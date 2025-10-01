Yapay Zeka Claude, XRP, Cardano ve Ethereum İçin 2025 Sonu Fiyat Tahminini Açıkladı

ChatGPT’nin güçlü rakiplerinden Claude AI, XRP, Dogecoin ve Pi Network’ün beklenenden çok daha kısa sürede büyük bir yükseliş potansiyeli sunabileceğini öngörüyor.

2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle lider konumda bulunan Bitcoin, 124.128 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca %9 geride. Tarihsel olarak güçlü geçen “Uptober” ayı boyunca yeni rekor seviyelerin gelmesi bekleniyor.

ABD’de politika yapıcılar da potansiyel boğa koşusunu hızlandırıyor. Temmuz ayında Başkan Trump, ülkede stablecoin’lere odaklanan ilk kapsamlı düzenleme olan GENIUS Yasasını imzaladı.

Yasa, tam rezerv zorunluluğu getiriyor. Kısa bir süre sonra SEC, dijital varlık çağını daha iyi yansıtmak amacıyla menkul kıymet yasalarını modernize etmeyi hedefleyen Project Crypto girişimini duyurdu.

Daha güçlü regülasyon gözetimiyle birlikte, yeni altcoin rallisinin 2021 boğa koşusunu geride bırakacağı tahmin ediliyor. Claude AI’ye göre, bu yükselişin öncülerinin XRP, Cardano ve Ethereum olması bekleniyor.

XRP (Ripple): 2025 Sonuna Kadar %700’ün Üzerinde Yükseliş Potansiyeline Sahip

Claude AI, Ripple’ın yerel tokenı XRP’nin ($XRP) 2025’in sonuna kadar 24 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu seviye, mevcut fiyatı olan 2,85 doların %739 üzerinde.

Kaynak: Claude AI

XRP bu döngüde zaten güçlü bir dayanıklılık sergiledi. 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu geride bıraktı, ancak ardından makro baskılarla %22 geri çekildi.

Ripple’ın ödeme ağı küresel ölçekte genişlemeye devam ediyor ve önemli destekler alıyor. 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan piyasalar için uygun maliyetli bir havale aracı olarak tanıdı.

SEC ile yıllardır süren dava ise 2025’in başında sona erdi. Kurum, 2023’te XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet tanımına girmediğine dair mahkeme kararının ardından davayı geri çekti.

Claude AI’ye göre, XRP’nin yeniden Temmuz zirvesinin üzerine çıkması halinde fiyat önce 4–5 dolar aralığına yükselebilir. Daha agresif senaryoda ise 7 ile 24 dolar arasında bir hedefin mümkün olduğu belirtiliyor.

Teknik göstergeler son bir yılda destek ve direnç bölgelerinde üç farklı boğa formasyonu işaret etti. Bu da özellikle yılın son çeyreğinde hızlı bir kırılma ihtimalini artırıyor.

Fed’in son faiz indirimleri ve ilk spot XRP ETF’nin piyasaya sürülmesi piyasada büyük bir etki yaratmamış olsa da, SEC’in önümüzdeki ay açıklayacağı yeni ETF kararları ve federal kripto yasaları fiyatlamada kritik rol oynayabilir.

Son bir yılda XRP, %346 yükseliş kaydederek Bitcoin’in %77,5’lik artışını ve Ethereum’un %58’lik performansını açık ara geride bıraktı.

Cardano ($ADA): ADA Yıl Sonuna Kadar 8 Kat Yükselebilir

Cardano ($ADA), artan siyasi görünürlük sayesinde yeniden ivme kazanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, federal kripto rezervine ADA dahil etme fikrini gündeme getirmesi bu görünürlüğü güçlendirdi. Rezervin yalnızca yaptırımlar sonucu ele geçirilen varlıklarla oluşturulabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Claude AI

Ethereum’un kurucularından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, akademik ve hakemli geliştirme modeli, sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirliğe odaklanmasıyla öne çıkıyor. 28,8 milyar doları aşan piyasa değeriyle Cardano, Ethereum’la rekabetini sürdürürken Solana ile arasındaki benimsenme farkını kapatmaya çalışıyor.

Claude AI, ADA’nın yıl sonuna kadar 6,10 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu seviye, mevcut 0,7934 dolarlık fiyatına göre yaklaşık 8 katlık bir yükseliş anlamına geliyor.

Teknik açıdan bakıldığında ADA, 2024 sonlarından bu yana düşen kama formasyonunda işlem görüyor ve 1,10 dolar seviyesinde güçlü dirençle karşılaşıyor. “Uptober” rallisiyle birlikte fiyatın yılın son çeyreğinde 2 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak daha büyük bir yükselişin, yalnızca güçlü bir boğa koşusuyla mümkün olabileceği belirtiliyor.

Claude’un 6,10 dolarlık hedefi, ADA’nın 2021’deki 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini ikiye katlamasını gerektiriyor. Bu senaryo, yalnızca hızlı benimsenme ve ABD’de net bir düzenleyici çerçevenin oluşturulmasıyla gerçekleşebilir.

Ethereum ($ETH): İçin Yıl Sonuna Kadar 6.900 Dolar Tahmini

Ethereum ($ETH), merkeziyetsiz uygulamalar ve DeFi ekosisteminin bel kemiği olmaya devam ediyor. 502,4 milyar doları aşan piyasa değeri ve 87,75 milyar dolarlık toplam kilitli değer (TVL) ile Ethereum, akıllı kontratların merkezindeki rolünü koruyor.

Kaynak: Claude AI

Claude AI, ETH’nin yıl sonuna kadar 6.925 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu, mevcut 4.169 dolarlık fiyatına göre %66’lık bir artış anlamına geliyor.

Ethereum Vakfı’nın geliştirmeleri ve Layer-2 ölçekleme projeleri ETH’nin uzun vadeli görünümünü güçlendiriyor. Spot ETF’lerin onaylanması da kurumsal yatırımcıların kalıcı şekilde ETH’ye yönelmesini sağladı. Böylece geleneksel finans dünyası, regüle edilmiş ürünler üzerinden ETH fiyat hareketlerinden faydalanıyor.

Yukarı yönlü potansiyel, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapsamlı kripto reformlarını ilerletmesiyle daha da artabilir. Düzenleyici belirsizliğin ortadan kalkması yeni bir ivme yaratabilir. Teknik göstergeler de bu tabloyu destekliyor. ETH, Mayıs ayında 1.800 dolardan 2.412 dolara toparlanarak büyük yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösterdi.

Ekim ayına girilirken grafikte yükselen genişleyen üçgen formasyonu dikkat çekiyor; bu yapı fiyatın 6.000 dolara doğru hareketine zemin hazırlayabilir.

Olası geri çekilmelerde ise ETH’nin 3.500–3.700 dolar bandında güçlü bir desteği bulunuyor. Analistler, fiyatın kısa vadede 5.000 dolara ulaşabileceğini, Noel döneminde ise 6.900 dolar hedefinin test edilebileceğini öngörüyor.

Maxi Doge (MAXI): Yüksek Volatiliteli Yeni Meme Coin İlgi Odağında

Claude AI’nin öne çıkardığı büyük kripto paraların dışında daha yüksek riskli meme coin fırsatları arayan yatırımcılar için Maxi Doge ($MAXI) öne çıkıyor. “Dogecoin’in vahşi sporcu kuzeni” olarak tanıtılan proje, yüksek volatilite ve degen kültürünü marka kimliğinin merkezine koyuyor.

Dogecoin yıllar içinde ana akım bir varlığa dönüşürken, Maxi Doge bu token’ın ilk dönemlerindeki alaycı ve topluluk odaklı ruhu yeniden canlandırmayı hedefliyor. İki ayda 2,6 milyon dolardan fazla fon toplayan ön satışı, yatırımcıların ilgisini hızla üzerine çekti.

Ethereum üzerinde ERC-20 standardıyla çıkarılan MAXI, Telegram ve Discord toplulukları üzerinden büyümeyi, alım-satım yarışmalarını ve farklı projelerle ortaklıkları önceliklendiriyor. Toplam 150,24 milyar arzın yaklaşık %25’i “Maxi Fonu” için ayrılmış durumda. Bu fon, pazarlama ve iş birliklerini finanse etmek için kullanılacak.

Staking özelliği de dikkat çekiyor. Yatırımcılar şu anda %129 yıllık getiri (APY) ile stake edebiliyor, ancak katılım arttıkça bu oranların düşmesi bekleniyor. Ön satış fiyatı şu anda 0,00026 dolar seviyesinde bulunuyor ve her aşamada kademeli olarak yükseliyor.

Yatırım yapmak isteyenler resmi Maxi Doge web sitesine MetaMask veya Best Wallet üzerinden erişebiliyor. Projenin duyuruları ise resmi X ve Telegram sayfaları aracılığıyla paylaşılıyor.