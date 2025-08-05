XRP, Solana, Cardano Fiyat Tahmini – 5 Ağustos

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Lider kripto para Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda 122.838 dolar ile rekor kırdı. Bitcoin’in yükselişi kripto piyasası genelinde iyimserliği artırdı. Ancak Bitcoin şu anda rekor seviyesine kıyasla %6.4 daha düşük işlem görürken, yatırımcılar BTC’nin bir sonraki hamlesini bekliyor.

Bitcoin’in yükselişi XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere bazı altcoin’ler ve meme coin’lerin rekor seviyelere ulaşmasını sağladı. Bu durum piyasanın yükselişini sürdüreceğine dair beklentileri artırdı.

Ayrıca ABD hükümetinin kripto düzenlemesi için uygun adımlar atacağına dair işaretler de var. SEC, “Project Crypto” adlı kripto projesini tanıttı. Söz konusu kripto projesi, Amerika’nın menkul kıymet yasalarını modern hale getirecek bir dizi girişimden oluşuyor. Bu proje, kripto sektörünün ihtiyaç duyduğu netliği sağlayabilir.

Kripto piyasasının yeniden yükselişe geçeceğine dair umutlar devam ederken, yatırımcılar yükselebilecek coinleri merak ediyor. İşte yükselme potansiyeli olan altcoinler.

Ripple (XRP): XRP 2025’te Güçlü Fiyat Hareketleri Sergiledi

Ripple’ın XRP tokeni, geleneksel ödeme sistemleri ile blockchain ödeme sistemleri arasında önemli bir köprü işlevi görüyor. XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. XRP son rekor seviyesine kıyasla %15.7’lik bir gerileme kaydetti ve şimdi 3.08 dolar civarında işlem görüyor.

XRP’nin işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesi ve son derece düşük maliyetler sunması kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) da XRP’nin uluslararası ödemeleri hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Buna ek olarak uzun bir süredir devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının sona gelmesi de XRP için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

XRP bir yılda %561 oranında değerlenerek aynı süreçte %6.5 değer kazanan Bitcoin’i geride bıraktı.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) şu anda 54 seviyesinde. RSI’deki bu artış, satın alımların arttığını ve devam edebileceğini gösteriyor. XRP bir ayda %36 değer kazanarak %6.5 değerlenen BTC’den daha iyi performans gösterdi.

Bu arada 2024’ün sonları ile nisan ayının başların arasında şekillenen boğa flaması formasyonu, XRP’nin kısa bir süre sonra 4 dolar seviyesine doğru bir kırılım gerçekleştirebileceğini gösteriyor.

Solana ($SOL): Ethereum Rakibi SOL, Güçlü Bir Toparlanma Kaydedebilir

Solana ($SOL) hızı, düşük işlemler ücretleri ve gelişmiş akıllı sözleşme kapasitesi sayesinde DeFi alanında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Solana’nın piyasa değeri 90 milyar doları aşarken, kilitli toplam değeri ise 9.78 milyar doları aştı.

Bu arada spot Solana ETF’lerinin yakında onaylanabileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor. Bu ETF’ler onaylanırsa SOL’a önemli miktarda sermaye girişi gerçekleşebilir.

Nisan ayında 100 dolara kadar gerileyen SOL, şimdi 171 dolara toparlanmış durumda. SOL iki haftada %5.1 değer kazanarak Bitcoin ve XRP’den daha iyi performans gösterdi. SOL, son otuz günde %16.1 oranında değerlendi.

SEC’in kripto sektörünü düzenlemeye yönelik adımları piyasayı olumlu yönde etkileyebilir ve daha büyük kazançlar görülebilir.

Bu arada Solana’nın RSI’si geçen hafta 82 seviyesindeyken şu anda 49’a gerilemiş durumda ancak yeniden yükseliyor. RSI’nin yeniden yükselişe geçmesi, yatırımcılar arasındaki iyimserliği gösteriyor.

Solana 150 dolar seviyesi civarında güçlü bir desteğe sahipken, 200 ve 250 dolarda ise direnç seviyeleri bulunuyor. SOL, 2025 yılı sona ermeden önce 293.31 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden görebilir.

Cardano (ADA): 2025’te Büyük Kazançlar Hedefliyor

Cardano (ADA) son zamanlarda yeniden hareketlendi ve bir ayda %31 değer kazandı. ADA’nın yükselişinde etkili olan faktörler arasında pozitif teknik indikatörler ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi yer alıyor.

2014 yılında Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, araştırma odaklı yaklaşımı ve enerji tasarruflu proof-of-stake (PoS) mekanizmasıyla biliniyor.

ADA’nın piyasa değeri 27.3 milyar doların üzerinde olup, Solana’nın değerine ulaşması ve Ethereum hakimiyetini sarsması için yaklaşık üç kat değerlenmesi gerekiyor.

ADA bir günde %2.2 değerlendi ve şu anda 0.7554 dolar civarında işlem görüyor. Cardano fiyatının sonbaharda 1.50 doları görebileceğine dair tahminler var. Ayrıca 2021’de kaydettiği 3.09 dolarlık rekor seviyesini de yeniden görebileceği düşünülüyor. ADA’nın bu seviyeye ulaşması, mevcut fiyatına kıyasla %310’luk bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu arada ADA’nın RSI’si hafta başında 85 seviyesindeyken bugün 51’e gerilemiş durumda ancak yeniden yükseliyor. Bu, yatırımcıların yeniden alım yaptıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ADA 1.15 dolarda dirençle karşılaşırken, 0.85-0.90 dolar bandında ise güçlü bir destek bulunuyor.

Snorter ($SNORT) Ön Satışı Devam Ediyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 2.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %156’ya varan APY sunuyor. SNORT token şu anda 0.1003 dolardan satılıyor ancak ön satış boyunca fiyat artışları olacak.

Snorter hem deneyimli hem de acemi yatırımcıların kripto piyasasına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Snorter’ın X ve Instagram‘dan takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.