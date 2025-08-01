XRP, Solana ve Cardano Fiyat Tahmini – 1 Ağustos

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Lider kripto para Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda 122.838 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin’in yükselişi kripto piyasası genelinde iyimserliği artırdı. Ancak bugün piyasa genelinde düşüş görülüyor. Peki, Bitcoin bugün neden düşüyor? Mevcut düşüşün, ABD’nin gümrük tarifelerinin piyasa üzerinde yarattığı etkiden ve yatırımcıların kar satışlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bitcoin’in geçtiğimiz haftalarda kaydettiği yükseliş XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere bazı altcoin’ler ve meme coin’lerin rekor seviyelere ulaşmasını sağladı. Bu durum piyasanın yükselişini sürdüreceğine dair beklentileri artırdı.

Ayrıca ABD hükümetinin kripto düzenlemesi için uygun adımlar atacağına dair işaretler de var. SEC, “Kripto Projesi“ni duyurdu. Söz konusu kripto projesi, Amerika’nın menkul kıymet yasalarını modern hale getirecek bir dizi girişimden oluşuyor. Bu proje, kripto sektörünün ihtiyaç duyduğu netliği sağlayabilir.

Kripto piyasasının yeniden yükselişe geçeceğine dair umutlar devam ederken, yatırımcılar yükselebilecek coinleri merak ediyor. İşte yükselme potansiyeli olan altcoinler.

Ripple (XRP): XRP Büyük Fiyat Artışları Kaydedebilir

Ripple’ın XRP tokeni, geleneksel ödeme sistemleri ile blockchain ödeme sistemleri arasında önemli bir köprü işlevi görüyor. XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. XRP son rekor seviyesine kıyasla %20’lik bir gerileme kaydetti ve şimdi 2.91 dolar civarında işlem görüyor ancak bir ayda %33 değer kazanmış durumda.

XRP’nin işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesi ve düşük maliyetler sunması kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) da XRP’nin uluslararası ödemeleri hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini kabul etti. Bu durum XRP’nin uluslararası ödemeler alanındaki konumunu daha da güçlendirdi.

Buna ek olarak uzun bir süredir devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının sona gelmesi de XRP için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların XRP’ye ilgisinin artmasını sağladı.

XRP son bir yılda %378 değer kazanarak bu süreçte %78 değer kazanan Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) iki hafta önce 86 seviyesindeyken bugün 48’e gerilemiş durumda. Bu, RSI 30 seviyesine gerileyene kadar satış baskısının devam edebileceğini gösteriyor.

XRP son 24 saatte %7.7’lik bir düşüş kaydederken kripto piyasasının toplam değeri ise bu süreçte %8.4 düşüşle 3.79 trilyon dolara geriledi. Tokenin fiyatı 30 günlük hareketli ortalamaya ulaşana kadar daha fazla düşüş görülebilir.

Ancak XRP’nin şu anda güçlü bir desteği bulunuyor. Dolayısıyla bu destek kayıpları sınırlayabilir ve alıcılar yeniden piyasaya girebilir.

2024’ün sonları ile nisan ayının başların arasında şekillenen boğa flaması formasyonu, XRP’nin yılın ilerleyen zamanlarında 4 dolar seviyesine doğru bir kırılım gerçekleştirebileceğini gösteriyor.

Solana ($SOL): SOL Fiyatı Güçlü Bir Toparlanma Yaşayabilir

Solana ($SOL) hızı, düşük işlemler ücretleri ve gelişmiş akıllı sözleşme kapasitesi sayesinde DeFi alanında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Solana’nın piyasa değeri 90 milyar doları aşarken, kilitli toplam değeri ise 9.55 milyar doları aştı.

Bu arada spot Solana ETF’lerinin yakında onaylanabileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor. Bu ETF’ler onaylanırsa SOL’a önemli miktarda sermaye girişi gerçekleşebilir.

SOL, şubat ayında 250 dolara kadar yükseldikten sonra 100 dolar seviyesine gerilemişti. Solana son bir ayda %12.1 değer kazandı ancak son 24 saatte %7’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 167 dolardan işlem görüyor.

SOL’un bugünkü düşüşünün, ABD’nin yeni gümrük vergilerinin piyasada yarattığı etki nedeniyle yatırımcıların risk almaktan kaçınmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu arada SEC’in kriptoya düzenleme getirileceğini duyurması ise önümüzdeki süreçte bir toparlanma yaşanmasını sağlayabilir.

SOL’un RSI’si geçen hafta 82 seviyesindeyken bugün 45’e gerilediği için büyük bir toparlanma gerçekleşmeden önce daha fazla düşüş görülebilir.

SOL 200 ve 250 dolarda dirençle karşılaşıyor. Güçlü bir kırılma gerçekleşirse daha önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293.31 dolar aşılabilir ve yıl sonundan önce 300 dolar seviyesi görülebilir.

Cardano (ADA): ADA’nın 2025’te Güçlü Bir Fiyat Artışı Kaydedebileceği Tahmin Ediliyor

Cardano (ADA) son zamanlarda yeniden ilgi görmeye başladı ve bir ayda %28 değer kazandı. ADA’nın yükselişinde etkili olan faktörler arasında pozitif teknik indikatörler ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi yer alıyor.

2014 yılında Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, araştırma odaklı yaklaşımı ve enerji tasarruflu proof-of-stake (PoS) mekanizmasıyla biliniyor.

ADA’nın piyasa değeri 25.8 milyar doların üzerinde olup, Solana’yı geçmesi ve Ethereum hakimiyetini sarsması için üç kattan fazla değerlenmesi gerekiyor.

ADA son 24 saatte %8.7’lik bir düşüş yaşarken, bu süreçte XRP ve Solana gibi diğer kripto paralarda da düşüş görüldü.

ADA şu anda 0.7154 dolar civarında işlem görürken, analistler yıl sonuna kadar 1.50 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca ADA’nın 2021’de kaydettiği 3.09 dolarlık rekor seviyesine geri dönebileceği yönünde tahminler de var. ADA’nın bu seviyeyi görmesi bugünkü fiyata kıyasla %332’lik bir artış anlamına geliyor.

Ayrıca Cardano grafiğindeki boğa flaması formasyonu da daha fazla yükseliş yaşanma olasılığını artırıyor. Bu arada ADA’nın RSI’si hafta başında 85 seviyesindeyken bugün 44’e gerilemiş durumda. Bu, kar satışlarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ADA fiyatı yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden yükselişe geçmeden önce bir süre konsolide olabilir.

ADA şu anda 1.15 dolarda dirençle karşılaşırken, 0.85 dolar ile 0.90 dolar bölgesinde güçlü bir destek bulunuyor.

Snorter ($SNORT) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 2.6 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %161’e varan APY sunuyor.

Snorter hem deneyimli hem de acemi yatırımcıların kripto piyasasına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.