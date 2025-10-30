Yapay Zeka Qwen’e Sorduk: SOL, XRP ve ADA Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 30, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Alibaba’nın gelişmiş yapay zeka aracı Qwen’e göre Solana, XRP ve Cardano yıl sonuna doğru güçlü fiyat artışları yaşayabilir.

Kripto piyasasının ekim ayında iyi performans göstermesi bekleniyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması piyasaya büyük bir darbe indirdi.

Ancak Solana, Litecoin ve Hedera ETF’lerinin piyasaya sürülmesi ve FED’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesiyle birlikte yatırımcılar arasındaki iyimserlik arttı.

Bu gelişmeler altcoinlerin yeniden yükselişe geçebileceğini düşündürüyor. Peki SOL, XRP ve Cardano fiyatı ne olur? İşte yapay zeka Qwen3-MAX’in tahminleri.

Solana (SOL): Qwen3-MAX, SOL’un Kayda Değer Bir Yükseliş Yaşayacağını Tahmin Ediyor

Solana (SOL) 105 milyar dolarlık piyasa değeri ve 12 milyar dolar kilitli toplam değeriyle en hızlı büyüyen blok zincirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Qwen3-MAX

Bitwise ve Grayscale’in spot Solana ETF’lerinin ABD’de piyasaya sürülmesi yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu ETF’ler sayesinde Solana’ya yönelik talebin önemli ölçüde artabileceği tahmin ediliyor.

Hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri ve tokenleştirme ve stablecoin alanındaki kullanımıyla bilinen Solana, kurumlar için önemli bir ağ olarak görülüyor.

Solana ocak ayında 250 dolara kadar yükseldikten sonra nisan ayında 100 dolar civarına geriledi ve şimdi 186 dolardan işlem görüyor. SOL, ocak ayının ortalarında kaydettiği 293 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık %34.5 oranında değer kaybetmiş durumda.

Qwen3-MAX, kısa bir süre önce boğa flaması formasyonunu kıran Solana’nın yıl başına kadar 800 dolar ile 1.200 dolar arasında bir fiyata ulaşabileceğini tahmin ediyor.

XRP (XRP): Qwen3-MAX, XRP’nin %400 Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Qwen3-MAX’in tahminlerine göre Ripple’ın XRP tokeni yıl sonuna kadar 8-12 dolar bandına ulaşabilir. XRP’nin bu seviyeleri görmesi 2.65 dolarlık güncel fiyatına kıyasla %372’lik bir artış anlamına geliyor.

Kaynak: Qwen3-MAX

Ripple ile SEC davasının sona ermesi yatırımcı güveninin artmasını ve XRP’nin ivme yakalamasını sağladı. Bunun sonucunda XRP yeniden hareketlendi ve temmuz ayında 3.65 dolara kadar yükseldi. XRP son bir yılda %388 değerlenerek bu süreçte Bitcoin ve Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

Ripple’ın stablecoin RLUSD’yi piyasaya sürmesi ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantısı nedeniyle XRP’ye ilgi arttı.

XRP grafiklerine bakıldığında 2025 yılın boyunca birçok boğa flaması formasyonu şekillendiği görülüyor. Bu formasyonlar yıl sonuna doğru büyük bir kırılma gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

Qwen3-MAX’in tahminlerine göre ETF onayları, stratejik ortaklıklar ve ABD’nin kripto düzenlemeleri gibi faktörler XRP’nin 12 dolara ulaşmasını sağlayabilir.

Cardano (ADA): ADA’nın 4. Çeyrekte %700’den Fazla Değerlenmesi Bekleniyor

Merkezi olmayan finans alanının önemli isimlerinden biri olan Cardano (ADA), yenilikçi dApp’ler geliştiren geliştirici ekosistemi sayesinde giderek büyüyor.

Kaynak: Qwen3-MAX

Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano; ölçeklenebilirlik, sürdürülebilir ve matematiksel doğrulamaya önem vermesiyle öne çıkıyor.

Cardano’nun piyasa değeri 23 milyar dolar civarında ancak Solana ve Ethereum hakimiyetini yıkması için daha fazla değerlenmesi gerekiyor.

Qwen3-MAX’in tahminlerine göre ADA fiyatı kasım ayında 5 dolara kadar yükselebilir. ADA’nın bu seviyeye ulaşması 0.6181 dolarlık güncel fiyatına kıyasla yaklaşık %709’luk fiyat artışı anlamına geliyor.

Qwen3-MAX, kasım ayında piyasanın yeniden ivme yakalaması halinde ADA’nın 2025’in sonuna kadar 3 doları görebileceğini, belki de 2021’de kaydettiği 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabileceğini tahmin ediyor.

Maxi Doge (MAXI) Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Ön satışında 3.8 milyon dolar yatırım alan Maxi Doge (MAXI), yılın en çok konuşulan meme coin projelerinden biri oldu.

Dogecoin’in kuzeni olarak pazarlanan Maxi Doge, topluluk odaklı girişimler ve alım satım yarışmaları gibi etkinliklerle topluluk etkileşimini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

MAXI, Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokenidir. Maxi Doge, Dogecoin’e kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetli işlemler sunmayı amaçlıyor.

Maxi Doge’nin 150.24 milyarlık arzının %25’i Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fona ayrılan tokenler pazarlama çalışmaları, ortaklıklar ve ekosistem büyümesi için kullanılacak.

Bu arada Maxi Doge pasif gelir imkanı da sunuyor. Yatırımcılar tokenlerini stake ederek %80’e varan APY kazanabilirler. MAXI token şu anda 0.0002655 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet cüzdanınızı bağlayarak MAXI token satın alabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’yi X ve Telegram sayfalarından takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.