Yapay Zeka Grok 2026’ya Kadar 10 Kat Artabilecek 4 Altcoin’i Belirledi

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X.com’un yapay zekâ modeli Grok’a, 10 kat değer kazanma potansiyeli en yüksek 4 altcoini sorduk. Grok’un verdiği yanıtlar arasında üç tanınmış kripto para – XRP, Solana (SOL) ve Sui (SUI) – ile dikkat çeken bir yeni isim vardı: SUBBD adlı ön satış aşamasındaki bir kripto para.

Peki Grok’a göre bu altcoin’ler neden 2026’dan önce 10 kat kazanç sağlayabilir?

#1 – Sui (SUI) – 10 Kat Artış Olasılığı: Çok Yüksek

Sui’nin ölçeklenebilir yapısı ve verimli tasarımı, blokzincir dünyasında en hızlı işlem hızlarını ve en düşük ağ ücretlerini sunmasına olanak tanıyor.

Ethereum, Solana ve Tron’a güçlü bir rakip olarak öne çıkan ağ, ekosistemini de hızla büyütüyor. Şu anda Sui blokzincirinde 1 milyar dolardan fazla stabilcoin tutuluyor; bu da yüksek sermayeli yatırımcıların projeye duyduğu güvenin önemli bir göstergesi.

Sui, BTCFi (Bitcoin Finance) dünyasının merkezi olmayı hedefliyor. Bu hedef gerçekleşirse, Bitcoin yatırımcılarının varlıklarını stake ederek, borç vererek ve getiri elde ederek değerlendireceği milyarlarca dolarlık TVL’nin (Toplam Kilitli Değer) Sui ekosistemine akması bekleniyor.

Grok’a göre SUI token’ı kısa vadede 10 dolara, ekosistemin aynı hızla büyümeye devam etmesi halinde ise zamanla 35 dolara kadar yükselebilir.

#2 – XRP (XRP) – 10 Kat Artış Olasılığı: Yüksek

Grok’a göre XRP’nin 10 katlık kazanç potansiyelinin arkasında iki temel neden var: Düzenleyici belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkması ve kurumsal benimsenmenin hız kazanması.

Grok, Ripple ağının saniyede 2.600’e kadar işlem gerçekleştirme kapasitesine dikkat çekerken, ekosistemin ilk yerel stabilcoini olan Ripple USD’nin (RLUSD) yakın zamanda piyasaya sürülmesini de önemli bir gelişme olarak vurguladı.

Bu yeni varlık, Ripple ağını sınır ötesi ödemeler için tercih edilen platform hâline getirerek benimsenme sürecini hızlandırıyor.

ABD başkanlık seçimlerinin ardından XRP yüzde 300’ün üzerinde yükseldi. Grok’un tahminine göre XRP, 2025’te 5,25 dolara ulaşabilir. Token için bir spot ETF onaylanması hâlinde ise önümüzdeki yıl içinde 20 dolara kadar tırmanabilir.

#3 – Solana (SOL) – 10 Kat Artış Olasılığı: Orta ile Yüksek Arasında

Grok, Solana’nın yüksek performanslı blokzincir yapısı ve büyüyen DeFi ekosistemini, SOL token’ının 2026’dan önce 10 kat değer kazanabilecek olmasının başlıca nedenleri olarak gösterdi.

Proof-of-stake (PoS) mekanizmasıyla çalışan Solana, saniyede 700.000’e kadar işlem işleyebilme kapasitesiyle sektörün en hızlı ve en ölçeklenebilir ağlarından biri konumunda.

Solana, uzun süredir “Ethereum katili” unvanıyla anılıyor. Meme coin projelerinin başarısı ile Raydium ve Jupiter gibi önde gelen merkeziyetsiz uygulamaların yükselişi, Solana’nın güçlü altyapısını ve kurumsal düzeyde geleneksel finans (TradFi) uygulamalarına ev sahipliği yapabilecek kapasitesini gözler önüne seriyor.

Yapay zekâ modeline göre Solana, yıl sonuna kadar 300 doları görebilir. Ayrıca SOL için bir spot ETF onayı gelirse, fiyatın 1.750 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

#4 – SUBBD (SUBBD) – 10 Kat Artış Olasılığı: Çok Yüksek

SUBBD, içerik üreticilerine yönelik haksız yasaklamaları ortadan kaldırmayı ve influencer’lar için daha destekleyici bir ortam oluşturmayı hedefleyen merkeziyetsiz bir içerik platformu.

Grok, SUBBD’yi yılın en umut vadeden kripto ön satış projelerinden biri olarak değerlendiriyor ve 2021’de %900’ün üzerinde kazanç sağlayan $AUDIO’ya benzetiyor.

SUBBD, ön satış sürecinde şimdiden 1 milyon dolara yakın fon topladı. Ayrıca toplamda 250 milyondan fazla takipçiye sahip 2.000’in üzerinde içerik üreticisinin projeye katılacağı taahhüt altına alınmış durumda.

Projede pazarlama ve kullanıcı katılımı için ayrılan %30’luk bütçenin, SUBBD’nin kullanıcı sayısını uzun vadede 1 milyara kadar çıkarabileceği öngörülüyor.

$SUBBD token’ını indirimli ön satış fiyatından satın almak için SUBBD’nin resmi web sitesine girip cüzdanınızı (örneğin Best Wallet) bağlamanız yeterli. Yatırım için USDT veya ETH takası yapabilir ya da banka kartınızı kullanabilirsiniz.