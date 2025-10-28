Yapay Zeka Gemini’dan 2025 Sonu İçin BTC, SOL, XRP Fiyat Tahmini

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 28, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Google’ın yapay zeka aracı Gemini Solana, XRP ve BNB fiyatının rekor seviyelere ulaşacağına dair cesur tahminlerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurması kripto piyasasına büyük bir darbe indirmişti ancak buna rağmen piyasanın yeniden yükselişe geçeceğine dair umutlar devam ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) FOMC toplantısı yaklaşırken yatırımcılar temkinli yaklaşımları sürdürüyor. Öte yandan piyasadaki deneyimli yatırımcıların çoğu bu son düşüşü sürdürülebilir bir yükseliş için gerekli bir düzeltme olarak görüyor.

Bitcoin (BTC): Lider Kripto Paranın Rekor Seviyelere Ulaşması Bekleniyor

Lider kripto para Bitcoin (BTC), bu yıl rekor seviyelere ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Gemini’ın son modeline göre Bitcoin’in 2026 yılında 250.000 doları görme ihtimali var.

3.34 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Bitcoin, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılardan ilgi görüyor. Son zamanlarda piyasa genelinde yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin’in istikrarını korumaya devam etmesi bir değer deposu olarak önemini gözler önüne seriyor.

Makroekonomik koşulların uygun olması halinde Bitcoin fiyatı rekor seviyelere ulaşabilir. Ayrıca Donald Trump liderliğindeki ABD’nin kripto yanlısı adımlar atması da Bitcoin’i olumlu yönde etkileyebilir.

Solana (SOL): Gemini, SOL’un Güçlü Bir Kırılma Gerçekleştireceğini Tahmin Ediyor

Solana (SOL), en dinamik akıllı sözleşme ağlarından biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Solana şu anda yaklaşık 110 milyar dolar piyasa değerine ve DeFi protokollerinde 11.7 milyar dolardan fazla kilitli toplam değere (TVL) sahip.

Öte yandan ABD’nin spot Solana ETF’lerine onay vermesi bekleniyor. Bu ETF’lerin onaylanması SOL’un güçlü bir talep görmesini sağlayabilir.

İşlemleri son derece hızlı ve düşük maliyetlerle gerçekleştiren Solana, tokenleştirme ve stablecoin alanlarındaki büyümesini de sürdürüyor. Solana, son zamanlarda en çok ilgi gören ağlar arasında yer alıyor.

Solana ocak ayında 250 dolara kadar yükseldikten sonra nisan ayında 100 dolar civarına kadar geriledi ve şu anda 202 dolardan işlem görüyor. Gemini, boğa flaması formasyonunu kıran Solana’nın ay sonundan önce 1.200 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

XRP (XRP): Gemini, XRP’nin Çift Haneli Fiyatlara Ulaşacağını Tahmin Ediyor

Yapay zeka Gemini, Ripple’ın XRP tokenini yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirerek yıl sonundan önce 5-12 dolar bandına yükselebileceğini tahmin ediyor.

Ripple’ın SEC karşısında hukuki zafer elde etmesi, yatırımcıların XRP’ye güvenini artırdı. Bunun sonucunda ivme yakalayan XRP temmuz ayında 3.65 dolar seviyesine kadar yükseldi. XRP son bir yılda %415 oranında değer kazanarak bu süreçte Bitcoin ve Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

2025 yılı boyunca XRP grafiğinde birçok boğa flaması formasyonunun oluşması, XRP’nin teknik görünümünün güçlü olduğu anlamına geliyor. Gemini’a göre ETF onayları, Ripple’ın ortaklıkları ve düzenlemelerin netleşmesi gibi faktörler XRP’nin ivme yakalayarak 5 doları ve ardından 12 doları aşmasını sağlayabilir.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı Devam Ediyor

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge (MAXI), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor ve şimdiye kadar 3.7 milyon dolar yatırım aldı.

Dogecoin’in kuzeni olarak pazarlanan Maxi Doge piyasaya yeni bir soluk getiriyor. Maxi Doge, düzenli olarak gerçekleştirilecek alım satım yarışmalarıyla topluluk etkileşimini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokeni olan MAXI, Dogecoin’den daha hızlı ve daha sorunsuz işlemler sunmayı amaçlıyor.

150.24 milyar token arzının %25’i Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fona ayrılan tokenler pazarlama, ortaklıklar ve ekosistem büyümesi için kullanılacak.

Ayrıca MAXI, staking işlemlerinde %80’e varan APY sunuyor. MAXI token şu anda 0.000265 dolar fiyatla satılıyor.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet ile alım yapabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’yi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.