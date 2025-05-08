XRP’de Yükseliş Sinyalleri: XRP 50 Doları Görebilir mi?

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Dün gerçekleştirilen ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından XRP fiyatı son 24 saatte %3.3 arttı.

Bu süreçte işlem hacimleri iki katına çıkarken XRP fiyatı 2.21 dolara ulaştı.

X’te yaklaşık 137.000 takipçisi bulunan Kripto analisti Ali Martinez, XRP için izlenmesi gereken iki fiyat seviyesini paylaştı.

Key levels to watch for $XRP are $2 and $2.26. A decisive close outside this range could set the tone for the next major trend. pic.twitter.com/GvBd4bFdjj — Ali (@ali_charts) May 6, 2025

Bu seviyelerden ilki 2 dolar bölgesidir. 2 dolar bölgesi tokenin 200 günlük üstel hareketli ortalamasıyla (EMA) örtüşüyor. XRP fiyatı halihazırda bu bölgeden sıçradı ve son yükselişi tetikleyen de bu seviye olmuştu. Bu, 2 dolar bölgesinde işlem hacimlerinin ve satın alma ilgisinin güçlü olduğu anlamına geliyor.

Martinez’in dikkat çektiği ikinci önemli bölge ise 2.26 dolar seviyesi. 2.26 dolar seviyesi, izlenmesi gereken kilit direnç seviyelerinden biridir. Ali Martinez, XRP’nin bu seviyeyi aşması halinde kaç dolara ulaşabileceği hakkında net bir fiyat hedefi paylaşmadı ancak bu seviyelerin aşağı ya da yukarı yönlü kırılmasının sıradaki trendi belirleyeceğini söyledi.

XRP’de İzlenmesi Gereken Seviyeler

ABD Merkez Bankası (FED) beklendiği gibi şimdilik faiz oranlarını sabit tuttu. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, Trump yönetiminin ticaret politikaları nedeniyle işsizlik oranlarının ve enflasyonun artma riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Piyasalar bu açıklamalara olumlu tepki verdi. Bunun nedeni, ekonomik büyümenin yavaşlama belirtileri göstermesi durumunda faiz indirimine gidilebileceği yönündeki beklentiler olabilir.

Faiz oranlarının düşürülmesi halinde XRP ve diğer kripto paralar yükselişe geçebilir.

Elliot dalga analizi, XRP’nin 7 dolara ulaşmasını sağlayabilecek bir yükseliş trendi için bir konsolidasyon aşamasında olabileceğine işaret ediyor.

XRP fiyatı, geçen yılın aralık ayında gördüğü pik seviyeden bu yana konsolide oluyor. Ancak bu süreçte çoğunlukla 200 günlük EMA’nın üzerinde seyretmesi, uzun vadeli trendin yükseliş yönünde olduğunu düşündürüyor.

2 dolar desteği korunduğu sürece fiyatın pozitif görünümü korunacak ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru yükselme olasılığı devam edecektir.

Elliot dalga analizine göre, XRP 3.40 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkarsa beşinci dalga başlayacaktır. Bu durumda 7 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

XRP için 50 dolar hedefi pek gerçekçi bir hedef olmasa da son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeler tokenin kayda değer bir fiyat artışı yaşamasını sağlayabilir.

Bu arada kripto piyasası toparlanmaya devam ederken, MIND of Pepe (MIND) gibi yılın en iyi ön satışları yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

MIND of Pepe (MIND) Ön Satışı Sona Yaklaşıyor

MIND of Pepe (MIND) , Pepe the Frog’dan esinlenen bir yapay zeka ajanı tokenidir.

Yapay zeka ajanı, X gibi sosyal medya platformları üzerinden meme coin’ler ve kripto piyasasının durumu gibi konularda tanınmış isimlerle etkileşime girerek geniş kitleleri kendisine çekmek üzere tasarlandı.

Yapay zeka ajanı, topladığı bilgileri MIND token sahiplerine sunacak. Ayrıca kendi meme coin’lerini çıkarabilecek ve MIND of Pepe topluluğuna bu tokenlerin özel satışlarına erişim imkanı sunacak.

Şu anda 0.0037515 dolar fiyatla satılan MIND tokenin ön satışı yakında sona erecek.

MIND of Pepe’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak MIND token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.