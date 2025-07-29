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Cryptonews Fiyat Tahminleri

XRP Yatırımcıları İçin Airdrop Duyurusu Yapıldı! XRP Fiyatı Ne Olur?

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Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
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XRP sahipleri, Midnight Blockchain’in NIGHT token için düzenleyeceği Glacier airdrop’una katılım sağlayabilecek. Peki, bu XRP fiyatını nasıl etkiler?

11 Haziran’da hangi cüzdanların airdrop almaya uygun olduğunu belirlemek için bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

XRP yatırımcılarına toplam 1.2 milyar NIGHT token dağıtılacak. Cardano Kurucusu Charles Hoskinson’a göre, 100 dolardan fazla XRP’ye sahip olan yatırımcılar airdrop alabilecek.

Bu arasa NIGHT arzının %50’si Cardano (ADA) yatırımcılarına, %30’u Bitcoin (BTC) yatırımcılarına kalan %15’lik kısmı ise ETH, AVAX, BNB ve BAT yatırımcılarına dağıtılacak.

Glacier airdrop’u henüz talep verilerini belirlemedi. XRP yatırımcılarının Galcier dönemi sona ermeden önce NIGHT tokenlerini talep etmek için 60 gün süreleri olacak ve bu süreyi kaçırmaları durumunda Scavenger Mine döneminde tokenlerini talep edebilecekler.

XRP Fiyat Tahmini: XRP’nin Yükselişini Sürdürebilmesi İçin 3 Doların Üzerinde Kalması Gerekiyor

XRP 3.65 dolara yükselmesinin ardından gerileme kaydetti ve son 7 günde %10.4 değer kaybetmiş durumda.

Ancak ilk 5 kripto para arasında yıl başından bu yana en çok değer kazanan kripto para XRP oldu. XRP yıl başından bu yana %50.8 değer kazandı.

xrp price prediction

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında tokenin kilit destek bölgesinin 3 dolar seviyesi olduğu görülüyor. XRP fiyatı 3.65 dolar direncini gördüğünden beri düşüş trendinde ve bu bölgede ikili tepe oluşturdu.

3 dolar desteği korunduğu sürece XRP’nin yükselme olasılığı devam edecektir. Düşen üçgen kırılımı doğrulanırsa pozitif görünüm doğrulanacaktır.

Kripto piyasası bir sonraki yükselişten önce konsolide olmaya devam ederken, yılın en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Yeni kripto projelerinden biri olan Token6900 (T6900), gelecek vadeden ön satış projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Token6900 (T6900) Ön Satışı Devam Ediyor

Token6900 (T6900), herhangi bir yol haritasına ve kullanım durumuna sahip olmayan bir meme coin’dir.

token6900 crypto presale

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Projenin ön satışında şimdiye kadar 1.3 milyon dolar fon toplandı. Ayrıca tokenin arzı 5 milyon dolar ile sınırlı olacak.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
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