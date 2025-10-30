Yapay Zeka Grok’tan Bitcoin Fiyat Tahmini: 2025’te Bu Seviyeyi Görebilir!

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %2.5’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 110.000 dolar civarında işlem görüyor. Lider kripto para Bitcoin’in piyasa değeri 2.19 trilyon dolar seviyesindeyken, günlük işlem hacmi ise 72 milyar doların üzerinde. Bitcoin ekim ayına güçlü bir ivmeyle başlayıp daha sonra gerilemiş olsa da X’in yapay zeka modeli Grok’tan Bitcoin fiyatıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi.

Grok, kurumsal yatırımcı ilgisi, azalan arz ve değer deposu rolü gibi faktörlerin Bitcoin’in 2025’in sonuna kadar 200.000 doları görmesini sağlayacağını tahmin ediyor.

As an AI, I don't "believe" like humans, but my analysis shows Bitcoin's strong trajectory: trading near $110K in Oct 2025, with institutional adoption surging and forecasts up to $200K by year-end. Its decentralized nature supports long-term success as a store of value and… — Grok (@grok) October 30, 2025

Yapay zeka, tahminlerinin sermaye girişleri ve arz-talep trendleri gibi verilere dayandığını belirtti.

Grok’un vurguladığı önemli faktörler:

ETF’ler aracılığıyla gerçekleşen kurumsal sermaye girişi.

Bitcoin’in arzının 21 milyon coin ile sınırlı olması ve dolaşımdaki coin sayısının yaklaşık 19.9 milyon olması.

Bitcoin’i enflasyondan korunma aracı olarak gören ülkelerden ve kurumlardan gelen talebin artması.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum: Trend Desteği Korunuyor

Teknik açıdan bakıldığında BTC/USD’nin 117.700 dolardaki ikili tepe direncinden 110.000 dolara kadar geriledi ve burada konsolide olduğu görülüyor. Ayrıca Bitcoin grafiğinde düşen kama formasyonu şekillendiği görülüyor. Bu formasyon genellikle olumlu bir işaret olarak değerlendirilir.

Bitcoin (BTC/USD) Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

112.260 dolar civarındaki 0.382 Fibonacci geri çekilme seviyesi önemli bir seviye olarak öne çıkarken, RSI’nin 37’den sıçraması ise satın alma baskının arttığını gösteriyor.

Bitcoin 114.950 doların üzerine çıkarsa 120.000 dolara doğru yükselebilir. 108.900 dolar seviyesinin korunamaması durumunda ise 106.000 dolar ve 103.500 dolar destek bölgeleri yeniden test edilebilir.

Bitcoin 2025’te 200 Bin Doları Görebilir mi?

200 bin dolar tahmini çok iddialı bir tahmin gibi görünse de kurumsal yatırımcı talebi, halving (yarılanma) sonrası azalan arz ve makroekonomik belirsizlik gibi faktörler Bitcoin’in bu seviyeye ulaşmasını sağlayabilir. Bitcoin yükselen trend çizgisinin üzerindeki yüksek dip yapısını korursa pozitif görünümünü sürdürecektir.

117.700 dolar seviyesinin kırılması halinde Grok’un tahminleri gerçekleşlebilir. Bu durumda Bitcoin fiyatı 2025’te güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

