.

Binance hâlâ DOGE için en yoğun platform konumunda olsa da, cüzdanlara aktarılan coin’ler borsadaki DOGE miktarında azalmaya yol açıyor.

Uzmanlar, bu tür çıkışların genellikle sahibinin coin’leri kısa vadede satmayı planlamadığını, yalnızca biriktirdiğini gösterdiğini belirtiyor. Geçmişte de benzer hareketler, fiyatın dip seviyelerden toparlanmadan önce gerçekleşmişti.

Fiyat tarafında ise inişli çıkışlı bir seyir izlendi. Haftanın başında 0,1899 dolara kadar gerileyen DOGE, ardından toparlanarak 0,2205 dolara yükseldi.

Balinanın bu hamlesinin zamanlaması, fiyat sıçramasıyla örtüşüyor. Bu da merak uyandırıyor: Bu hareket yalnızca bir birikim mi, yoksa daha büyük bir sürecin habercisi mi?

Analistler, izlenmesi gereken bir sonraki kritik seviyeyi 0,2350 dolar olarak belirtiyor. Daha geniş perspektifte ise piyasadaki dolaşan paranın azaldığı ve tek bir cüzdanda artan bir gücün oluştuğu dikkat çekiyor.

Sadece bir meme coin olan Dogecoin için, 52 milyonun üzerinde token satın alan bir balina cüzdanının ortaya çıkması, piyasa açısından önemli bir gelişme. Önümüzdeki günlerde yaşanacak hareketler, işlem defterinde görünenin ötesinde etkiler yaratabilir.