Yatırımcılar Bitcoin’e Akın Ediyor: BTC Fiyatı 1 Milyon Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin 113.078 dolardan işlem görürken günlük işlem hacmi 49 milyar dolara ulaştı ve piyasa değeri 2.25 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin son 24 saatte %0.04’lük bir düşüş yaşamış olsa da uzun vadede iyi performans göstereceği düşünülüyor.

Bu arada Bitwise CIO’sy Matt Hougan, Bitcoin’in 2035’e kadar 1.3 milyon dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Hougan’ın tahmini spekülasyondan ziyade kamu borcu, altının değer deposu olarak rolü ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişleri baz alan kurumsal bir modele dayanıyor.

Hougan, Bitcoin’in giderek daha fazla meşruiyet kazanarak tıpkı hisse senetleri ve gayrimenkul gibi yatırımcıların portföylerine girmeye başladığını söyledi.

Bir Değer Deposu Olarak Altın ve Bitcoin

Hougan’ın tahmininin temelinde Bitcoin’in altına rakip olma potansiyeli yer alıyor. Bitcoin altının 14 trilyon dolarlık piyasa değerinin %25’ini yakalarsa yeniden fiyatlanacaktır.

ABD’nin kamu borcu artarken, yatırımcılar alternatif varlıklara yöneliyor. Bu durum Bitcoin’in uzun vadede kayda değer miktarda değer kazanmasını sağlayabilir.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Bitcoin bu ayın başlarında yükselen kanalı kırdıktan sonra konsolidasyon aşamasına girdi. BTC fiyatı 114.059 dolardaki 20 SMA’yı yeniden test ediyor.

Öte yandan Bitcoin’in mum formasyonları kararsızlığa işaret ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI 50 seviyesinde olup istikrara işaret ederken, 50 SMA ise 200 SMA’nın altında ve kısa vadede temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

114.700 doların üzerinde bir kırılma gerçekleşirse 116.150 dolar ve 117.808 dolara doğru bir yükseliş gerçekleşebilir. Aksi durumda Bitcoin 111.095 dolar ya da 108.424 dolara doğru düşebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 17.9 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012965 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.