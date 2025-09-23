XRP, Solana ve Cardano Fiyat Tahmini – 23 Eylül

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Eylül 23, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasının toplam değeri bugün 4 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, XRP, Solana ve Cardano fiyat tahminleri de pozitife döndü.

Bazı tokenler son 24 saatte güçlü bir toparlanma kaydetti. Ayrıca Metaplanet’in dün gerçekleştirdiği 5.419 BTC’lik alımı da piyasada iyimserliği artırdı.

XRP ($XRP) Fiyat Tahmini: XRP 4. Çeyrekte Yeni Bir Rekor Kırabilir mi?

XRP son 24 saatte %2’lik bir artış kaydetti ve 2.80 dolardan 2.87 dolara yükseldi.

Ancak altcoin bir haftada %4 ve bir ayda %5 değer kaybetmiş durumda.

XRP’nin fiyat grafiği, altcoin’in son zamanlardaki zayıf performansı nedeniyle aşırı satış pozisyonuna girdiğini ancak yakında toparlanabileceğini gösteriyor.

XRP’nin göreceli güç endeksi (sarı) ağustos ve eylül ayının büyük bir kısmını zayıf bir pozisyonda geçirdikten sonra birkaç gün önce 50’nin altına düştü.

Kaynak: TradingView

MACD (turuncu, mavi) de benzer bir durum söz konusu. Dolayısıyla XRP’nin yakında kayda değer bir toparlanma kaydedebileceği düşünülüyor.

Öte yandan SEC’in önümüzdeki haftalarda spot XRP ETF’lerine onay vermesi bekleniyor. Bu ETF’lerin onaylanması talebin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir. Bu durumda XRP fiyatı da güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

XRP’nin şu anda olumlu sinyaller verdiği ve aralık ayına kadar 5 doları görebileceği söylenebilir.

Solana ($SOL) Fiyat Tahmini: Kurumsal Yatırımcılar SOL’un Güçlü Bir Yükseliş Yaşamasını Sağlayabilir

Solana bir günde %1 ve bir haftada %6.5 değer kaybederek 220 dolar seviyesine geriledi ancak 30 günde %6 değerlenmiş durumda.

Bu arada SOL bir yılda %50de değer kazandı.

Solana’nın yıllık performansı büyüleyici olmasa da önümüzdeki haftalarda güçlü bir fiyat artışı yaşama ihtimali var.

📌 Forward Industries Raises $1.65B for Solana Treasury Strategy Backed by Galaxy, Jump, Multicoin



Forward Industries has announced a $1.65 billion private placement in cash and stablecoin commitments through a private investment in public equity (PIPE) round led by Galaxy… — Cryptonews.com (@cryptonews) September 12, 2025

SEC’in onayını bekleyen birçok spot Solana ETF başvurusu bulunuyor. Bu ETF’lerin onaylanması durumunda coin’in piyasa değeri önemli ölçüde artabilir.

Ayrıca son haftalarda Solana ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandı. Bunlar arasında rezerv varlığı olarak Solana satın alan şirketlerin sayısının artması da yer alıyor.

Örneğin Galaxy Digital destekli Forward Industries 1.65 milyar dolar değerinde SOL satın alarak en büyük Solana yatırımcılarından biri oldu.

Kaynak: TradingView

Bu gelişmeler Solana’nın diğer büyük tokenlere kıyasla daha iyi performans gösterebileceği düşündürüyor.

Dolayısıyla Solana fiyatı ekim ayının ortalarına kadar 250 dolara, kasım ayının sonuna kadar 350 dolara ve yıl sonuna kadar 500 dolara ulaşabilir.

Cardano ($ADA) Fiyat Tahmini: Balina İşlemleri Büyük Fiyat Hareketlerine İşaret Ediyor

Cardano bugün hafif bir artış kaydederek 0.8257 dolara ulaştı ancak bir haftada %4.5 ve bir ayda %9 değer kaybetmiş durumda.

Ancak ADA bir yılda %130 oranında değerlenmiş durumda.

Bu arada ADA, Eylül 2021’de kaydettiği 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %73 daha düşük işlem görüyor.

Cardano’nun temelleri açısından son derece güçlü bir ağ olması, güçlü bir fiyat artışı yaşayabileceğini düşündürüyor.

Aşağıda yer alan grafik, RSI’nin birkaç haftadır yükselmeye çalıştığını gösteriyor. Bu durum ADA’nın fiyat artışı yaşama olasılığını artırıyor.

Kaynak: TradingView

Ayrıca bazı balina cüzdanları geçtiğimiz günlerde büyük transferler gerçekleştirdi. Bu durum, balinaların ADA fiyatında büyük bir hareketliliğe hazırlanıyor olabileceklerini düşündürüyor.

Öte yandan Cardano’nun TVL açısından en büyük 20 blok zincirinden biri olduğu ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiği göz önüne alındığında, ADA’nın büyük fiyat hareketleri sergileyebileceği düşünülüyor.

Buna ek olarak ADA ETF’lerinin onaylanması da ADA’nın güçlü fiyat artışları yaşamasını sağlayabilir.

Dolayısıyla ADA ekim ayının başlarında 1 doları görebilir ve yılı 2.50 dolar civarında bir fiyatla bitirebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.