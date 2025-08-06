Yapay Zeka DeepSeek’ten 2025 İçin XRP, Pepe ve Shiba Inu Fiyat Tahmini

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Yapay zeka DeepSeek, XRP, Pepe ve Shiba Inu yatırımcılarının 2025’te büyük kazançlar elde edebileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin’in geçen ay 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması piyasada iyimserliği artırdı.

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) “Project Crypto” adlı kripto projesini duyurdu. Söz konusu proje, menkul kıymet yasalarını modernleştirmeyi amaçlıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcılar bu yıl değerlenebilecek kripto paraları merak ediyor. İşte DeepSeep’e göre bu yıl yükselebilecek altcoinler.

XRP (Ripple): DeepSeek, XRP’nin Yeni Rekorlar Kırabileceğini Tahmin Ediyor

DeepSeek’in tahminlerine göre Ripple’ın XRP tokeni 2025 sonuna kadar 5 dolar seviyesine yükselebilir. Şu anda 3.08 dolar civarında işlem gören XRP’nin bu seviyeye yükselmesi kayda değer bir artış anlamına geliyor.

XRP bu yıl son derece güçlü bir performans sergiledi. Altcoin, 18 Temmuz’da 3.65 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. XRP bir ayda %38 değer kazanarak bu süreçte Bitcoin ve birçok altcoin’den daha iyi performans gösterdi.

XRP fiyatının yükselmesini sağlayabilecek faktörler arasında Ripple ve SEC davasının sonuçlanması, artan kurumsal yatırımcı talebi ve ABD’nin bir spot XRP ETF’ine onay verme olasılığı yer alıyor.

XRP’nin işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesi ve son derece düşük maliyetler sunması kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) da XRP’nin uluslararası ödemeleri hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Öte yandan şirketin bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararının ardından SEC’in davayı resmen geri çekmesi Ripple’ın büyük bir zafer elde etmesini sağladı. Bu durum XRP’nin önündeki engelleri kaldırdı ve yatırımcı güvenini artırdı.

XRP şu anda rekor seviyesine kıyasla yaklaşık %16 daha düşük işlem görüyor. DeepSeek, XRP’nin direnç seviyesini aşması durumunda 5 dolar hedefine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

XRP’nin RSI’si 86 seviyesinden 49’a geriledi. Bu, XRP’nin aşırı alımlarından ardından durağan seyrettiğini ve bir sonraki yükselişine hazırlandığını gösteriyor.

Düzenlemelerle ilgili olumlu gelişmeler devam ederse XRP’nin beklentileri aşma ihtimali var. XRP son 12 ayda %561 oranında değer kazanarak aynı süreçte %118 değerlenen Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Pepe (PEPE): DeepSeek, Pepe’nin Yıl Sonuna Kadar 6 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Pepe ($PEPE), Matt Furie’nin kurbağa karakterinden esinlenerek Nisan 2023’te piyasaya sürülmüş bir meme coin’dir. Pepe, şu anda 4.5 milyar dolar piyasa değerine sahip ve en büyük üç meme coin arasında yer alıyor.

Nisan 2023’ten beri Pepe’nin birçok taklidi çıktı. Ancak PEPE, eşsiz topluluk desteği ve likiditesi sayesinde hakimiyetini koruyor. Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk da X üzerinden yaptığı paylaşımlarla Dogecoin’in yanı sıra Pepe token sahibi olabileceğinin sinyallerini verdi.

Pepe şu anda 0.00001063 dolar civarında işlem görüyor ve bir ayda %8.4, iki haftada ise %2 değerlenerek Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. PEPE bir haftada %10 değer kaybetse de SHIB ve DOGE gibi rakip meme coin’lerde de kayıplar görüldü.

DeepSeek, PEPE’nin aralık ayına kadar 0.00006 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, PEPE’nin mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık 6 kat artış anlamına geliyor.

Bu arada kasım ve mart ayları arasında Pepe grafiğinde klasik düşen kama formasyonunun oluşması olası bir trend dönüşünün sinyali olarak değerlendiriliyor.

Piyasa duyarlılığına ve düzenlemelerle ilgili gelişmelere bağlı olarak PEPE fiyatının tahminleri de aşma olasılığı var.

Shiba Inu (SHIB): Dogecoin Rakibi SHIB, 5 Kat Değerlenebilir

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu, o zamandan bu yana en tanınmış meme coin’lerden biri haline geldi ve piyasa değeri yaklaşık 7.3 milyar dolara ulaştı.

Şu anda 0.00001232 dolardan işlem göre SHIB, kasım ile mart ayları arasında şekillenen düşen kama ve mayıs ayının ortalarında şekillenen boğa flaması formasyonlarını kırmak üzere.

SHIB fiyatı 0.000025 dolar direncini aşarsa 0.00003 dolara doğru yükselebilir. DeepSeek, SHIB fiyatının yıl sonuna kadar 0.00003 dolar ile 0.00005 dolar bandına yükselebileceğini tahmin ediyor. Shiba Inu’nun bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyata kıyasla yaklaşık %300’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu arada SHIB’in RSI’si 42 seviyesinde olup, yükseliş eğilimi gösteriyor. Bu, satın alma ivmesinin istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Satın alma baskısı artarsa SHIB fiyatı istikrarlı bir yükseliş yaşayabilir.

Bu arada Shiba Inu’nun token yakımları da devam ediyor. Temmuz ayında sadece bir haftada 1.3 milyar SHIB yakıldı ve token yakma oranı %2.000’den fazla arttı.

SHIB’in artık sadece bir meme coin olarak değil, aynı zamanda işlevsel bir kripto varlık olarak görülmesi son zamanlarda ivme yakalamasında etkili oldu. Ethereum üzerinde geliştirilen ve Katman 2 çözümü Shibarium ile desteklenen SHIB, daha hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri ve gelişmiş ölçeklenebilirlik sunuyor.

TOKEN6900 Ön Satışı Devam Ediyor

DeepSeek, önde gelen altcoin’lerin büyük fiyat artışları yaşayacağını tahmin ederken, yatırımcılar alternatifleri değerlendirmek isteyebilirler. Değerlendirilebilecek alternatifler arasında kripto ön satış projeleri de yer alıyor.

Yeni bir ERC-20 tokeni olan TOKEN6900 (T6900), devam eden ön satışında 1.6 milyon dolardan fazla fon topladı.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900, herhangi bir kullanım durumuna ve özelliğe sahip olmayan bir meme coin olsa da pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek. Proje, staking işlemlerinde %38’e varan APY sunuyor.

TOKEN6900 ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 1.5 milyon dolar fon toplandı. Bu arada T6900 arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Projeyi X ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.