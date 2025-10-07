XRP, Solana ve Litecoin Fiyatı Ne Olur? ChatGPT Açıkladı!

OpenAI’ın ChatGPT’sinin son versiyonuna göre XRP, Solana ve Litecoin’de sürpriz fiyat artışları görülebilir.

2.5 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Bitcoin, pazartesi günü 126.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Ayrıca kripto piyasasının toplam değeri de 4.27 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin ve kripto piyasası genellikle ekim ayında iyi performans gösterir ve bu ay kripto camiasında “Uptober” olarak anılır. Kripto piyasası bu yılın ekim ayına da güçlü başlarken yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Analistler, kripto piyasasına yönelik düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte altcoin’lerde güçlü fiyat artışları yaşanabileceğini düşünüyor. Peki XRP, Solana ve Litecoin fiyatı ne olur? İşte ChatGPT’nin tahminleri.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP’nin 10 ila 20 Dolar Aralığına Yükselebileceğini Tahmin Ediyor

ChatGPT’ye göre XRP‘nin 2025 sonuna kadar 10 dolara (hatta belki de 20 dolar) yükselme ihtimali var. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi 2.99 dolarlık güncel fiyatına kıyasla 3 ila 6 katlık bir artış anlamına geliyor.

Kaynak: ChatGPT

XRP bu yıl son derece iyi performans gösterdi ve 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak altcoin makroekonomik ve jeopolitik faktörlerin etkisiyle gerileme yaşadı ve şu anda rekor seviyesine kıyasla yaklaşık %18 daha düşük işlem görüyor.

Öte yandan Ripple da ödeme ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Ripple’ın ödemeler alanında büyümeye devam etmesi, XRP için olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor.

ChatGPT, XRP’nin temmuz ayında kaydettiği rekor seviyeyi aşabileceğini, yıl sonundan önce 5 ila 10 dolar arasında bir fiyata ulaşabileceğini ve ivmesini koruması halinde 20 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

XRP son 12 ayda %462 oranında değer kazanarak performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca XRP, bu süreçte %100 değerlenen Bitcoin’den ve %88.5 değerlenen Ethereum’dan çok daha iyi performans gösterdi.

2025 yılında XRP grafiğinde şekillenen üç boğa flaması formasyonu, XRP’nin 4. çeyrekte yukarı yönlü kırılım gerçekleştirebileceğini düşündürüyor.

FED’in geçen ay gerçekleştirdiği faiz indirimi ve ilk spot XRP ETF’inin piyasaya sürülmesi fiyat üzerinde büyük bir etki yaratmamış olsa da ekim ayında daha fazla ETF’in onaylanmasıyla birlikte büyük fiyat hareketlerinin görülebileceği düşünülüyor.

Solana (SOL): ChatGPT, Solana’nın 1.000 Doları Aşabileceğini Tahmin Ediyor

Solana (SOL) 127 milyar dolardan fazla piyasa değerinde 12.8 milyar dolar kilitli toplam değere sahip olup, akıllı sözleşme platformları arasındaki liderliğini koruyor. Ayrıca Solana geliştiricilerden ve kurumsal yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: ChatGPT

Bu arada ABD’nin spot Solana ETF’lerini onaylayacağına dair beklentiler giderek artıyor. Bu ETF’lerin piyasaya sürülmesi Solana’ya yönelik talebin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

Buna ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para rezervine Solana’nın da eklenmesini önermesi, Solana için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Solana ocak ayında 250 doları gördükten sonra nisanda 100 dolara kadar geriledi. Ancak altcoin 19 Eylül’de 247 dolar seviyesine yükselerek kayda değer bir toparlanma yaşadı. SOL şu anda 231 dolardan işlem görüyor ve yukarı yönlü bir hamle yapması bekleniyor.

ChatGPT, Solana’nın yıl sonuna kadar 1.500 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, daha önce kaydedilen 293.31 dolarlık rekor fiyattan yaklaşık beş kat daha yüksek. Ancak Solana’nın yükselişi düzenlemelerle ilgili gelişmelere ve ETF’lerin onaylanmasına bağlı olacaktır.

Litecoin (LTC): LTC’nin Rekor Seviyeye Ulaşması Bekleniyor

Litecoin (LTC), 2011 yılında eski Google mühendisi Charlie Lee tarafından piyasaya sürüldü. LTC, Bitcoin’e daha hızlı ve daha ucuz bir alternatif olarak tasarlandı. Genellikle “dijital gümüş” olarak nitelendirilen Litecoin, hızlı işlemler ve düşük işlem ücretleriyle biliniyor.

Kaynak: ChatGPT

Litecoin, madenciliği sıradan kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmek için Scrypt algoritması kullanıyor. Ayrıca Litecoin’in 2.5 dakikalık blok süresi de Bitcoin’in blok süresinden dört kat daha hızlı.

ChatGPT, Litecoin’in 2026 yılına kadar 250 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Litecoin, 2025 yılında sürekli olarak 140 dolar direncini test ederken, 100 dolardaki desteği de korudu.

Kripto piyasası genelinde yükseliş yaşanırsa LTC fiyatı engelleri aşabilir ve yıl sonuna kadar 200 dolar ila 250 dolar arasında bir fiyata ulaşabilir.

Litecoin yeni tokenlerin gölgesinde kalmış olsa da piyasanın en eski tokenlerinden ve en güvenilir ödeme odaklı altcoin’lerden biri olmaya devam ediyor. Litecoin sadeliği, verimliliği ve güvenilirliği sayesinde dijital ekonomide önemli bir yere sahip.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı Devam Ediyor

ChatGPT’ye göre köklü altcoin’lerin güçlü fiyat artışları yaşaması beklenirken, yeni bir ön satış projesi olan Maxi Doge ($MAXI) de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Yeni bir meme coin olan Maxi Doge’nin ön satışı sadece birkaç hafta önce başladı ve şimdiden 2.7 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokeni olan MAXI, Telegram ve Discord’da topluluk oluşturacak ve buradan alım satım yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

150.24 milyar tokenin %25’i pazarlama ve ortaklıklar için Maxi Fund’a ayrılacak. Bu arada Maxi Doge, staking işlemlerinde %122’ye varan APY sunuyor.

MAXI token şu anda 0.000261 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satış boyunca fiyat artışları olacak. Maxi Doge’nin web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet cüzdanlarını kullanarak MAXI token satın alabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’yi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.