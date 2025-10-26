XRP Yatırımcıları Dikkat! Grafikte Ayı Üçgeni Belirdi – Ralli Tehlikede mi?

XRP (XRP/USD), haftayı %11,4’lük etkileyici bir kazançla tamamlayarak çoğu büyük altcoinin önüne geçti ve piyasada boğa eğilimini yeniden canlandırdı.

Kripto para, son 24 saatte %2,63 artışla 2,62 dolar civarında işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 3,68 milyar doları aşıyor.

60 milyarı aşkın dolaşımdaki arzı ve 157,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle XRP, küresel sıralamada 4. sırada yer alıyor.

XRP fiyatındaki istikrarlı yükseliş, daha geniş kripto piyasasındaki yenilenen iyimserlik ve Ripple’ın küresel ödeme ağındaki devam eden genişlemesinden kaynaklanan artan kurumsal ilgi ile eş zamanlı gerçekleşiyor.

Ancak teknik göstergeler, XRP’nin bir sonraki büyük hareketini teyit etmeden önce hala konsolide (fiyat yatay seyirde) olabileceğini gösteriyor.

XRP Teknik Görünümü: Ayı Üçgeni Formasyonu Oluşuyor

Haftanın güçlü performansına rağmen, XRP’nin grafik yapısı temkinli olmayı gerektiriyor. Token, 2,71 dolara yakın daha düşük zirveler ve 2,26 dolarda sabit bir taban ile tanımlanan alçalan üçgen (descending triangle) formasyonu oluşturuyor. Bu formasyon, direnç seviyeleri kırılamazsa, genellikle azalan boğa gücüne ve potansiyel bir düzeltme (correction) aşamasının devamına işaret eder.

Kilit Teknik Sinyaller:

Hareketli Ortalamalar: 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (20-EMA – 2,54 dolar), 50 günlük EMA’nın (2,69 dolar) altında seyrediyor. Bu durum, piyasada hala satıcıların üstün olduğunu gösteriyor.

RSI (Göreceli Güç Endeksi): 52 civarında bulunan RSI, aşırı satış koşullarından toparlandığını, ancak henüz bir trend tersine dönüşü için yeterli güçlü alım ilgisi olmadığını gösteriyor.

Mum Formasyonları: Son seanslardaki dönen top (spinning tops) ve Doji mumları, volatilite artışından önce piyasada kararsızlık (indecision) olduğuna dair klasik işaretlerdir.

XRP’nin momentum kazanması için 2,72 doların üzerine kararlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Bu seviyenin aşılamaması, direncin onaylanmasına neden olabilir ve fiyatı tarihi talep bölgesinin bulunduğu 2,26 dolara veya hatta 2,02 dolara geri çekebilir.

XRP/USD İşlem Kurulumu: Kırılım mı, Geri Çekilme mi Kapıda?

İşlem bakış açısıyla, XRP fiyat tahmini teknik olarak bir yol ayrımında. Kısa vadeli yatırımcılar, bir kırılım onayı için 2,70–2,72 dolar aralığını yakından izliyor. Bu seviyenin üzerinde başarılı bir kapanış, önceki zirvelerle uyumlu olarak 3,15 dolara doğru yolu açabilir. Tersine, bu dirençten gelen bir red, ayı momentumunu yeniden devreye sokabilir.

Trade Görünümü:

Boğa Senaryosu (Long Pozisyon): 2,72 doların üzerinde pozisyon açılabilir, hedef 3,15 dolar ve stop (zarar durdurma) 2,54 doların altı olmalıdır.

2,72 doların üzerinde pozisyon açılabilir, hedef 3,15 dolar ve stop (zarar durdurma) 2,54 doların altı olmalıdır. Ayı Senaryosu (Short Pozisyon): 2,70 dolar civarında pozisyon açılabilir, hedef 2,26–2,02 dolar ve stop 2,75 doların üzeri olmalıdır.

Özetle, XRP’nin %11,4’lük haftalık kazancı artan iyimserliği gösterse de, token teknik olarak bir alçalan üçgen içinde sıkışmış durumda. Bu rallinin daha büyük bir toparlanmanın başlangıcı mı, yoksa bir sonraki geri çekilmeden önceki bir duraklama mı olduğunu doğrulamak için net bir kırılıma ihtiyaç duyulacaktır.

