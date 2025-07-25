Yapay Zekâ Claude’dan 2025 Sonu Tahmini: XRP, Shiba Inu ve Pi Coin Ne Kadar Olacak?

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Anthropic’in yapay zekâ modeli Claude, 2025’in sonlarına doğru birçok önde gelen altcoin’in rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor. Bu yükselişin ana itici gücü ise Bitcoin’in etkileyici boğa koşusu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Bitcoin, 122.838 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistlere göre bu kırılma, yükseliş trendinin sürmesi halinde küresel kripto benimsenmesini hızlandırabilir.

Bu güçlü ivme, dijital varlık piyasasında yeniden iyimserlik rüzgârlarını estirirken, birçok yatırımcı yaklaşan boğa döngüsünün 2021’deki efsanevi ralliyi bile geride bırakabileceğine inanıyor. Bu da bazı büyük altcoin’lerin daha önce hiç görülmemiş seviyelere ulaşabileceği anlamına geliyor.

İşte Claude AI’nın Noel dönemine kadar yüksek getiri potansiyeli gördüğü kripto paralar:

XRP: Claude AI’ye Göre 5 Ayda 6 Kat Artış Mümkün

Anthropic’in yapay zekâsı Claude, Ripple’ın sınır ötesi ödeme devi XRP’nin 2025 sonunda 20 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, XRP’nin yaklaşık 3,22 dolarlık mevcut fiyatına göre altı katlık bir artışı temsil ediyor.

Bu iyimser tablo, XRP’nin bu yılki güçlü performansına dayanıyor. 18 Temmuz’da XRP, 3,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek, 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini geride bıraktı. Son iki haftada ise %32 yükselerek hem Bitcoin’i hem de listede yer alan diğer tüm kripto paraları geride bıraktı.

Yatırımcı güveni, artan kullanım alanları, düzenleyici netlik ve XRP spot ETF söylentileriyle birlikte güçlenmiş durumda. Tüm bu faktörler, XRP’ye yönelik sermaye girişlerini artırabilir.

XRP, hızlı, düşük maliyetli ve düzenlemelere uygun uluslararası ödemeler sağlıyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), XRP’yi aracıya gerek kalmadan küresel işlemleri mümkün kılan bir blokzincir çözümü olarak tanıdı.

Ayrıca, 2023’teki tarihi bir mahkeme kararı, Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satışıyla menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine hükmetti. Bu karar, SEC’in Ripple ve diğer altcoin’lere yönelik sert tutumunu büyük ölçüde etkisiz hâle getirdi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Mart ayında SEC’in davayı resmen düşürdüğünü duyurdu, bu da XRP üzerindeki en büyük yasal engelin ortadan kalktığı anlamına geliyor.

XRP şu anda zirvesinden %11,7 aşağıda işlem görüyor. Ancak bu seviyenin net biçimde kırılması hâlinde, Claude’un yıl sonu için belirlediği 10 dolarlık muhafazakâr hedef oldukça ulaşılabilir görünüyor.

Teknik tarafta RSI’ın 62 seviyesinden aşağı yönelmesi, kısa vadeli kâr realizasyonu ihtimaline işaret etse de, bu düzeltmenin son kazanımları sağlamlaştıracağı düşünülüyor.

Claude, Trump yönetimi altında ABD’de düzenleyici iyileşmeler gibi büyük katalizörlerin devreye girmesi durumunda XRP’nin bu hedefi ikiye katlayabileceğini, yani 20 doların bile ötesine geçebileceğini belirtiyor.

Son 1 yılda XRP, %411’lik artışla Bitcoin’in %80’lik kazancını geride bırakmış durumda.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahmini: Claude AI Yıl Sonuna Kadar 7 Kat Artış Öngörüyor

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), yaklaşık 8,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin’in ardından en büyük ikinci meme coin konumunda.

Şu anda 0,00001387 dolar seviyesinden işlem gören SHIB, son iki haftada %11,5, son 30 günde ise %20 yükseliş kaydetti.

Teknik analiz cephesinde SHIB, Kasım-Mart arası oluşan alçalan takoz ve Mayıs ortasında belirlenen boğa flaması gibi iki kritik formasyonun kırılımına hazırlanıyor.

Önemli direnç noktaları 0,000022 dolar civarında yoğunlaşırken, olası bir yukarı yönlü kırılımın 0,00003 dolara kadar yolu açabileceği belirtiliyor. Claude AI, mevcut momentumun sürmesi hâlinde SHIB’in 2025 yılı sonunda 0,0001 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu seviye, mevcut fiyatına göre yaklaşık yedi katlık bir artış anlamına geliyor.

Bu öngörüde etkili olan en önemli faktörlerden biri, SHIB’in yakım oranındaki patlama. Sadece yedi gün içinde 1,3 milyar SHIB token’ı yakıldı ve yıllık bazda bu oran %2.080’e ulaşmış durumda. Bu arz daralması, fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Ayrıca SHIB’in kullanım odaklı bir ekosisteme dönüşme hamlesi de yatırımcılar arasında olumlu karşılanıyor. Ethereum tabanlı olan SHIB, katman-2 çözümü Shibarium ile daha ölçeklenebilir bir yapıya kavuştu. Bu sayede işlemler daha hızlı, gas ücretleri daha düşük, dApp entegrasyonu daha gelişmiş ve gizlilik özellikleri daha güçlü hâle geldi.

SHIB, sadece bir meme coin olmaktan çıkarak gerçek dünyada kullanılabilir bir blokzincir platformu olma yolunda ilerlerken, Claude’un tahminlerine göre bu dönüşüm yatırımcılara yıl bitmeden yüksek oranda kazanç sağlayabilir.

Pi Network (PI) Tahmini: Claude AI, Yıl Sonuna Kadar 200 Kat Artış Öngörüyor

Akıllı telefon üzerinden “günde bir dokunuşla madencilik” modeliyle devrim yaratan Pi Network (PI), kriptoya teknik bilgi veya donanım yatırımı yapmadan katılım sağlayan milyonlarca yeni kullanıcıyı sektöre çekti.

Şu anda 0,4448 dolar civarında işlem gören PI, Claude AI’nin tahminlerine göre yıl sonuna kadar 200 katın üzerinde yükselerek 100 dolara ulaşabilir.

Geleneksel madencilik sistemlerinden farklı olarak, kullanıcıların PI kazanması için tek yapması gereken, günde bir kez uygulamaya dokunmak. Bu sade yaklaşım, özellikle kripto dünyasına yeni adım atanlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Şubat 2025’teki lansmanından bu yana yüksek volatilite sergileyen PI, özellikle Mayıs başında 0,58 dolardan 1,57 dolara dört gün içinde %171’lik yükselişle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sıçrama, kurumsal yatırımcıların projeye yeniden ilgi göstermesiyle tetiklenmişti.

Şu anda PI’nin RSI değeri 41 seviyesinde ve genel bir satış baskısı nedeniyle düşüş trendinde. Bu değer, fiyatın kısa vadede biraz daha gerileyebileceğine işaret ediyor. Ancak RSI’ın 30 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte, yatırımcıların yeniden alım yapması bekleniyor. Bu da PI’yi, güçlü temellere sahip, indirimli fiyattan alınabilecek nadir projelerden biri hâline getiriyor.

PI’nin yaz aylarında kripto piyasalarının toparlanmasına eşlik etmesi hâlinde, 3 dolarlık direnç seviyesinin aşılması ve Şubat ayında kaydedilen 2,99 dolarlık zirvenin üzerine çıkılması bekleniyor. Proje, kullanıcı dostu arayüzü ve ölçeklenebilir Katman-1 blokzincir yapısıyla, global çapta hızlı bir benimsenme potansiyeline sahip.

Eğer genel piyasa koşulları olumlu ilerlemese bile, PI’nin 5 dolar seviyesine ulaşması mümkün görünüyor. Ancak Claude AI’nin 60 ila 100 dolar arası fiyat tahminleri için, ABD’den regülasyon onayı ve kullanıcı büyümesinin sürmesi kilit rol oynayacak.

TOKEN6900: Yeni Meme Coin 1000 Kat Getiri Hedefliyor

Büyük altcoin’lerin yıl sonunda kayda değer yükselişler yaşayacağı öngörülse de, yüksek piyasa değerleri nedeniyle bu coin’lerin çarpanlı getirileri sınırlı kalabilir. Bu nedenle birçok yatırımcı, erken aşama meme coin’ler gibi daha yüksek potansiyel sunan alternatiflere yöneliyor.

Bu dalganın en dikkat çeken projelerinden biri olan TOKEN6900 (T6900), sadece iki hafta önce başladığı ön satışta şimdiden 1,08 milyon doların üzerinde fon toplamayı başardı. Bu hızlı başlangıç, projenin yüksek kazanç potansiyeline erken yatırımcıların güçlü şekilde inandığını gösteriyor.

ERC-20 tabanlı bir meme coin olan TOKEN6900, herhangi bir fayda (utility) amacı taşımadan, tamamen ironi, toplu yanılsama ve viral kültüre dayalı bir yaklaşım benimsiyor. Resmi web sitesinde yer alan şu açıklama, bu yaklaşımın altını çiziyor:

“Temellere Dayanmıyor. Delüzyona, İroniye ve İnternetin Son Noktasındaki Traderların Toplu Halüsinasyonuna Dayanıyor.”

TOKEN6900, isimsel ve kavramsal olarak SPX6900 adlı başka bir meme coin’e atıfta bulunarak abartılı piyasa değerlemeleri ve dot-com balonuna göndermeler yapıyor.

Toplam arzı ise tam olarak 930.993.091 adet; bu rakam, SPX6900’un ön satış arzından sadece bir token fazla. Bu detay bile projenin mizahi ve hiciv dolu yapısını yansıtıyor.

Projenin somut bir fayda sunmamasına rağmen, TOKEN6900 yatırımcılara staking yoluyla pasif gelir imkânı da tanıyor. Şu an 0,0067 dolar fiyatla satışta olan T6900, fiyatların önümüzdeki 48 saat içinde artması planlandığı için, erken katılımcılar için cazip bir giriş noktası sunuyor olabilir.

TOKEN6900’un gelişmelerini ve topluluk duyurularını takip etmek isteyen yatırımcılar, projenin resmi X (Twitter) ve Instagram hesapları üzerinden güncellemeleri alabiliyor.