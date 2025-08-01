Yapay Zeka Claude’dan XRP, Dogecoin ve Solana Fiyat Tahmini

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Anthropic’in yapay zeka dil modeli Claude, bazı altcoin’lerin 2025 yılı sona ermeden önce güçlü fiyat artışları kaydedeceğini öngörüyor.

Bitcoin’in birkaç hafta önce 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması kripto piyasasını hareketlendirdi. Bitcoin 1 Ağustos Cuma günü sert bir düşüş yaşayarak 115 bin dolar seviyesinin altına gerilemiş olsa da piyasanın yeniden toparlanabileceği düşünülüyor. Birçok analist, yükseliş trendinin devam etmesi durumunda kripto paraların giderek daha fazla ilgi görebileceğini tahmin ediyor.

Bu arada Bitcoin’in yükselişi, 2021’de görülen rekor seviyelerin aşılabileceği ve bazı altcoin’lerin rekor seviyelere ulaşabileceği yönünde tahminlerin gündeme gelmesini sağladı.

Peki, 2025 sona ermeden önce hangi altcoinler yükselir? İşte Claude’a göre yükselebilecek altcoinler.

XRP (Ripple): Claude, XRP Fiyatının 2025’in Sonlarına Kadar %120 Artabileceğini Tahmin Ediyor

Claude, XRP‘nin 2025 sonuna kadar 7 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, 2.91 dolarlık güncel fiyata kıyasla %120’den fazla artış anlamına geliyor.

Bu iyimser tahmin, XRP’nin son zamanlarda sergilediği fiyat performansından kaynaklanıyor. XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekorunu aştı. Ayrıca XRP bir ayda %32.8 oranında değer kazandı.

Buna ek olarak artan kurumsal yatırımcı ilgisi, düzenlemelerin netleşmesi ve spot XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimali gibi faktörler de yükseliş beklentilerini artırdı. Tüm bunlar altcoin’in kayda değer sermaye girişleri görmesini sağlayabilir.

XRP, hızlı ve düşük maliyetli uluslararası transferler için uygunluğuyla öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) da 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Öte yandan Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararı SEC’in iddialarını çürüttü. SEC, Mart 2025’te davayı geri çekerek uzun süredir devam eden anlaşmazlığa nokta koydu. Bu durum yatırımcı güvenini artırdı ve XRP fiyatının yükselişinin önündeki engelleri kaldırdı.

XRP fiyatı rekor seviyesini yeniden görürse Claude’un tahmin ettiği 5-7 dolar bandına yükselebilir. Ayrıca makroekonomik koşullar ve kripto piyasasının durumuna göre çok daha yüksek seviyeler de görülebilir.

Bu arada XRP’nin RSI’si (Göreceli Güç Endeksi) geçen haftanın başlarında 86 seviyesindeyken şimdi 59’a gerilemiş durumda. Bu durum yeni bir yükselişin yaşanabileceğini düşündürüyor.

XRP bir yılda %377.8 değer kazanarak bu süreçte %77.6 değerlenen Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Solana ($SOL): Claude, SOL’un 6 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Solana ($SOL), hızla büyüyerek akıllı sözleşme alının önemli bir ismi haline geldi. Solana şimdi hem geliştirici faaliyetleri hem de merkezi olmayan uygulama hacmi açısından Ethereum ile rekabet ediyor. Şu anda 97.3 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Solana, kurumsal yatırımcılardan ve geliştiricilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Öte yandan ABD’nin spot Solana ETF’lerini onaylama olasılığı ise yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Spot Solana ETF’leri onaylanmaları halinde büyük girişler görebilirler.

Bu arada ocak ayında 250 doların üzerinde işlem gören SOL, nisan ayında 100 dolar civarına kadar geriledi. Ancak Solana kısa bir süre önce düşen kama formasyonunu kırdı ve şu anda 168 dolar civarında işlem görüyor.

Claude, Solana’nın yıl sonuna kadar 1.000 dolara ulaşabileceğini ve bu yılın başlarında kaydettiği 293.31 dolarlık rekor seviyesini aşabileceğini tahmin ediyor. Solana’nın yıl sonuna kadar 6 kat değerlenebileceği tahmin ediliyor.

Solana yeniden ivme yakalarsa sonbahara kadar 320 dolar seviyesini test edebilir. Piyasa yeniden yükselişe geçer ve Solana’da kayda değer bir yükseliş yaşarsa 400-600 dolar bandına ulaşabilir.

ABD’nin kripto düzenlemesine ilişkin adımları da Solana’nın gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir.

Dogecoin ($DOGE): Claude, DOGE’nin 5 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

2013 yılında piyasaya şaka amacıyla sürülen Dogecoin, o zamandan bu yana giderek büyüdü ve piyasa değeri 33.4 milyar doları aştı. Güçlü topluluk desteği ve kullanım durumlarının artması da Dogecoin’in büyümesinde etkili oldu.

Dogecoin genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerine benzer fiyat hareketleri sergiliyor ancak ayı zamanda meme coin volatilitesiyle uzun vadeli istikrarı bir araya getiriyor.

Şu anda 0.2044 dolar civarında işlem gören Dogecoin bir ayda %27 oranında değer kazandı.

Dogecoin’in RSI’si geçen hafta 80 seviyesindeydi ancak şu anda 52’ye gerilmiş durumda. RSI’deki bu gerileme, kar satışlarının ardında görülen nötr koşullara işaret ediyor.

Dogecoin’in grafiğine bakıldığında kasım ile nisan ayları arasında düşen kama formasyonunun şekillendiği görülüyor. Bu formasyon genellikle yukarı yönlü kırılma habercisi olarak değerlendirilir.

Claude, DOGE’nin 2025 yılının sonuna kadar 0.1 dolara yükselebileceğini, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık 5 kat değerlenebileceğini tahmin ediyor.

Bu arada DOGE’nin gerçek dünyadaki kullanımı artıyor. Tesla bazı ürünlerinde DOGE ödemelerini kabul ederken, Revolut ve PayPal gibi platformlar da ödeme sistemlerine DOGE’yi entegre etti. Bu, Dogecoin’in işlevsel bir kripto para olduğunu gösteriyor.

TOKEN6900 Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Claude, köklü altcoin’lerin güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin etse de bu altcoin’ler büyük piyasa değerlerine sahip oldukları için yükselişleri sınırlı olabilir.

Daha fazla fiyat artışı yaşama potansiyeli olan kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar yeni meme coin’lere göz atabilirler.

Yeni kripto paralardan biri olan TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışına başladı ve şimdiden yaklaşık 1.5 milyon dolar fon topladı.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Bu arada TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 token olacak. Projenin herhangi bir kullanım durumu olmasa da yatırımcılar tokenlerini stake ederek pasif gelir elde edebilecek.

Projenin resmi web sitesine giderek 0.0068 dolar fiyatla T6900 satın alabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için projenin X ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.