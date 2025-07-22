XRP, Solana ve Pepe Fiyat Tahmini – 22 Temmuz

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Bitcoin’in 122.838 dolar seviyesine yükselerek rekor kırmasının ardından kripto yatırımcıları arasında iyimserlik arttı.

Ayrıca TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere önde gelen meme coin’ler yeni rekorlar kırdı. Bu durum söz konusu altcoin’lerin kayda değer fiyat artışları yaşama potansiyeli barındırdığı fikrini güçlendirdi.

Ancak bugün piyasa genelinde konsolidasyon görülüyor ve kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1.38 düşüşle 3.9 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Son zamanlarda piyasada iyimserlik artarken yatırımcılar yeni rekorlar kırabilecek altcoin’leri merak ediyor.

Ripple (XRP): Yeni Rekoruyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Ripple’ın XRP tokeni, geleneksel bankacılık sistemleri ile blockchain ödeme sistemleri arasında önemli bir köprü olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ivme yakalayan XRP, 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekor seviyesini aştı ve 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

XRP şu anda 3.53 dolardan işlem görüyor.

XRP’nin uluslararası işlemleri son derece hızlı bir şekilde ve düşük maliyetlerle gerçekleştirme kapasitesi kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılının sonlarında XRP’nin hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Öte yandan şirketin bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) davayı resmen geri çekmesi Ripple’ın büyük bir zafer elde etmesini sağladı. SEC, 2025’te davayı sonlandırarak dört yıllık anlaşmazlığın sonlanmasını ve XRP’nin altcoin’ler arasındaki statüsünü güçlendirdi.

Ripple ve SEC davasındaki bu gelişme yatırımcı güvenini artırdı. Sonuç olarak XRP fiyatı bir yılda %471 değerlenirken, Bitcoin ise aynı süreçte %76 değerlendi.

RSI şu anda 86 seviyesinde olup aşırı alım koşullarına işaret ediyor. XRP’nin iki haftada %53.1 değer kazanmasının ardından birçok yatırımcı kar almaya başladı. XRP fiyatı bir gerileme yaşarsa 3.30 dolar civarında güçlü bir destek bulabilir.

XRP’nin 2025’in ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, sonbaharda 4 dolar seviyesini hedefleyebileceğini düşündürüyor.

Solana ($SOL): Sonbahardan Önce Yeni Rekorlar Kırabilir mi?

Solana ($SOL) hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri ve güçlü akıllı sözleşme kapasitesiyle merkezi olmayan finans alanında önemli bir konuma sahip. DeFiLlama verilerine göre SOL’un piyasa değeri 95.8 milyar doları aşarken, Solana ağının kilitli toplam değeri (TVL) ise 10.5 milyar doların üzerinde.

Bu arada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Solana ETF’ine onay vermesi bekleniyor. Böyle bir ETF’in onaylanması kurumsal yatırımların artmasını sağlayabilir ve Ethereum rakibi olarak Solana’nın konumunu güçlendirebilir.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda ABD’nin kripto rezervine Solana’nın da eklenmesini önermesi, Solana’nın ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor. SOL’un ABD’nin kripto rezervine eklenmesi durumunda altcoin’in fiyatında kayda değer bir artış gerçekleşebilir.

Şubat ayında 250 dolara kadar yükselen Solana, nisan ayında 100 dolara kadar geriledi ve şu anda 202 dolardan işlem görüyor. Solana’nın RSI’si 71 seviyesinde olup aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Dolayısıyla SOL’da önce bir konsolidasyon, ardından da yükseliş görülebilir.

Solana’nın direnç seviyeleri 200 dolar ve 250 dolarda bulunuyor. Kayda değer bir kırılma gerçekleşirse Solana fiyatı 293.31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabilir ve sonbaharda 300 dolar civarına ulaşabilir.

Pepe ($PEPE): Yeni Rekor Seviyeleri Hedefliyor

Pepe ($PEPE) sadece iki yıl içinde piyasada sergilediği güçlü performansıyla önde gelen meme coin’ler arasına yerleşti.

Matt Furie’nin efsanevi kurbağa karakterinden esinlenen PEPE, ilk yatırımcılarına büyük kazançlar sağladı ve şimdi 5.4 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip.

Pepe’nin Nisan 2023’te piyasaya sürülmesinin ardından çok sayıda benzer token çıktı ancak bunların hiçbiri Pepe’nin yakaladığı başarıyı yakalayamadı.

PEPE şu anda 0.00001375 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte %3.6’lık bir düşüş kaydederken, bir haftada ise %10.4 oranında değer kazandı. PEPE, 2024’ün sonlarında kaydettiği 0.00002803 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %51 daha düşük işlem görüyor. PEPE yılın ilk çeyreğinde düşen kama formasyonu oluşturdu ve bu formasyon genellikle kayda değer fiyat artışlarının habercisi olarak değerlendiriliyor.

PEPE’nin RSI’si şu anda 68 seviyesinde olup, aşırı alıma işaret eden 70 seviyesine yaklaşıyor. RSI 70’e yükseldiğinde satın alma baskısı görülme olasılığı var.

Makroekonomik ve jeopolitik koşullar istikrar kazanmaya devam ederse Pepe fiyatı yaz sona ermeden önce güçlü bir artış yaşayabilir.

Snorter ($SNORT): Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 2.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %186’ya varan APY sunuyor. Snorter token şu anda 0.0989 dolardan işlem görüyor, ancak önümüzdeki 24 saat içinde fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.