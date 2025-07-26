Yapay Zeka Perplexity’den 2025 Sonu XRP, Dogecoin ve Cardano Fiyat Tahmini

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Perplexity AI, üst düzey altcoin’lerin 2025 sonuna kadar benzeri görülmemiş fiyat seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu beklentinin arkasında ise yeni bir Bitcoin boğa koşusunun muhtemelliği yatıyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Bitcoin, 122.838 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, bu yükselişin devam etmesi hâlinde ABD’li yasa koyuculardan gelen düzenleyici destekle birlikte kripto paraların ana akım benimsenmesini hızlandırabileceğini belirtiyor.

Bu durum dijital varlık piyasalarında taze bir iyimserlik yaratmış durumda. Eğer bu iyimserlik haklı çıkarsa, bir sonraki boğa piyasası 2021’deki efsanevi zirveleri geride bırakabilir ve büyük altcoin’leri keşfedilmemiş değerleme seviyelerine taşıyabilir.

İşte Perplexity AI’ye göre yıl sonuna kadar ciddi kazançlar sağlayabilecek dijital varlıklar:

XRP (Ripple): Perplexity AI’ye Göre Yatırımcılar 5 Ay İçinde 6 Kat Kazanabilir

Perplexity AI, Ripple’ın XRP (XRP) tokenının 2025 sonuna kadar 20 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu, yaklaşık 3,12 dolarlık mevcut piyasa fiyatına göre %540’lık (yaklaşık 6,4 kat) bir artış anlamına geliyor.

Bu iyimser tahminin temelinde ise XRP’nin bu yıl gösterdiği güçlü piyasa performansı yatıyor. 18 Temmuz’da XRP, 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini geride bırakarak 3,65 dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Son bir ayda %42 yükselen XRP, bu raporda adı geçen diğer tüm kripto paraları ve Bitcoin’i geride bıraktı.

Yatırımcı güveni; XRP’nin genişleyen kullanım alanları, artan düzenleyici netlik ve XRP spot ETF söylentileri gibi faktörlerle güç kazandı. Bu gelişmelerin daha fazla sermaye akışını tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

XRP, hızlı, düşük maliyetli ve düzenlemelere uyumlu sınır ötesi ödemeleri mümkün kılıyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Gelişim Fonu (UNCDF), XRP’yi küresel ödemelerde geleneksel aracıları ortadan kaldıran yenilikçi bir blockchain çözümü olarak tanıdı.

2023’te ABD’deki tarihi bir mahkeme kararı, XRP’nin bireysel yatırımcılara yönelik satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilmediğine hükmetti. Bu karar, SEC’in Ripple’a karşı yürüttüğü agresif tutumu sona erdirdi ve büyük bir düzenleyici belirsizliği ortadan kaldırdı.

Bu yılın Mart ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC davasının resmen kapandığını doğruladı. Bu gelişme, önemli bir engelin aşılmasını sağladı ve piyasa duyarlılığını daha da güçlendirdi.

XRP şu anda zirvesinden yaklaşık %14,3 aşağıda işlem görüyor. Ancak direnç seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılım gerçekleşirse, yıl sonuna kadar Perplexity’nin daha temkinli hedefi olan 7 dolara ulaşabilir.

RSI göstergesinin 59’a gerilemesi kısa vadeli kâr realizasyonuna işaret etse de, bu düzeltmenin XRP’nin son dönemdeki güçlü kazançlarını sağlamlaştıracağı düşünülüyor.

Aşırı iyimser senaryoda ise, Trump yönetimi altında kapsamlı kripto politikalarının yürürlüğe girmesi gibi önemli katalizörlerin devreye girmesi hâlinde, XRP’nin 2021 boğa koşusuna benzer bir ralliyle 20 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

XRP, son bir yılda %415 değer kazanarak Bitcoin’in %87’lik artışını açık farkla geride bıraktı.

Dogecoin ($DOGE): Perplexity, Dünyanın En Büyük Meme Coin’inin Yılbaşına Kadar İkiye Katlanacağını Öngörüyor

2013 yılında parodi token olarak başlayan Dogecoin ($DOGE), güçlü topluluk desteği ve artan kullanım alanları sayesinde piyasa değeri 34,7 milyar doları aşan önde gelen bir dijital varlık haline geldi.

DOGE, meme kültürünün momentumunu Bitcoin’in fiyat hareketleriyle birleştirerek piyasa değeri açısından sağlam bir temel oluşturuyor.

Şu an 0,2312 dolar seviyesinde işlem gören DOGE, son bir ayda %40 yükseldi ve şu anda konsolidasyon (düzeltme) sürecinde bulunuyor.

RSI göstergesi Çarşamba günü 80’den 58’e geriledi; bu da aşırı alım bölgesinden nötr seviyeye gelindiğini ve satışların başladığını gösteriyor. Bu durum, hafta sonu küçük çaplı bir değer kaybı beklentisini destekliyor. Gece boyunca DOGE yaklaşık %3 düşüş yaşadı. Ancak bu geri çekilme doğal sayılır ve DOGE’nin bir sonraki yükselişi için daha sağlıklı bir taban oluşturuyor.

Teknik grafiklerde Kasım ile Nisan ayları arasında oluşan alçalan kama (descending wedge) formasyonu gözlemleniyor; bu formasyon genellikle yükselişin habercisidir.

Perplexity, DOGE’nin yılbaşına kadar 0,45 dolara ulaşabileceğini, yani mevcut seviyelerden yaklaşık iki katına çıkabileceğini tahmin ediyor.

DOGE’nin ödeme aracı olarak benimsenmesi de hızla artıyor. Tesla belirli ürünlerde DOGE ile ödeme kabul ederken, PayPal ve Revolut da DOGE işlemlerini entegre ederek gerçek dünya kullanımını güçlendiriyor.

Cardano ($ADA): Perplexity AI, Bu Sürdürülebilir Blokzincirin 4 Katına Çıkacağını Öngörüyor

Cardano ($ADA), son bir ayda %40 değer kazanarak, dünyaca ünlü altcoin ve Ethereum rakibi olma özelliğini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social’da önerdiği Stratejik Kripto Rezervi kapsamında da dikkat çekti. Trump, özellikle Bitcoin’den bahsetse de, hükümetin kolluk kuvvetleri operasyonlarıyla el konulan ADA’ları da bilançosunda tutabileceğine işaret etti.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, eski projesine rakip olarak tasarlandı. Akademik disiplin ve çevreci mimarisiyle, ölçeklenebilir altyapısıyla övgü topluyor.

29,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle ADA, Ethereum’a alternatif platformlar arasında başı çekiyor ve Solana gibi projelere karşı ivmesini artırıyor.

Perplexity, ADA’nın 2025 sonuna kadar 3,50 dolara yükselerek, şu anki 0,8102 dolarlık fiyatından kolayca 4 kat artış göstereceğini tahmin ediyor.

Teknik açıdan ADA, 2024 sonundan beri düşen kama (falling wedge) formasyonu içinde konsolide oluyor. 1,10 dolar seviyesindeki anlık direnç kırılırsa, fiyatların sonbahara doğru 1,50 dolara kadar çıkması mümkün.

Agresif bir boğa piyasası olmasa bile, Perplexity’nin yılbaşına kadar 3,50 dolar hedefi, ADA’nın önceki rekoru olan 3,09 doları rahatlıkla aşacağı anlamına geliyor.

TOKEN6900: Yükselen Meme Coin 1000 Kat Getiri Hedefliyor

Perplexity AI, köklü altcoinlerde kayda değer büyüme öngörse de, bu büyük piyasa değerleri katlanarak artışları sınırlayabiliyor.

Büyük kazanç peşindeki yatırımcılar için yeni çıkmış meme tokenlar önemli spekülatif fırsatlar sunuyor.

TOKEN6900 (T6900), geçen hafta ön satışa başlayan yeni bir ERC-20 meme tokenı. Proje şimdiden 1,1 milyon dolardan fazla fon topladı, bu da erken dönemde ciddi ilgi ve borsada listelendikten sonra hızlı değer artışı potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Diğer meme tokenlarının aksine TOKEN6900, tamamen hype ve viral pazarlama üzerine kurulu bir proje; ironi, agresif tanıtım ve kolektif FOMO ile büyümesini sürdürüyor.

Resmi sitesinde açıkça şu ifade yer alıyor: “Temeller üzerine değil; yanılsama, ironi ve sürekli çevrimiçi traderların ortak hayal gücü üzerine inşa edildi.”

TOKEN6900, markasını 1990’ların sonundaki teknoloji balonunu tiye alan mizahi bir meme coin olan SPX6900’dan esinlenerek oluşturdu.

Toplam arzı 930.993.091 token ve bu, SPX6900 ön satış arzından tam bir token fazla, bu da parodi temasını güçlendiriyor.

Bu sıra dışı strateji hızla fon toplamasında etkili görünüyor. Temel bir kullanım alanı olmasa da TOKEN6900, staking imkânı sunarak yatırımcıların pasif gelir elde etmesini ve spekülatif kazançları bir arada sağlamasına olanak tanıyor. Yatırımcılar resmi web sitesinden ön satışa katılabilir; token şu an 0,0067 dolar fiyatla satışta.

Ön satış aşamaları ilerledikçe fiyatlar nominal olarak artıyor, bu yüzden erken katılımcılar gelecekteki büyümeden en iyi şekilde faydalanma şansını yakalıyor.

Projeyi güncel takip etmek için resmi X ve Instagram hesaplarını izleyebilirsiniz.