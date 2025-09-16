XRP, Solana ve Pepe Fiyatı Ne Olur? İşte ChatGPT’nin 2025 Sonu Tahminleri

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT, XRP, Solana ve Pepe’nin yılın son aylarında kayda değer fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin sadece bir ay önce 122.838 dolarlık rekor seviyesini aşarak 124.128 dolara ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Ancak ABD’nin temmuz ayın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu yükseliş sona erdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın stablecoin’ler için ilk kapsamlı yasa olan GENIUS Yasası’nı onaylaması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) “Project Crypto” adlı projesini duyurması da sektör için olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Sektöre yönelik düzenlemelerde ilerleme kaydedilmesiyle birlikte kripto piyasasının yeniden yükselişe geçeceğine dair tahminler var. Peki XRP, Solana ve Pepe fiyatı ne olur? İşte ChatGPT’nin tahminleri.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP’nin Yıl Sonuna Kadar 30 Dolara Yükselebileceğini Tahmin Ediyor

ChatGPT, XRP‘nin 2025 sonuna kadar 30 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi, 3.00 dolarlık güncel fiyatına kıyasla beş kattan daha fazla bir artış anlamına geliyor.

XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı ancak o zamandan bu yana yaklaşık %18 değer kaybetti.

Öte yandan Ripple ise uluslararası ödemeler alanında ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılında XRP’nin hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Tüm bunlara ek olarak Ripple ve SEC davasının sona ermesi XRP’ye duyulan güveni artırdı.

ChatGPT, XRP’nin ivmesini sürdürmesi halinde kısa vadede 5-8 dolar bandına yükselebileceğini, piyasada daha büyük bir yükseliş yaşanması durumunda ise 10 kat değerlenerek 30 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

XRP’nin teknik görünümü de yükseliş beklentilerini destekliyor. Göreceli güç endeksinin (RSI) 54 seviyesinde olması, tokenin şu anda nötr bölgede olduğunu gösteriyor. Bu, XRP’nin daha fazla yükselebileceği anlamına geliyor.

XRP bir yılda %413’ten fazla değer kazanarak bu süreçte %91.5 değerlenen Bitcoin’den ve %86 değerlenen Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

Solana (SOL): SOL Yıl Sonuna Kadar Güçlü Bir Fiyat Artışı Yaşayabilir

Solana ($SOL) 126.5 milyar dolarlık piyasa değeri ve 12.75 milyar dolar civarındaki kilitli toplam değeriyle (TVL) akıllı sözleşmeler alanındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu arada ABD’nin spot Solana ETF’lerine onay vermesi durumunda Solana’nın güçlü bir talep görebileceği ve fiyat artışı yaşayabileceği düşünülüyor.

Bu arada Solana ocak ayında 250 dolara kadar yükseldikten sonra nisan ayında 100 dolara kadar geriledi. Daha sonra uzun vadeli düşüş trendini kıran SOL, şu anda 233 dolar civarında işlem görüyor.

ChatGPT, düşen kamayı kıran Solana’nın yıl sonuna kadar 1.000 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor. Ancak Solana’nın yükselişi SEC’in izleyeceği kripto düzenlemelerine bağlı olacaktır.

Pepe ($PEPE): ChatGPT, Pepe’nin 5 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe (PEPE), 4.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük üç meme coin’den biri haline geldi.

Pepe, piyasadaki rekabete rağmen güçlü likiditesi ve topluluğu sayesinde büyümeye devam ediyor.

Şu anda 0.00001064 dolardan işlem gören Pepe, son iki haftada %10’dan fazla değer kazandı.

Pepe, 0.000018-0.000022 dolar bandındaki direnci kırdıktan sonra sonbaharın ortalarına doğru 0.00003 dolara doğru yükselebilir. ChatGPT, Pepe’nin 0.00005 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. PEPE’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık 5 kat fiyat artışı anlamına geliyor.

Kasım ve mart ayları arasında şekillenen düşen kama formasyonu pozitif bir formasyon olarak değerlendiriliyor. Sektöre yönelik düzenlemelerin giderek netleşmesiyle birlikte Pepe fiyatı güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: Maxi Doge (MAXI)

Alternatif kripto projelerini de değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki ön satış coinlerine göz atabilirler. Bunlar arasında kısa bir süre önce ön satışını başlatan ve yatırımcıların ilgisini çeken Maxi Doge ($MAXI) de yer alıyor.

Maxi Doge ön satışı birkaç hafta önce başladı ve şimdiden yaklaşık 2.2 milyon dolar fon toplandı.

ERC-20 standardıyla geliştirilen MAXI, Telegram ve Discord’da topluluklar oluşturmayı, alım satım yarışmaları düzenlemeyi ve diğer projelerle işbirliği yapmayı planlıyor.

150.24 milyar token arzının %25’i pazarlama ve ortaklıklar için Maxi Fund’a ayrılacak. Ayrıca yatırımcılar tokenlerini stake ederek %147’ye varan APY elde etme imkanına sahip olacak.

MAXI token şu anda 0.0002575 dolar fiyatla satılıyor ancak kısa bir süre sonra fiyat artışı olacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet gibi kripto cüzdanlarını kullanarak ön satışa katılabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’nin resmi X ve Telegram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

