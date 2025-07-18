Yapay Zekâ Perplexity, XRP, Ethereum ve Dogecoin İçin Yeni Zirveler Öngörüyor

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Gelişmiş yapay zekâ platformu Perplexity, Bitcoin’in etkileyici fiyat rallisinin etkisiyle önde gelen altcoin’lerin 2025 yılının ikinci yarısında benzeri görülmemiş seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Hafta başında Bitcoin, 122.838 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, bu ivmenin sürebileceğini ve küresel kripto benimsenmesini hızlandırabileceğini belirtiyor.

Bitcoin’deki bu çarpıcı yükseliş, yatırımcılar arasında geniş çaplı iyimserliği tetikledi. Birçok yorumcu, 2021’in efsanevi boğa piyasasından bile daha güçlü bir ralli yaşanabileceği görüşünde. Bu da başlıca altcoin’lerin yeni değerleme alanlarına taşınabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Perplexity, yakın vadede önemli büyüme göstereceğini öngördüğü dijital varlıkları sıraladı.

Perplexity’ye Göre XRP 2025 Sonunda 20 Dolara Ulaşabilir: Yedi Kat Artış Mümkün

Yapay zekâ platformu Perplexity’nin öngörülerine göre Ripple’ın XRP’si, 2025 yılının sonuna kadar 20 dolara kadar yükselebilir. Bu tahmin, mevcut 3,25 dolarlık değerden yaklaşık yedi katlık bir artış anlamına geliyor.

Bu iyimser tablo; kurumsal benimsemenin hız kazanması, düzenleyici netliğin artması ve XRP için olası bir spot ETF söylentileriyle destekleniyor. Böyle bir gelişme, hem bireysel hem de kurumsal sermaye girişlerinin önünü açabilir.

XRP’nin hızlı, düşük maliyetli ve düzenlemelere uyumlu sınır ötesi ödeme çözümü olarak sahip olduğu ün giderek güçleniyor. 2024 yılında Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UNCDF), XRP’yi geleneksel aracı kurumlara ihtiyaç duymadan küresel işlemleri hızlı şekilde kolaylaştırması nedeniyle övdü.

2023’te verilen önemli bir mahkeme kararı ise XRP’nin bireysel satışlarının menkul kıymet işlemi sayılmadığı yönünde oldu. Bu karar, SEC’in XRP’ye ve Bitcoin dışındaki altcoin’lere yönelik uzun süredir devam eden tutumunu zayıflattı.

Mart ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, bu uzun soluklu hukuki sürecin resmen sona erdiğini duyurarak XRP üzerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırdı ve kripto piyasasında yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesini sağladı.

Ancak XRP’nin 20 dolarlık iddialı hedefe ulaşabilmesi için ABD’deki düzenleyici gelişmelerin hızlanması gibi güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyulabilir. Kripto endüstrisi hâlâ daha net kurallar için lobi faaliyetlerini sürdürüyor.

XRP, son 24 saatte %9 ve geçen hafta %32’lik yükselişle dikkat çekiyor. Balina alımlarının bu yükselişi tetiklediği düşünülüyor.

RSI (Göreli Güç Endeksi) 86’ya ulaşmış durumda ve bu da haftasonu kâr satışlarının gelebileceği anlamına geliyor.

XRP, son bir yılda %442’lik artışla Bitcoin’in %83’lük performansını açık ara geride bırakarak en iyi performans gösteren büyük ölçekli kripto para konumunda bulunuyor.

Ethereum’da Hedef 5.000 Dolar: Perplexity AI, ETH için 4 Kat Artış Öngörüyor

Ethereum ($ETH), 411,7 milyar doları aşan piyasa değeriyle kripto para piyasasında ikinci sıradaki yerini koruyor.

Akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları için temel altyapı sağlayan Ethereum, Web3 ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak konumlanıyor. Şu anda Ethereum ağı üzerinde kilitli toplam değer (TVL) 77,6 milyar doları aşmış durumda.

Yapay zekâ platformu Perplexity, Ethereum’un yıl sonuna kadar 5.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu seviye, mevcut 3.616 dolarlık fiyatına kıyasla yaklaşık 1,5 katlık bir artış anlamına geliyor.

Bu iyimser tahminin arkasında yaklaşan ağ yükseltmeleri, Ethereum’un DeFi ve NFT alanındaki kurucu rolü ile kurumsal yatırımcıların artan ilgisi yer alıyor. Özellikle yeni onaylanan spot ETH ETF’leri, düzenlenmiş yatırım araçları aracılığıyla Ethereum’a erişimi kolaylaştırarak kurumsal girişleri hızlandırabilir.

Boğa piyasasında Perplexity’nin belirlediği hedefe sonbahar aylarında ulaşmak mümkün görünüyor. Ancak şu anda Ethereum aşırı alım bölgesinde olduğundan, kısa vadeli kâr satışları bu ralliyi sınırlayabilir. 3.700 dolarda dirençle karşılaşması beklenen ETH, olası düşüşlerde 3.200 dolardaki destek seviyesinden toparlanabilir.

Ayrıca, Trump yönetiminin kriptoya dair kapsamlı düzenlemeleri ilerletmesi halinde, bu gelişme daha net yasal çerçeveler sunarak Ethereum’da ilave yükselişi tetikleyebilir.

ETH için bu görünümü güçlendiren bir diğer etken ise büyük yatırımcıların son dönemdeki birikimi. Mayıs başında 1.800 dolardan 2.412 dolara kadar yaşanan toparlanma, düşen takoz formasyonu içindeki konsolidasyon sürecinin sona erdiğini ve kurumsal ilginin yeniden canlandığını gösteriyor.

Dogecoin’de Yükseliş Sinyalleri: İlk Meme Coin 1 Dolar Yolunda mı?

Dogecoin ($DOGE), 2013 yılında bir parodi olarak başlasa da bugün 32,15 milyar doları aşan piyasa değeriyle ciddi bir kripto varlık haline geldi.

Güçlü topluluk desteği ve artan kullanım alanlarıyla dikkat çeken DOGE, genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerini takip ederken, mizah temelli volatilitesiyle öne çıkıyor.

Şu anda 0,2388 dolardan işlem gören DOGE, son 24 saatte %10,7, son bir haftada ise %19,9 artış gösterdi. Göreli Güç Endeksi (RSI) 69 seviyesine ulaşarak alım baskısının arttığını gösteriyor. Bitcoin’in yeniden zirveye doğru ilerlemesi, Dogecoin’e yönelik ilgiyi daha da körüklüyor.

Teknik analizde, kasım ayından nisan sonuna kadar uzanan belirgin bir düşen takoz formasyonu dikkat çekiyor. Bu yapı, yakın vadede yukarı yönlü bir kırılma potansiyeline işaret ediyor.

Yapay zekâ platformu Perplexity, DOGE’un geniş çaplı bir boğa koşusu sırasında 1,18 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu da mevcut seviyelerden yaklaşık 5 katlık bir artış anlamına geliyor.

Kabul görme açısından da Dogecoin yükselişte. Tesla, bazı ürünlerde DOGE ile ödeme kabul ediyor. Ayrıca Revolut ve PayPal gibi platformların Dogecoin’i ödeme aracı olarak entegre etmesi, varlığın gerçek dünyadaki kullanım potansiyelini daha da güçlendiriyor.

TOKEN6900 Patlamaya Hazır mı? Yeni Meme Coin, 1000 Kat Getiri Vaat Ediyor

Yapay zekâ platformu Perplexity, 2025’in ikinci yarısında güçlü altcoin getirileri öngörse de, büyük piyasa değerine sahip coin’lerin yükseliş potansiyelinin sınırlı olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle, daha yüksek risk ve daha çarpıcı kazanç arayan yatırımcılar için yeni nesil meme coin’ler ilgi odağı haline geliyor.

Bu dikkat çeken projelerden biri de geçtiğimiz hafta ön satışa çıkan TOKEN6900 (T6900). ERC-20 tabanlı bu yeni meme coin, yalnızca yedi gün içinde 585.215 dolardan fazla fon toplayarak yatırımcı ilgisinin ne denli yoğun olduğunu kanıtladı.

Piyasaya hype ve ironiyle yaklaşan TOKEN6900, klasik kripto projelerinin aksine bir kullanım alanı sunmak yerine mizah, FOMO (kaçırma korkusu) ve sosyal medya gücünü arkasına almayı tercih ediyor.

Projenin internet sitesinde yer alan iddialı slogan ise bu yaklaşımı özetliyor:

“Bu proje temellere dayanmaz. Delüzyon, ironi ve çevrim içi traderın toplu halüsinasyonları üzerine inşa edilmiştir.”

TOKEN6900, nostaljik dot-com dönemine göndermeler yapan SPX6900 adlı başka bir meme token’dan esinlendi. Toplam arzı da SPX6900’unkinden yalnızca bir adet fazla: 930.993.091 token. Bu detay, projenin rekabetçi mizah anlayışını ortaya koyuyor.

Projede herhangi bir somut fayda sunulmuyor; ancak staking seçeneği sayesinde yatırımcılar, potansiyel fiyat artışına ek olarak getiri elde edebiliyor. TOKEN6900’un şu anki ön satış fiyatı 0,0066 dolar. Bir sonraki fiyat artışı ise 24 saatten kısa bir süre içinde gerçekleşecek.

Erken aşamada düşük fiyattan alım yapmak isteyen yatırımcılar, projeye resmi internet sitesi üzerinden katılım sağlayabiliyor. Güncel gelişmeler için TOKEN6900’un resmî X (Twitter) ve Instagram hesapları da takip edilebilir.