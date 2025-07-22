Yapay Zeka Gemini’dan 2025 Sonu İçin XRP, Shiba Inu ve Solana Fiyat Tahmini

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Google’ın yapay zeka modeli Gemini, Bitcoin’in yükselişinin etkisiyle bazı altcoin’lerin yılın ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistler, mevcut ivmenin devam etmesi halinde kripto paraların giderek daha fazla ilgi görebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in yükselişi piyasa genelinde iyimserliği artırdı. Piyasanın yeniden yükselişe geçmesi durumunda 2021’de görülen rekor seviyelerin aşılabileceği ve bazı altcoin’lerin rekor seviyelere ulaşabileceği yönünde tahminler var.

Gemini, kısa vadede yükselme potansiyeli olan altcoin’leri açıkladı. İşte yükselebilecek kripto paralar.

XRP (Ripple): Gemini, 6 Kat Fiyat Artışı Öngörüyor

Gemini, Ripple’ın XRP tokeninin 2025 sonuna kadar 45 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Şu anda 3.46 dolar civarında işlem gören XRP’nin bu seviyeye yükselmesi on iki kattan fazla bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu iyimser tahmin, XRP’nin bu yıl sergilediği fiyat performansından kaynaklanıyor. XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. XRP’nin daha önceki rekoru 2018’de kaydedilen 3.40 dolardı.

Buna ek olarak artan kurumsal yatırımcı ilgisi, düzenlemelerin netleşmesi ve spot XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimali gibi faktörler de bireysel ve kurumsal sermaye girişlerini önemli ölçüde artırabilir.

XRP, hızlı ve düşük maliyetli uluslararası transferler için uygunluğuyla öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Bu arada Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararı SEC’in iddialarını çürüttü. SEC daha önce XRP ve birçok altcoin’e karşı agresif bir tutum sergilemişti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, mart ayında uzun süredir devam eden SEC davasının sona erdiğini açıkladı. Böylece XRP ve altcoin’lere yönelik piyasa duyarlılığında iyileşme görüldü.

XRP şu anda 3.60 dolar civarındaki direnç seviyesini test ediyor. Gemini, XRP’nin bu seviyeyi aşması durumunda yıl sonuna kadar 10 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Ancak XRP’nin 45 dolar hedefine ulaşması, ABD’nin kripto sektörü için uygun düzenlemeler getirmesi gibi daha büyük faktörlere bağlı olacaktır. Trump yönetimi kripto lehine bir adım atarsa XRP fiyatında kayda değer bir yükseliş görülebilir.

Bu arada XRP bir yılda %478 oranında değer kazanırken, Bitcoin ise aynı süreçte %75 değer kazandı.

Shiba Inu (SHIB): Gemini, Yıl Sonuna Kadar 7 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu, ikinci en büyük meme coin haline geldi ve 9.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin’e rakip oldu.

Şu anda 0.00001488 dolardan işlem gören SHIB, bir haftada %15.2 ve iki haftada %27.1 değer kazandı. SHIB, kasım ile mart ayları arasında şekillenen düşen kama ve mayıs ayının ortalarında şekillenen boğa flaması formasyonlarını kırmak üzere.

SHIB fiyatı 0.000022 dolar direncini aşarsa 0.00003 dolara doğru yükselebilir. Gemini, Shiba Inu’nun yıl sonuna kadar 0.000106 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. SHIB’in bu seviyeyi görmesi, mevcut fiyatına göre yaklaşık yedi kat fiyat artışı anlamına geliyor.

Shiba Inu’nun artık sadece bir meme coin olarak değil, aynı zamanda işlevsel bir varlık olarak görülmesi de yükseliş beklentilerini destekliyor.

Ethereum üzerinde geliştirilen ve Katman 2 çözümü Shibarium ile desteklenen SHIB, hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri, dApp entegrasyonu ve gelişmiş gizlilik özellikleri sunuyor.

Solana ($SOL): Gemini, İki Kat Fiyat Artışı Öngörüyor

Merkezi olmayan uygulamalar ve kullanıcı hacmi açısından Ethereum’dan sonra ikinci sırada yer alan Solana ($SOL), akıllı sözleşme alanının önemli isimlerinden biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Solana’nın piyasa değeri 104.7 milyar doların üzerinde olup, geliştiricilerden ve kurumsal yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Öte yandan ABD’nin spot Solana ETF’lerini onaylama olasılığı ise yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Spot Solana ETF’leri onaylanmaları halinde Bitcoin ve Ethereum ETF lansmanlarındaki gibi girişler görebilirler.

Buna ek olarak, SOL’un ABD’nin dijital varlık rezervine eklenmesi de altcoin’in kurumsal yatırımcılar arasındaki itibarını artırabilir.

Solana son zamanlarda yeniden toparlanmaya başladı. Ocak ayında 250 doların üzerinde işlem gören SOL, nisan ayında 100 dolar civarına kadar geriledi. Ancak Solana kısa bir süre önce düşen kama formasyonunu kırdı ve şu anda 195 dolar civarında işlem görüyor.

Gemini, SOL’un yıl sonuna kadar 370 dolara ulaşarak ocak ayında kaydedilen 293.31 dolarlık rekor seviyesini aşabileceğini tahmin ediyor.

Tahminlere göre, SOL güçlü bir ivme yakalarsa sonbaharda 320 dolara doğru yükselebilir.

Piyasadaki uygun koşullar devam eder ve ABD kripto lehine düzenlemeler getirirse piyasa genelinde yükseliş görülebilir ve SOL fiyatı 750-1000 dolar bandına yükselebilir.

TOKEN6900 Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Gemini, köklü altcoin’lerin güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin etse de bu altcoin’ler büyük piyasa değerlerine sahip oldukları için yükselişleri sınırlı olabilir.

Daha fazla fiyat artışı yaşama potansiyeli olan kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar yeni meme coin’lere göz atabilirler.

Bunlardan biri olan ERC-20 tokeni TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışına başladı.

TOKEN6900 ön satışında şimdiden 931.762 dolardan fazla fon toplandı. Projenin şimdiden böylesine ilgi görmesi piyasaya güçlü bir giriş yapabileceğini düşündürüyor.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Bu arada TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 token olacak. Projenin herhangi bir kullanım durumu olmasa da yatırımcılar tokenlerini stake ederek pasif gelir elde edebilecek.

Projenin resmi web sitesine giderek 0.00665 dolar fiyatla T6900 satın alabilirsiniz.

Tokenin ön satış fiyatı yakında artacak. Dolayısıyla mümkün olan en düşük fiyattan alım yapmak isteyen yatırımcıların acele etmeleri gerekiyor.

Gelişmelerden haberdar olmak için projenin X ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.