XRP, Solana, Dogecoin Fiyat Tahmini – 28 Temmuz

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Bitcoin fiyatı 14 Temmuz’da 122.838 dolar ile yeni bir rekor kırarak kripto piyasasının yükselişe geçmesini sağladı. Ancak BTC şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %3.2 daha düşük işlem görüyor. Bununla birlikte, Bitcoin’deki gerilemeye rağmen yeni bir yükselişin gerçekleşeceğine dair umutlar devam ediyor.

Bitcoin ile birlikte XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere bazı altcoin’ler ve meme coin’ler de rekor seviyeleri gördü.

Bu arada kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1.5 oranında düştü ve şu anda 3.88 trilyon dolar seviyesinde.

Piyasanın yeniden yükselişe geçmesi beklenirken yatırımcılar yeni rekorlar kırabilecek kripto paraları merak ediyor. İşte yükselebilecek altcoinler.

Ripple (XRP): XRP Fiyatı Yeni Bir Rekora mı Hazırlanıyor?

Ripple’ın XRP tokeni,18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

XRP son 24 saatte %2.2’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 3.25 dolardan işlem görüyor. XRP’nin mevcut fiyat hareketleri bir konsolidasyon aşamasına işaret ediyor ancak son zamanlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle altcoin’in iyi performans göstermeye devam edeceği düşünülüyor.

XRP’nin uluslararası işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken aynı zamanda son derece düşük işlem ücretleri sunması kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Buna ek olarak yıllardır devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının sona gelmesi de XRP için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SEC’in 2025’te davayı sonlandırmasıyla birlikte düzenlemelerle ilgili belirsizlikler ortadan kalktı ve XRP’nin piyasadaki konumu daha da güçlendi.

Ripple ve SEC davasının sona gelmesi XRP’nin yeniden ivme kazanmasını sağladı. Altcoin, bir yıla %431 oranında değer kazandı.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) 64 seviyesine gerileyerek satış baskısının arttığının sinyallerini vermeye başladı. XRP bir ayda %49 değerlendiği için yatırımcıların kar alımları gerçekleştirmeleri doğal bir durum olarak değerlendiriliyor.

XRP son yedi günde %8.7’lik bir düşüş kaydetti ve RSI nötr seviyeye ve fiyat da 30 günlük hareketli ortalamaya yaklaşana kadar daha fazla düşüş görülebilir. XRP daha fazla düşerse 3 dolarda destek bulabilir.

XRP’nin yılın ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, sonbahara kadar 4 dolara doğru yükselebileceğini düşündürüyor.

Solana ($SOL): SOL, Sonbahara Kadar Yeni Bir Rekor Kırar mı?

Solana ($SOL) hızı, düşük işlemler ücretleri ve gelişmiş akıllı sözleşme kapasitesi sayesinde DeFi alanında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Solana’nın piyasa değeri 103.8 milyar doları aşarken, kilitli toplam değeri ise 10.3 milyar dolar civarında.

Bununla birlikte, Solana ETF’lerinin yakında onaylanabileceğine dair spekülasyonlar var. Bu ETF’ler onaylanırsa SOL’a kayda değer bir sermaye girişi gerçekleşebilir.

Solana son bir ayda %31 oranında değer kazandı ve şu anda 193 dolardan işlem görüyor.

SOL’un RSI’si ise geçen hafta salı günü 82 seviyesindeyken bugün 64 seviyesine gerilemiş durumda. SOL 150 dolar seviyesinde güçlü bir destek buldu ve olası bir ralliden önce bir süre konsolide olabilir.

SOL 200 dolar ve 250 dolar seviyelerinde dirençle karşılaşıyor. Güçlü bir kırılma gerçekleşirse daha önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293.31 dolar aşılabilir ve sonbahara kadar 300 dolar seviyesi görülebilir.

Dogecoin ($DOGE): 1 Doları Gören İlk Meme Coin Olabilir mi?

2013 yılında şaka projesi olarak piyasaya sürülen Dogecoin ($DOGE), güçlü topluluk desteğiyle meme coin alanının önde gelen isimlerinden biri haline geldi ve piyasa değeri 36.3 milyar doları aştı.

Mayıs ayında kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden artması DOGE fiyatının 0.25 dolara doğru yükselmesini sağladı. DOGE şu anda yaklaşık 0.242 dolardan işlem görüyor ve iki haftada %17 değer kazandı. DOGE bu süreçte Bitcoin, Ethereum, XRP ve Shiba Inu’dan daha iyi performans gösterdi.

Teknik indikatörler DOGE’nin yükselişini sürdürebileceğine işaret ediyor. DOGE’nin RSI’si 85 seviyesinden 62’ye geriledi. Bu durum yatırımcıların kar aldıklarını gösteriyor.

Kar alımlarının ardından DOGE fiyatının istikrar kazanması bekleniyor. DOGE fiyatı 30 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığında istikrarlı bir yükselişe zemin hazırlanabilir ve yaz sonuna doğru 0.50 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Snorter ($SNORT) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Kripto piyasasındaki en projelerden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor ve ön satışında şimdiye kadar 2.3 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %176’ya varan APY sunuyor.

Snorter hem deneyimli hem de acemi yatırımcıların kripto piyasasına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.