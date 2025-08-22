Yapay Zeka Claude’dan 2025 Sonu İçin XRP, SOL ve DOGE Fiyat Tahmini

Anthropic’in yapay zeka asistanı Claude, XRP, Solana ve Dogecoin’in önümüzdeki haftalarda iyi performans gösterebileceğini tahmin ediyor. Claude’un tahminleri tutarsa, yatırımcılar 2025’te kayda değer kazançlar elde edebilirler.

Bitcoin geçen hafta perşembe günü 124.128 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

Ancak ABD’nin temmuz ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte bu yükseliş hızla sona erdi ve kar alımlarının sonucunda BTC fiyatında düzeltme görüldü.

Öte yandan ABD’nin kısa bir süre önce onaylanan GENIUS yasası ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun “Project Crypto” adlı projesini duyurması da dahil olmak üzere kripto lehine çeşitli adımlar atılması kripto piyasasını olumlu yönde etkileyebilir.

Düzenlemelerin netleşmesi ve yatırımcılar arasında iyimserliğin artmasıyla birlikte kripto piyasasının güçlü bir yükseliş yaşayabileceği düşünülüyor. Peki, XRP, SOL ve DOGE nasıl performans gösterir? İşte Claude’un tahminleri.

XRP (Ripple): Claude, XRP’nin 2026’dan Önce 7 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Claude’un analizine göre XRP fiyatı ağustos ayının sonlarında 20 dolara doğru yükselebilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık 7 kat fiyat artışı anlamına geliyor.

XRP bu yıl güçlü bir ivme yakaladı. Altcoin 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak 2018 yılında kaydettiği 3.40 dolar seviyesini aştı. Ancak XRP o zamandan bu yana yaklaşık %21.6 oranında değer kaybetti. XRP’nin o zamandan bu yana böylesine değer kaybetmesinin sebebi, ABD’nin ekonomik verilerinin kripto piyasasına baskı uygulaması ve piyasa genelinde düşüş yaşanmasıdır.

Tüm engellere rağmen XRP ilgi görmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu, 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Ayrıca uzun süredir devam eden Ripple ve SEC davasının sona gelmesi de yatırımcıların XRP’ye güvenini artırdı.

Claude, XRP’nin temmuz ayında kaydettiği rekor seviyeye dönmesi durumunda ay sonundan önce 5-7 dolar bandını görebileceğini tahmin ediyor. XRP’nin grafiğine bakıldığında bir yıl içinde üç boğa flaması oluşturduğu görülüyor. Bu durum XRP’nin son bahar ortalarında 4 doları aşma ihtimalini artırıyor.

XRP’nin RSI’si şu anda 41 civarında olup, satış baskısına işaret ediyor. Ancak birçok yatırımcı, altcoin’in son zamanlarda yaşadığı düşüşü bir alım fırsatı olarak gördü.

XRP son 12 ayda %375 değerlenerek bu süreçte %85 değerlenen Bitcoin’den ve %63.5 değerlenen Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

Solana ($SOL): Claude, SOL’un 600 Dolara Yükselebileceğini Tahmin Ediyor

Solana ($SOL), hızla büyüyerek akıllı sözleşme alının önemli bir ismi haline geldi. Şu anda 98 milyar dolar piyasa değerine ve DeFiLlama verilerine göre 10.6 milyar dolardan kilitli toplam değere (TVL) sahip olan Solana, kurumsal yatırımcılardan ve geliştiricilerden ilgi görmeye devam ediyor.

ABD’nin spot Solana ETF’lerini onaylama olasılığı ise yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Spot Solana ETF’leri onaylanmaları halinde tıpkı Bitcoin ve Ethereum ETF’leri gibi büyük girişler görebilirler.

Ocak ayında 250 doların üzerinde işlem gören SOL, nisan ayında 100 dolar civarına kadar geriledi. Ancak Solana kısa bir süre önce düşen kama formasyonunu kırdı ve şu anda 198 dolar civarında işlem görüyor.

Claude, SOL’un 2025 sonuna kadar 600 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu seviye, SOL’un 293.31 dolarlık rekor fiyatına kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla. Solana’nın böyle bir yükseliş yaşaması için düzenlemelerin netleşmesi ve enflasyonist baskıların azalması gerekiyor.

Dogecoin ($DOGE): Orijinal Meme Coin DOGE, Liderliğini Koruyor

2013 yılında piyasaya şaka amacıyla sürülen Dogecoin, o zamandan bu yana giderek büyüdü ve piyasa değeri 32.5 milyar dolara ulaştı. Güçlü topluluk desteği ve kullanım durumlarının artması da Dogecoin’in büyümesinde etkili oldu.

Dogecoin genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerine benzer fiyat hareketleri sergiliyor ancak güçlü likiditesi sayesinde şimdiye kadar birçok piyasa döngüsünde başarılı oldu. Şu anda 0.2158 dolar civarında işlem gören DOGE, son bir yılda %103 oranında değerlenerek bu süreçte Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ve Pepe’den daha iyi performans gösterdi.

DOGE’nin RSI’si temmuz ayında 80 seviyesine yükselmişti ancak şu anda 47 civarına gerilemiş durumda. Ancak yeni alıcıların piyasaya girmesiyle yeni bir yükseliş trendi görülebilir.

Bu arada Dogecoin’in grafiğinde kasım ile nisan ayları arasında düşen kama formasyonunun şekillendiği görülüyor. Aynı formasyon temmuz ayının ortalarından ağustos ayına kadarki süreçte de görüldü. Dolayısıyla Doge fiyatı yakında yükselişe geçebilir.

Claude, DOGE’nin yıl sonuna kadar 10 doları görebileceğini tahmin ediyor. DOGE’nin bu seviyeye yükselmesi, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık 46 kat artış anlamına geliyor. Dogecoin’in böylesine büyük bir yükseliş yaşaması şimdilik pek mümkün görünmüyor. Ancak Dogecoin yatırımcılarının uzun süredir beklediği 1 dolar hedefinin gerçekleşme ihtimalinin daha mümkün olduğu söylenebilir.

Snorter ($SNORT) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Claude, köklü altcoin’lerin iyi performans gösterebileceğini tahmin etse de piyasada gelecek vadeden ön satış projeleri de bulunuyor. Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur.

Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Projenin ön satışında yaklaşık 3.3 milyon dolar fon toplandı. Ayrıca yatırımcılar tokenlerini stake ederek %134’e varan APY elde edebilirler.

SNORT token şu anda 0.1021 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satış boyunca fiyat artışları olacak.

Snorter hem deneyimli hem de acemi yatırımcıların kripto piyasasına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Snorter’ın resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilir ve kripto ya da banka kartıyla token satın alabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için projeyi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

