XRP, Solana ve Pepe Fiyat Tahmini – 16 Temmuz

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Lider kripto para Bitcoin (BTC) son zamanlarda yeniden ivme yakaladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık %3 daha düşük işlem görüyor. Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürürken diğer kripto paralara yönelik talep de artıyor.

Bu nedenle altcoinler ve TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere önde gelen meme coin’ler son aylarda yeni rekorlar kırdı. Bu durum hem altcoin’lerin hem de meme coin’lerin kayda değer bir yükseliş potansiyeli barındırdığı fikrini güçlendirdi.

Piyasada iyimserlik artarken yatırımcılar yeni rekorlar kırabilecek altcoin’leri merak ediyor.

Ripple (XRP): Kayda Değer Bir Fiyat Artışı Yaşayabilir

Ripple’ın XRP tokeni, geleneksel bankacılık sistemleri ile blockchain ödeme sistemleri arasında önemli bir köprü olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

XRP’nin uluslararası işlemleri son derece hızlı bir şekilde ve düşük maliyetlerle gerçekleştirmesi kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), geçtiğimiz yılın sonlarında XRP’nin hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Öte yandan şirketin bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) davayı resmen geri çekmesi Ripple’ın büyük bir zafer elde etmesini sağladı. SEC, 2025’te davayı sonlandırarak dört yıllık anlaşmazlığın sona ermesini sağladı.

Bu gelişme XRP’nin sektördeki itibarını artırdı ve bu dava altcoin alanı için önemli bir emsal haline geldi. Ayrıca yatırımcı güveninin artmasıyla birlikte XRP son bir yılda %439 değerlenirken, Bitcoin ise aynı süreçte %87 değer kazandı.

XRP şu anda 3 dolar civarında işlem görüyor ve büyük bir kırılma gerçekleştirirse altcoin’ler arasındaki konumunu daha da güçlendirebilir. Ancak piyasada bir gerileme ya da satış baskısı görülürse, XRP son zamanlarda kaydettiği kazançları silebilir. Böyle bir gerilemenin yaşanması durumunda XRP’nin 2 dolarda güçlü bir destek bulma ihtimali var.

XRP’nin yılın ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, bu yaz 3.50 dolar seviyesine doğru yükselerek Ocak 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekor seviyeyi aşabileceğini düşündürüyor.

Solana ($SOL): Yakın Zamanda Yeni Bir Rekor Kırabilir mi?

Solana ($SOL) hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri ve güçlü akıllı sözleşme kapasitesiyle merkezi olmayan finans alanında önemli bir konuma sahip. DeFiLlama verilerine göre SOL’un piyasa değeri 89.5 milyar doları aşarken, Solana ağının kilitli toplam değeri (TVL) ise 9.2 milyar doların üzerinde.

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Solana ETF’ine onay vermesi bekleniyor. Böyle bir ETF’in onaylanması kurumsal yatırımların artmasını sağlayabilir ve Ethereum rakibi olarak Solana’nın konumunu güçlendirebilir.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin kripto rezervine Solana’nın da eklenmesini önermesi, Solana’nın ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

Şubat ayında 250 dolara kadar yükselen Solana, nisan ayında 100 dolara kadar geriledi ve şu anda 173 dolardan işlem görüyor. Solana’nın RSI’si 63 seviyesinden yükselişe geçti. Bu durum SOL’un daha fazla fiyat artışı kaydedebileceğini düşündürüyor.

Solana’nın direnç seviyeleri 200 dolar ve 250 dolarda bulunuyor. Kayda değer bir kırılma gerçekleşirse Solana fiyatı 293.31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabilir ve 300 dolar civarına ulaşabilir.

Pepe ($PEPE): Yeni Rekor Seviyeleri Hedefliyor

Pepe ($PEPE) iki yıldır piyasada ve kültürel etkisi ve güçlü piyasa performansıyla önde gelen meme coin’ler arasında yer alıyor.

Matt Furie’nin efsanevi kurbağa karakterinden esinlenen PEPE, ilk yatırımcılarına büyük kazançlar sağladı ve şimdi 5.4 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip.

Pepe’nin Nisan 2023’te piyasaya sürülmesinin ardından çok sayıda benzer token çıktı ancak bunların hiçbiri Pepe’nin yakaladığı başarıyı yakalayamadı. Bu arada Elon Musk’ın X’teki profil fotoğrafına Pepe’yi koyması da meme coin’in popülerliğinin artmasında etkili olmuştu.

PEPE şu anda 0.00001360 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte %6.4, bir haftada ise %31.3 oranında değer kazandı. PEPE, 2024’ün sonlarında kaydettiği 0.00002803 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %51 daha düşük işlem görüyor. PEPE yılın ilk çeyreğinde düşen kama formasyonu oluşturdu ve bu formasyon genellikle kayda değer fiyat artışlarının habercisi olarak değerlendiriliyor.

PEPE’nin RSI’si şu anda 68 seviyesinde olup, aşırı alıma işaret eden 70 seviyesine yaklaşıyor.

Makroekonomik ve jeopolitik koşullar istikrar kazanmaya devam ederse Pepe fiyatı yaz sona ermeden önce güçlü bir artış yaşayabilir.

Snorter ($SNORT): Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 1.9 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %203’e varan APY sunuyor.

SNORT token şu anda 0.0983 dolar fiyatla satılıyor ancak 24 saat içinde fiyat artışı bekleniyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.