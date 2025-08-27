BTC $112,355.13 1.48%
ETH $4,633.35 1.79%
SOL $209.25 7.37%
PEPE $0.000010 0.58%
SHIB $0.000012 1.53%
DOGE $0.22 2.49%
XRP $3.03 1.47%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Yeni Dogecoin Balinası Binance’den Dev Miktarda DOGE Çekti!

Dogecoin
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
Yeni Dogecoin Balinası Binance'den Dev Miktarda DOGE Çekti!

Kripto piyasasında bu hafta dalgalı bir seyir izlenirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Yeni bir Dogecoin balinası, dünyanın en büyük kripto borsalarından bir olan Binance’den tam 52,9 milyon DOGE çekti.

Bu miktar, bir günden kısa sürede borsadan çıkan yaklaşık 12 milyon dolarlık likiditeye denk geliyor. Transferler iki büyük parçayla gerçekleşti: Önce 32,9 milyon DOGE, ardından 20 milyon DOGE. Her iki dilim de yakın zamanda oluşturulmuş tek bir cüzdana yönlendirildi ve balina şu anda tüm birikimini bu cüzdanda tutuyor.

Dogecoin’in dolaşımdaki arzı yüz milyarlarca dolara ulaşsa da, tek bir adreste bu kadar büyük bir miktarın toplanması, kısa vadede emir defterinde belirgin hareketler yaratabilir.

Binance hâlâ DOGE için en yoğun platform konumunda olsa da, cüzdanlara aktarılan coin’ler borsadaki DOGE miktarında azalmaya yol açıyor.

Uzmanlar, bu tür çıkışların genellikle sahibinin coin’leri kısa vadede satmayı planlamadığını, yalnızca biriktirdiğini gösterdiğini belirtiyor. Geçmişte de benzer hareketler, fiyatın dip seviyelerden toparlanmadan önce gerçekleşmişti.

Fiyat tarafında ise inişli çıkışlı bir seyir izlendi. Haftanın başında 0,1899 dolara kadar gerileyen DOGE, ardından toparlanarak 0,2205 dolara yükseldi.

Balinanın bu hamlesinin zamanlaması, fiyat sıçramasıyla örtüşüyor. Bu da merak uyandırıyor: Bu hareket yalnızca bir birikim mi, yoksa daha büyük bir sürecin habercisi mi?

Analistler, izlenmesi gereken bir sonraki kritik seviyeyi 0,2350 dolar olarak belirtiyor. Daha geniş perspektifte ise piyasadaki dolaşan paranın azaldığı ve tek bir cüzdanda artan bir gücün oluştuğu dikkat çekiyor.

Sadece bir meme coin olan Dogecoin için, 52 milyonun üzerinde token satın alan bir balina cüzdanının ortaya çıkması, piyasa açısından önemli bir gelişme. Önümüzdeki günlerde yaşanacak hareketler, işlem defterinde görünenin ötesinde etkiler yaratabilir.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitcoin’i Geride Bırakacak Altcoin Sezonu mu Geliyor? 50TFunds Kurucusundan Kritik Tahmin
2025-08-27 14:26:00
XRP ETF’lerine Talep Hafife mi Alınıyor? CME Verileri Tartışmayı Alevlendirdi
2025-08-27 13:20:27
Balinalar Borsalardan ADA Çekiyor: Cardano'da Yükseliş Başlıyor mu?
2025-08-27 14:07:40
Yeni Dogecoin Balinası Binance'den Dev Miktarda DOGE Çekti!
2025-08-27 13:15:12
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 27 Ağustos 2025 - Bitcoin, Ethereum ve XRP Toparlanırken Solana Rekora Koşuyor
2025-08-27 10:42:21
Çin'in AI Devi DeepSeek’ten 2025 Sonu Kripto Tahmini: XRP, Shiba Inu (SHIB) ve Chainlink (LINK) Nerede Olacak?
2025-08-27 11:22:36
Canary Capital'den Trump Coin İçin Spot ETF Başvurusu
2025-08-27 09:56:43
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Altcoin Haberleri
Bitcoin’i Geride Bırakacak Altcoin Sezonu mu Geliyor? 50TFunds Kurucusundan Kritik Tahmin
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-27 14:26:00
Fiyat Tahminleri
Balinalar Borsalardan ADA Çekiyor: Cardano’da Yükseliş Başlıyor mu?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-27 14:07:40
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi