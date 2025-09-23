XRP, Shiba Inu ve Solana Fiyatı Ne Olur? İşte ChatGPT’nin 2025 Sonu Tahminleri

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT’nin beşinci versiyonu, XRP, Shiba Inu ve Solana’nın yılın son çeyreğinde güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin kısa bir süre önce 124.128 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak daha sonra gerileme yaşadı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (FED) geçen hafta gerçekleştirdiği %0.25’lik faiz indirimi kripto paraların yükselmesini sağladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın H-1B vizesinin ücretini 100.000 dolara çıkarması piyasaları sarstı ve kripto piyasası da hafta sonu düşüş yaşadı.

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, bu yazın başlarında ABD’nin ilk stablecoin yasası olan GENIUS Yasası’nı imzaladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise menkul kıymet yasalarını güncellemek üzere tasarlanmış bir girişim olan “Project Crypto” adlı projeyi duyurdu.

Tüm bu gelişmelerin altcoin’lerin yükselmesini sağlayabileceği yönünde tahminler var.

Peki XRP, Shiba Inu ve Solana önümüzdeki aylarda nasıl performans gösterir? İşte ChatGPT’nin tahminleri.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP’nin 7 Kat Değerlenerek 20 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

ChatGPT, Ripple’ın XRP tokeninin 2025 sonuna kadar 20 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Şu anda 2.85 dolar civarında işlem gören XRP’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık yedi kat fiyat artışı anlamına geliyor.

XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, ancak o zamandan bu yana yaklaşık %22 değer kaybetti.

Ripple da büyümeye devam ediyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Yıllardır devam eden Ripple ve SEC davasının sona ermesi ise XRP’ye duyulan güvenin artmasını sağladı.

ChatGPT, XRP’nin en az 5-7 dolar bandını görebileceğini, Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımını sürdürmesi ve SEC’in spot XRP ETF’lerini onaylaması halinde ise 20 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Teknik veriler de bu fikri destekliyor. XRP’nin RSI’sinin 41’e düşmesi, tokenin değerinin altında olduğunu ve daha fazla satış baskısının hızlı bir toparlanmayı tetikleyebileceğini gösteriyor. Buna ek olarak, XRP grafiğinde üç boğa flamasının şekillenmesi ise yukarı yönlü bir kırılmanın gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

XRP’nin ekim ayında 4 doları görebileceği tahmin ediliyor. XRP son bir yılda %386 değerlenerek aynı süreçte %80 değer kazanan Bitcoin’den ve %62.5 değer kazanan Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

Shiba Inu (SHIB): ChatGPT, SHIB’in 17 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

2020 yılında piyasaya sürülen Shiba Inu, ikinci en büyük meme coin haline geldi ve 7.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin’e rakip oldu.

0.00001206 dolar civarında işlem gören SHIB, şu anda diğer meme coin’lere kıyasla nispeten daha iyi performans gösteriyor.

SHIB hem düşen kama hem de boğa flaması formasyonlarını kırdı. SHIB kasım ayına kadar 0.000025 doların üzerine çıkarsa, ChatGPT’nin tahmin ettiği 0.00003 dolar-0.00005 dolar hedefine ulaşabilir. ChatGPT, çok daha güçlü bir yükseliş yaşanması durumunda SHIB’in 0.0002 doları görebileceğini tahmin ediyor. SHIB’in bu seviyeye yükselmesi, mevcut fiyatına kıyasla 17 kat artış anlamına geliyor.

SHIB’in RSI’si şu anda 39 seviyesinde. Ancak yatırımcıların düşük fiyatlardan alım yapması SHIB’in yeniden ivme yakalamasını sağlayabilir.

Ethereum üzerinde geliştirilen ve Katman 2 çözümü Shibarium ile desteklenen SHIB, hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri, dApp entegrasyonu ve gelişmiş gizlilik özellikleri sunuyor. Shiba Inu’nun artık sadece bir meme coin olarak değil, aynı zamanda işlevsel bir varlık olarak görülmesi de yükseliş beklentilerini destekliyor.

Solana (SOL): ChatGPT, SOL’un 1.000 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

Merkezi olmayan uygulamalar ve kullanıcı hacmi açısından önde gelen ağlardan biri olan Solana ($SOL), akıllı sözleşme alanının önemli isimlerinden biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Solana’nın piyasa değeri 119.9 milyar doların üzerinde olup, geliştiricilerden ve kurumsal yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Öte yandan ABD’nin spot Solana ETF’lerini onaylama olasılığı ise yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Spot Solana ETF’lerinin piyasaya sürülmesi SOL’a yönelik talebin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

Solana’nın son zamanlarda sergilediği performansa bakıldığında, tokenin ocak ayında 250 dolara kadar yükseldiği ve nisan ayında 100 dolara kadar düştüğü görülüyor. Ancak Solana geçen hafta 247 dolara toparlanarak yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

ChatGPT, Solana’nın yıl sonuna kadar 1.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu, 293.31 dolarlık rekor seviyeden çok daha yüksek bir seviye. Ancak Solana’nın bu seviyeye yükselmesi düzenlemelerin netleşmesine ve SEC’in spot SOL ETF’lerine onay vermesine bağlı olacaktır.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: Maxi Doge (MAXI)

Değerlendirilebilecek alternatif kripto projeleri arayan yatırımcılar Maxi Doge ($MAXI) gibi ön satış projelerine göz atabilirler.

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge, ön satışının ilk ayında 2.4 milyon dolardan fazla fon topladı.

Ethereum üzerinde faaliyet gösteren bir ERC-20 tokeni olan MAXI, Telegram ve Discord üzerinde topluluk oluşturacak ve alım satım yarışmaları gibi etkinlikler ve çeşitli işbirlikleri gerçekleştirecek.

150.24 milyarlık toplam arzın %25’i Maxi Fund’a ayrılacak. Maxi Fund, ortaklıklara ve pazarlama odaklanacak. Ayrıca proje, yatırımcıların tokenlerini stake etmesine de imkan tanıyor ve şu anda %137’ye varan APY sunuyor.

MAXI token şu anda 0.0002585 dolar fiyatla satılıyor ancak kısa bir süre sonra fiyat artışı gerçekleşecek.

Projenin resmi web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet gibi kripto cüzdanlarını kullanarak ön satışa katılabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’yi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

