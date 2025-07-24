XRP, Solana ve Dogecoin Fiyat Tahmini – 24 Temmuz

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Bitcoin fiyatı 14 Temmuz’da 122.838 dolar ile yeni bir rekor kırarak kripto piyasasının yükselişe geçmesini sağladı. Bitcoin’in yükselişi yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Ancak BTC şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %3 daha düşük işlem görüyor. Öte yandan Bitcoin’deki gerilemeye rağmen yeni bir yükselişin gerçekleşeceğine dair umutlar devam ediyor.

Bitcoin’in yükselişi XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere bazı altcoin’ler ve meme coin’lerin rekor seviyelere ulaşmasını sağladı. Bu durum piyasanın yükselişini sürdüreceğine dair beklentileri artırdı.

Bu arada kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1.45 oranında arttı ve şu anda 3.9 trilyon dolar seviyesinde.

Piyasanın yeniden yükselişe geçmesi beklenirken yatırımcılar yeni rekorlar kırabilecek kripto paraları merak ediyor. İşte yükselebilecek altcoinler.

Ripple (XRP): Yeni Bir Rekor Kırdı

Ripple’ın XRP tokeni, geleneksel ödeme sistemleri ile blockchain ödeme sistemleri arasında önemli bir köprü işlevi görüyor. XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

XRP şu anda rekor seviyesine kıyasla %11.4 daha düşük işlem görüyor ve 3.24 dolar seviyesinde seyrediyor. Ancak son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeler göz önüne alındığında XRP’nin yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

XRP’nin işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesi ve düşük maliyetler sunması kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) da XRP’nin uluslararası ödemeleri hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Buna ek olarak uzun bir süredir devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının sona gelmesi de XRP için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ripple ve SEC davasının sona gelmesi yatırımcıların tokene güvenini artırdı. Tüm bu gelişmeler ışığında XRP bir yılda %419.9 oranında değer kazandı.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) pazartesi günü 86 seviyesindeyken bugün 61’e düşmüş durumda. Bu, satış baskısının arttığını gösteriyor. Ancak XRP son 30 günde %46.7 oranında değer kazandığı için yatırımcıların şu anda kar almaları normal bir durum olarak değerlendiriliyor.

XRP son 24 saatte %0.1’lik küçük bir artış yaşadı ve şu anda 3.24 dolardan işlem görüyor. RSI 50’ye ulaşana ve fiyat da 30 günlük hareketli ortalamaya yaklaşana kadar daha fazla düşüş görülebilir. XRP fiyatı daha fazla düşerse 3 dolar civarında güçlü bir destek bulabilir.

XRP’nin yılın ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, sonbahara kadar 4 dolara doğru yükselebileceğini düşündürüyor.

Solana ($SOL): Sonbahara Kadar Yeni Rekorlar Kırabilir mi?

Solana ($SOL) hızı, düşük işlemler ücretleri ve gelişmiş akıllı sözleşme kapasitesi sayesinde DeFi alanında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Solana’nın piyasa değeri 100 milyar doları aşarken, kilitli toplam değeri ise 10 milyar dolar civarında.

Solana ETF’lerinin yakında onaylanabileceğine dair spekülasyonlar var. Bu ETF’ler onaylanırsa SOL’a önemli miktarda sermaye girişi gerçekleşebilir.

Solana son bir ayda %29.6 oranında değer kazandı ve şu anda 188.92 dolardan işlem görüyor.

SOL’un RSI’si ise 62 seviyesinde. SOL 150 dolar seviyesinde güçlü bir destek buldu ve olası bir ralliden önce bir süre konsolide olabilir.

SOL 200 ve 250 dolarda dirençle karşılaşıyor. Güçlü bir kırılma gerçekleşirse daha önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293.31 dolar aşılabilir ve sonbahara kadar 300 dolar seviyesi görülebilir.

Dogecoin ($DOGE): 1 Doları Görür mü?

2013 yılında şaka olarak piyasaya sürülen Dogecoin ($DOGE), güçlü topluluk desteğiyle meme coin alanının önde gelen isimlerinden biri haline geldi ve piyasa değeri 35.7 milyar doları aştı.

Mayıs ayında kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden artması DOGE fiyatının kısa bir süreliğine 0.25 dolara doğru yükselmesini sağladı. DOGE bir haftada %13.6 oranında değer kazandı ve şu anda 0.24 dolardan işlem görüyor.

Teknik indikatörler DOGE’nin yükselişini sürdürebileceğine işaret ediyor. DOGE fiyatı son 24 saatte %0.6 düşmüş olsa da bu durum yatırımcıların kar alımları gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Dolayısıyla kar alımlarının ardından fiyatın istikrar kazanması bekleniyor. DOGE fiyatı 30 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığında yeni bir yükseliş başlayabilir ve yaz sonunda 0.50 dolar seviyesi görülebilir.

Snorter ($SNORT): Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 2.3 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %176’ya varan APY sunuyor.

Snorter hem deneyimli hem de acemi yatırımcıların kripto piyasasına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.