XRP, SOL ve DOGE ETF’lerinde Kritik Gelişme! Dogecoin Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), DOGE ve diğer altcoin’ler için ETF başvurusunda bulunan varlık yönetimi şirketlerinin başvurularını geri çekmesini istedi. Peki bu durum Dogecoin fiyatını nasıl etkiler?

🚨SCOOP: The @SECGov has asked issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA, and $DOGE ETFs to withdraw their 19b-4 filings following the approval of the generic listing standards, which replace the need for those filings. Am told withdrawals could start happening as soon as this week. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 29, 2025

Gazeteci Eleanor Terrett, SEC’in ETF listelemeleri için hızlandırılmış bir prosedürü kabul ettiğini, dolayısıyla böyle bir talepte bulunduğunu söyledi.

Dolayısıyla SEC’in ETF başvurularını değerlendirme ve onaylama süreci artık çok daha kısa sürebilir.

SEC’in talebi Dogecoin, Litecoin (LTC), Solana (SOL), Cardano (ADA) ve XRP (XRP) için yapılan başvuruları kapsıyor. Öte yandan bu tokenlerle bağlantılı spot yatırım ürünlerinin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söz konusu ETF’ler onaylanırsa hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların kripto paralara yatırım yapması kolaylaşabilir.

DOGE son günlerde gerileme yaşamış olsa da son 30 günde %6 değerlenmiş durumda.

Bu arada ilk Dogecoin ETF’inin piyasaya sürülmesi meme coin için önemli bir gelişme olarak görülüyordu. REX-Osprey Dogecoin ETF’inin ($DOJE) yönetim altındaki varlıkları yaklaşık iki hafta içinde 20 milyon dolara ulaştı.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE %335 Değerlenebilir

Dogecoin’in 24 saatlik işlem hacmi %33 artarken, DOGE ise %0.3’lük bir düşüş yaşadı.

Dogecoin’in günlük grafiğine bakıldığında fiyatın kilit trend desteğine ulaştığı ve bu noktadan güçlü bir şekilde sıçrayabileceği görülüyor. Bu talep bölgesinin 200 günlük EMA ile kesişmesi önemini artırıyor.

DOGE yükselişe geçer ve grafikte yer alan yükselen kanalı kırarsa pozitif ivmeyi doğrulayacaktır.

Dogecoin 0.30 doların üzerine çıkarsa ilk olarak 0.45 doları ve ardından 1 doları hedefleyebilir. DOGE’nin bu seviyeye ulaşması, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık %335’lik bir artış anlamına geliyor.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği tahmin ediliyor.

