Yapay Zekâ Claude’dan 2025 Sonu İçin XRP, Dogecoin ve Solana Fiyat Tahmini

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, yeni bir tüm zamanlar zirvesine yaklaşırken, Anthropic’in Claude AI modeli, önümüzdeki aylarda birçok büyük altcoin’in değerini katlayabileceğini ve kripto yatırımcılarına iyi bir yılbaşı hediyesi verebileceğini öngörüyor.

Geçtiğimiz ay Trump, stablecoin’leri federal düzeyde düzenleyen GENIUS Act’i imzalayarak, bu varlıkların yeterli rezervlere sahip olmasını zorunlu kıldı. Son günlerde ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlık çağında menkul kıymet düzenlemelerini modernize etmeyi amaçlayan Project Crypto adlı kapsamlı reform teklifini açıkladı.

Bu iki gelişme, Başkan Trump’ın ABD’yi kripto inovasyonunda küresel lider yapma sözünü tutmaya hazır olduğunun işareti olarak görülüyor.

Piyasada iyimserlik giderek artarken, yatırımcılar yeni ralli için tetikleyici gelişmeleri bekliyor. Bazı analistler, bir sonraki yükselişin 2021 zirvelerini aşabileceğini düşünüyor. Claude AI’ye göre ise bu üç altcoin, bu ralli döneminde en büyük kazanç potansiyeline sahip olanlar arasında yer alabilir.

XRP (Ripple): Claude AI, 2025 Sonuna Kadar %200’ün Üzerinde Yükseliş Bekliyor

Claude AI’ye göre Ripple’ın yerel token’ı XRP ($XRP), 2025’in son çeyreğine kadar yaklaşık 10 dolar seviyesine tırmanabilir. Bu, mevcut 3,20 dolar civarındaki fiyatından üç kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Tahmin, son aylarda yaşanan güçlü performansın ardından geldi.

18 Temmuz’da XRP, 2018’deki zirvesini aşarak 3,65 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Sonrasında yaklaşık %12’lik bir geri çekilme yaşasa da, son bir ayda hâlâ %14 yukarıda ve bu performans, Bitcoin’in zayıf %2’lik artışını ve birçok büyük piyasa değerli token’ı geride bırakıyor.

Hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi transferler için tasarlanan XRP, 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu tarafından yüksek kaliteli bir uluslararası ödeme çözümü olarak tanındı. Bu da XRP’nin küresel para transferi alanındaki yerini sağlamlaştırdı.

Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yıllardır süren hukuki mücadelesi, bu yıl davanın resmen düşmesiyle sona erdi. Bu gelişme, 2023’te verilen “perakende XRP satışlarının menkul kıymet olmadığı” yönündeki kararı takip etti ve yalnızca Ripple için değil, önceki SEC yönetiminin sert yaptırımlarına maruz kalan tüm sektör için önemli bir zafer olarak görüldü.

Claude AI, XRP’nin tüm zamanlar zirvesini yeniden test edip aşması halinde, özellikle jeopolitik ve makroekonomik baskıların hafiflemesi durumunda 10 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Teknik göstergelere göre RSI, 56 seviyesinden yükselerek soğuma sürecine girdi ve alım momentumunu işaret ediyor. Son bir yılda XRP %455 yükselerek, Bitcoin’in %98’lik kazancını açık ara geride bıraktı.

Dogecoin (DOGE): Orijinal Meme Coin Hâlâ Güçlü Momentumunu Koruyor

2013’te bir şaka olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE), bugün 34,6 milyar doları aşan piyasa değeriyle en büyük kripto paralar arasında yer alıyor. Bu başarı, hem güçlü topluluk desteği hem de giderek genişleyen ödeme kullanım alanlarıyla sağlandı. DOGE, çoğu zaman Bitcoin’in fiyat hareketlerini takip etse de, yüksek likiditesi ve sadık yatırımcı kitlesi sayesinde birçok piyasa döngüsünü atlatmayı başardı.

Şu anda 0,2302 dolar seviyelerinde işlem gören DOGE, son bir ayda %19 yükseldi ve son rallisinin ardından dayanıklılığını koruyor. RSI, Temmuz’daki 80 zirvesinden 53 seviyesine gerilese de hâlâ yükseliş trendinde, bu da alıcıların yeniden piyasaya girdiğini gösteriyor.

Haftalık bazda %13’lük artış, meme coin ve genel kripto piyasasındaki güçlü ivmeye ayak uydurmasını sağladı. Meme coin sektörünün toplam değeri 78,9 milyar dolar civarında ve bunun neredeyse yarısı Dogecoin’e ait.

Grafik formasyonları, Kasım–Nisan döneminde oluşan ve genellikle yükseliş dönüşleriyle ilişkilendirilen bir alçalan takoz modeline işaret ediyor. Claude AI, iyimser senaryosunda DOGE’nin yıl sonuna kadar 1 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu, mevcut fiyattan 4 kattan fazla bir artış anlamına geliyor. 1 dolar seviyesi, “Doge Ordusu” için de önemli bir hedef ve meme coin kültürünün parçası haline gelmiş durumda.

DOGE’nin benimsenmesi de artmaya devam ediyor. Tesla, seçili ürünler için DOGE ile ödemeyi kabul ederken; PayPal ve Revolut gibi ödeme platformları da DOGE transferlerini destekliyor.

Solana (SOL): ETF Söylentileri ve Kırılma Formasyonları, Claude AI’yi Yeni ATH Tahminine Yöneltiyor

Solana (SOL), akıllı sözleşme alanındaki konumunu güçlendirerek piyasa değerini 96,6 milyar doların üzerine taşıdı. Hem kurumsal yatırımcıların hem de geliştiricilerin projeye ilgisi artmaya devam ediyor.

Grafiklerde, SOL uzun vadeli düşüş trendini kırdı. Ocak ayında 250 dolar seviyesine ulaştıktan sonra nisan ayında 100 dolara gerileyen fiyat, şu anda 180 dolar seviyesine kadar toparlandı. Alçalan takoz formasyonunun yukarı kırılması, analistlerin parabolik bir yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Claude AI, 2025 yıl sonu için SOL fiyatını 300 dolar olarak öngörüyor. Bu, mevcut fiyattan yaklaşık iki kat artış anlamına gelirken, bu yıl ocak ortasında görülen 293,31 dolarlık tüm zamanlar rekorunun da üzerine çıkacağı anlamına geliyor.

Ancak ABD’li yasa yapıcıların desteğiyle, Solana bu tahminin de ötesine geçebilir. Özellikle düzenleyici netlik, Solana’nın kurumsal portföylerdeki yerinin büyümesi açısından kritik önem taşıyor.

