Yatırımcılar Ethereum ETF’lerinden Bitcoin’e Yöneliyor

SoSoValue verilerine göre, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 9 Ekim’de 197,8 milyon dolarlık net giriş kaydederek ekim ayındaki güçlü seyrini sürdürdü.

Bu artış, Bitcoin’in rekor seviyelere yaklaşmasıyla birlikte kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor.

Son girişlerle birlikte ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinin toplam birikimli girişi 62,77 milyar dolara ulaştı. Toplam net varlıklar 164,79 milyar dolara, günlük işlem hacmi ise 5,32 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin ETF’leri artık Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 6,8’ini oluşturuyor. Bu da kurumsal portföylerdeki rollerinin giderek güçlendiğine işaret ediyor.

Ethereum İvme Kaybederken BlackRock, Bitcoin ETF Piyasasına Hakim Oluyor

ABD Spot Bitcoin ETF’leri, 9 Ekim Kaynak: SoSoValue

BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, 255,47 milyon dolarlık girişle piyasadaki liderliğini pekiştirdi. Şirketin toplam varlıkları 97 milyar doları aşarak sektördeki hakimiyetini daha da güçlendirdi.

Buna karşılık, Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonundan 13,19 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, Grayscale’in GBTC fonu da 45,55 milyon dolarlık çekim bildirdi.

Ekim ayında Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü girişler dikkat çekiyor. Ayın başlarında, 6 Ekim’de ETF’ler 1,19 milyar dolarlık günlük girişle temmuzdan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Bu tutarın yüzde 80’inden fazlası BlackRock’a aitti.

🔥 US spot Bitcoin ETFs pulled in $3.24B last week, their second-biggest inflows since launch, as BTC hit fresh record highs and investor demand surged.#bitcoin #spotETF https://t.co/2d3W5NME0Y — Cryptonews.com (@cryptonews) October 6, 2025

Bitcoin (BTC) ekim ayında yüzde 10’dan fazla değer kazanarak 126.080 dolara kadar çıktı, ardından haberin yazıldığı sırada 121.000 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,6’lık düşüş kaydetti.

Kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle gelen bu girişler, Bitcoin için yaz aylarından bu yana en güçlü ayı işaret ediyor. Piyasa, düzenleyici tarafta olumlu gelişmeler ve güçlü bilanço sezonuna yönelik beklentilerle destekleniyor.

Öte yandan, Ethereum ETF’leri cephesinde tablo tersine döndü. Sekiz gün süren kesintisiz giriş serisi, 9 Ekim’de 8,7 milyon dolarlık çıkışla sona erdi. Geçtiğimiz hafta boyunca 1,8 milyar doları aşan girişlerin ardından yaşanan bu düşüş, kısa vadeli kâr realizasyonu olarak değerlendiriliyor.

ABD Spot Ethereum ETF’leri, 9 Ekim Kaynak: SoSoValue

Ethereum spot ETF’lerinin toplam varlıkları şu anda 29,9 milyar dolar seviyesinde; toplam işlem hacmi ise 2,34 milyar dolara ulaştı.

BlackRock’un ETHA fonu 39,29 milyon dolarlık girişle öne çıkarken, Fidelity’nin FETH fonu 30,26 milyon dolarlık çıkışla liderliği ters yönde aldı. Bitwise, VanEck ve 21Shares gibi diğer ihraççılar da küçük çaplı çıkışlar bildirdi.

Ethereum, haberin yazıldığı sırada 4.352 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Günlük bazda yüzde 2,3, haftalık bazda ise yüzde 3,2 gerileme kaydetti. Buna rağmen Ethereum, ağustos ayında ulaştığı 4.946 dolarlık zirvenin yalnızca yüzde 12 altında seyrediyor.

Son 24 saatte Ethereum’un spot işlem hacmi 40,4 milyar dolara yükselerek bir önceki güne göre yüzde 9 artarken, vadeli işlem hacmi yüzde 21,5 artışla 93,6 milyar dolara çıktı. Bu veriler, ETF girişleri duraklasa da yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

ETF ve Hazine Yatırımlarıyla Bitcoin ve Ethereum’da Kurumsal Talep Rekor Kırıyor

Bitcoin ve Ethereum, yılın ikinci yarısında kurumsal yatırımcıların ilgisini en yoğun hisseden varlıklar haline geldi. Rekor düzeydeki ETF girişleri ve zincir üstü veriler, bu iki kripto para için yükseliş potansiyelinin henüz bitmediğine işaret ediyor.

Yaklaşık 121.000 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, en önemli değerleme göstergelerinden biri olan Mayer Multiple endeksine göre hâlâ “soğuk” bölgede. Fiyatı, 200 haftalık ortalamasına oranlayan bu gösterge şu anda 1,16 seviyesinde bulunuyor – piyasanın aşırı ısındığı kabul edilen 2,4 seviyesinin oldukça altında.

Analistler, bu durumun fiyatın 180.000 dolara kadar yükselebileceği bir alan bıraktığını belirtiyor. Bitcoin tüm zamanların zirvesine yakın olsa da on-chain veriler, geçmiş döngülere kıyasla daha istikrarlı ve olgun bir piyasa yapısına işaret ediyor.

Öte yandan BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, şirketin en kârlı ETF’si konumuna yükseldi. Fon, son bir yılda yaklaşık 245 milyon dolar ücret geliri elde etti.

Lansmanından bu yana geçen 22 ayda 98 milyar dolarlık varlık toplayan IBIT, tarihin en hızlı büyüyen ETF’si oldu. Bu ivme, fonu Vanguard’ın S&P 500 endeksi fonu (VOO) ile rekabete sokarak 100 milyar dolar eşiğini aşabilecek ilk ETF konumuna getirdi.

Kurumsal ilgi sadece Bitcoin’le sınırlı değil. Ethereum da artık büyük kurumların portföylerinde önemli bir yer ediniyor. Hazine rezervleri ve spot ETF’ler birlikte 12,4 milyon ETH tutuyor, bu da toplam arzın yaklaşık %10’una denk geliyor.

Bu miktarın 5,6 milyon ETH’si hazine rezervlerinde, 6,8 milyon ETH’si ise ETF’lerde bulunuyor. Bu tablo, Ethereum’un Bitcoin’in yanında ana akım kurumsal varlık haline geldiğini açıkça gösteriyor.