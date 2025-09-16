XRP, Solana ve Pepe Fiyat Tahmini – 16 Eylül

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

FED’in faiz kararı beklenirken önde gelen kripto paralarda toparlanma görüldü. Peki XRP, Solana ve Pepe fiyatı ne olur?

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0.5 artışla 4.11 trilyon dolara ulaştı. Yatırımcılar, FED’in faiz indirimine gitmesi durumunda piyasada güçlü bir yükseliş yaşanabileceğini düşünüyor.

XRP, Solana ve Pepe fiyatı ne olur?

XRP ($XRP): ETF’ler Onaylanırsa XRP Rekor Kırabilir

XRP son 24 saatte %1.5 ve iki haftada %8 değerlenerek 3.03 dolar seviyesine ulaştı.

Altcoin’in bir ayda %3 değer kaybetmiş olması, aşırı alım pozisyonuna girmeden önce daha fazla yükselebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan SEC’in önümüzdeki aylarda XRP ETF başvurularına ilişkin nihai kararını açıklaması bekleniyor. Bu ETF’ler onaylanırsa XRP fiyatında kayda değer bir artış yaşanabileceği yönünde tahminler var.

Bu arada Bloomberg analistlerine göre REX Osprey XRP ETF’in bu hafta işlem görmeye başlama ihtimali var. Bu durum XRP fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Bu arada XRP’nin grafiğine bakıldığında ivmesinin istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor.

Kaynak: TradingView

XRP’nin RSI’si (sarı) geçtiğimiz günlerde 50’nin üzerine çıktı ve daha fazla yükselme ihtimali var. MACD (turuncu, mavi) ise kısa bir süre önce pozitife döndü.

XRP’nin teknik görünümü ve Ripple’ın son zamanlarda kaydettiği büyüme göz önüne alındığında XRP fiyatının yükselebileceği düşünülüyor.

XRP ay sonuna kadar 3.50 dolara ve aralık ayında 5 dolara ulaşabilir.

Solana ($SOL): SOL Haftalar İçinde Yeni Rekorlar Kırabilir

235 dolardan işlem gören Solana bir haftada %7.5 ve bir ayda %22 değer kazandı.

Kripto sektörü için önemli bir döneme girerken SOL da güçlü bir ivme gösteriyor.

Öte yandan son zamanlarda SOL’a yatırım yapan şirketlerin sayısında artış görüldü. Bunlar arasında Galaxy Digital destekli Forward Industries ve Helius Medical de yer alıyor.

Bu arada Solana ağı büyümeye devam ederken Pump.fun’ın gelir açısından kaydettiği büyüme de bunun kanıtı niyetinde.

SOL iyi performans göstermesi beklenen kripto paralar arasında yer alıyor. Ayrıca altcoin’in grafiğine bakıldığında pik seviyeye yaklaştığı görülüyor.

Kaynak: TradingView

Dolayısıyla Solana fiyatı hafta sonuna doğru güçlü bir şekilde yükselebilir ve hafta sonu hafif bir düzeltme yapabilir.

Ayrıca SOL ETF’lerinin onaylanması durumunda Solana’da kayda değer bir artış görülebilir ve 4. çeyrekte yeni rekorlar görülebilir.

Solana kasım ayında 300 doları ve yeni yıla kadar 400 doları aşabilir.

Pepe ($PEPE): Balina Alımları Pepe İçin Yükselişe İşaret Ediyor

Pepe bugün yatay fiyat hareketleri sergiledi ve şu anda 0.00001076 dolardan işlem görüyor.

Ancak PEPE iki haftada %11 değer kazandı. Meme coin bir ayda %4 değer kaybetmiş olsa da kısa vadede kayda değer fiyat artışları yaşayabilir.

PEPE’nin fiyat grafiğine bakıldığında tokenin aşırı satış bölgesinde olduğu görülüyor. Bu durum yakında bir toparlanmanın gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

PEPE’nin indikatörleri ağustos ayının büyük bir kısmını negatif bölgede geçirdikten sonra yeniden pozitife döndü.

Kaynak: TradingView

Ayrıca balinalar son günlerde PEPE alımları gerçekleştiriyor. Bu, önümüzdeki haftalarda ya da aylarda büyük fiyat artışları gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

Dolayısıyla PEPE fiyatı önümüzdeki birkaç hafta içinde 0.0000160 dolara ve yıl başına kadar 0.000030 dolara ulaşabilir.

PEPENODE (PEPENODE) Ön Satışı Devam Ediyor

İlk 100 kripto para dışında alternatifleri de değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni ve daha küçük coinlere göz atabilirler.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış coinleri de yer alıyor.

Yeni bir ERC-20 tokeni olan PEPENODE (PEPENODE), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

PEPENODE ön satışı birkaç hafta önce başladı ancak şimdiden 1 milyon dolardan fazla fon toplandı.

PEPENODE sahipleri, sanal madencilik cihazları oluşturarak tokenlerini stake edebilir ve daha fazla node (düğüm) satın almak için PEPENODE harcayabilirler.

Kripto madenciliğini oyunlaştıran PEPENODE bu yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu arada tokenin arzı 210 milyar ile sınırlı olacak. PEPENODE’un web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

PEPENODE şu anda 0.0010617 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

