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Cryptonews Fiyat Tahminleri

XRP’nin Piyasa Değeri McDonalds’ı Solladı! XRP Fiyatı Ne Olur?

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Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
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XRP’nin piyasa değeri kısa bir süreliğine McDonalds’ın piyasa değerini geçti. XRP’nin böylesine köklü bir şirketin piyasa değerini aşması XRP fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

Son zamanlardaki yükseliş XRP’nin dolaşımdaki arzının 215 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Buna karşılık, dünyaca ünlü fast-food zincirinin piyasa değeri ise 211 milyar dolar.

xrp market cap

XRP fiyatı 3.40 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi de bir kez daha 10 milyar doların üzerine çıktı.

3.40 dolar seviyesi bir direnç bölgesiyken, yukarı yönlü kırılmanın ardından desteğe dönüştü.

Bu arada XRP yıl başından bu yana %68 oranında değer kazandı. Ancak son 30 günde kayda değer bir yükseliş yaşayarak %70’ten fazla değerlendi.

ABD’nin kripto yasalarına onay vermesi ve ilk XRP borsa yatırım fonunun (ETF) piyasaya sürülmesi XRP’nin yükselişinde etkili oldu.

Peki, XRP fiyatı 100.000 doları görür mü? XRP’nin bu seviyeye ulaşması mümkün görünmüyor. Ancak altcoin’in yeni rekorlar kırma ihtimali var.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Yakında 4 Doları Görebilir

XRP 13 Temmuz’da 2.7 dolar direncinin üzerine çıkarak uzun süredir devam eden konsolidasyon dönemini sonlandırdı.

13 Temmuz’dan bu yana işlem hacimleri de ortalamanın üzerinde. İşlem hacimlerinin artmasının sebebi, XRP’nin yükselişiyle birlikte FOMO’nun da artması olabilir.

xrp fiyat grafiği

Ayrıca XRP’nin 9 günlük ve 21 günlük EMA’larının yükselmesi de son yükseliş trendinin gücünü gösteriyor. 9 günlük ve 21 günlük EMA’ların 200 günlük EMA’nın üzerine çıkması güçlü bir satın alma sinyali olarak değerlendiriliyor.

Bu noktada XRP için en olası fiyat hedefi 4 dolar olabilir. XRP bu seviyeye yükselirse daha önceki rekorunu aşacaktır.

Şu anda izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 3.4 dolar seviyesidir. XRP’nin bu seviyenin üzerinde kalması pozitif XRP fiyat tahminini destekleyecektir.

XRP şu anda olumlu sinyaller verse de Token6900 (T6900) gibi yılın en iyi kripto ön satışları da ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebilir.

Token6900 (T6900) Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Token6900 (T6900) ilginç bir proje olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor ve meme coin alanında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

token6900 presale

Token6900 herhangi bir yol haritası ya da kullanım durumu sunmuyor. Dolayısıyla tokenin değerinin tamamen topluluk desteğine bağlı olduğu söylenebilir.

Bu arada tokenin arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak.

Projenin ön satışında 1 milyon dolara yaklaştı ve ilerleyen zamanlarda SPX6900 (SPX) gibi bir başarı yakalayabileceği düşünülüyor.

Token6900 web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilir ve USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
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